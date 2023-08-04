Cay đắng phát hiện người mẹ mẫu mực bao năm ngoại tình, tôi định hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi lại nín bặt vì câu nói của bố kèm tờ giấy để trên bàn

Tâm sự 04/08/2023 08:20

Trước đây, mẹ tôi ít khi dùng điện thoại mà giờ cứ rảnh tay là lại bấm bấm, lướt lướt. Có lúc tôi trêu đùa "Mẹ dùng Facebook cũng thạo quá nhỉ, hơn cả những bạn trẻ bây giờ." Mẹ tôi cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình.

Ban đầu, tôi còn tưởng mẹ chỉ dùng điện thoại để đọc tin tức, xem các chương trình truyền hình hoặc cùng lắm thì lướt Facebook cập nhật tình hình. Nhưng có những khi tiếng thông báo tin nhắn đến máy mẹ tôi rất dồn dập. Nhiều lúc tôi ngồi cạnh mà cũng thấy sốt ruột thay. Tôi tò mò lắm mà mẹ không cho động vào điện thoại của mình. Sự khước từ của mẹ càng làm tôi sinh nghi và muốn điều tra cho kỹ.

Cay đắng phát hiện người mẹ mẫu mực bao năm ngoại tình, tôi định hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi lại nín bặt vì câu nói của bố kèm tờ giấy để trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm trong lúc mẹ tôi không để ý, điện thoại vẫn mở mà bà phải chạy ra đầu ngõ, tôi mới từ phòng đi ra ngó qua màn hình điện thoại. Quả thực tôi đã vô cùng shock trước những dòng tin nhắn mùi mẫn và tình cảm của mẹ mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi chụp số điện thoại và các dòng tin nhắn ấy. Khi trở về, mẹ tôi chẳng hề nghi ngờ gì. Tôi lén mở Zalo lên để điều tra xem người đàn ông nhắn tin với mẹ là ai.

Hoá ra, người mà mẹ tôi nhắn tin tình cảm là một bạn cấp 3 của mẹ. Tôi có từng biết đến chú này. Chú thi thoảng đến nhà tôi chơi và hay xuất hiện trong những tấm hình khi mẹ tôi đi họp lớp. Tài khoản Zalo của chú còn để hình vợ và con trai cũng chạc tuổi tôi. Vậy là người đàn ông này cũng có gia đình.

Trong đầu tôi nảy sinh quá nhiều những nghi vấn, tại sao đến tuổi này rồi mà mẹ tôi vẫn còn những ham muốn, suy nghĩ ngoại tình? Tôi thực sự muốn nói với mẹ điều mà tôi phát hiện để làm cho ra ngô ra khoai. Tôi không muốn thành viên trong gia đình mình lại phải giấu giếm nhau như thế.

Cay đắng phát hiện người mẹ mẫu mực bao năm ngoại tình, tôi định hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi lại nín bặt vì câu nói của bố kèm tờ giấy để trên bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đợi một ngày khác bản thân mình bình tĩnh sẽ hỏi mẹ. Nhưng lúc chuẩn bị cất lời, bố ở đâu lại về nhà và đặt thẳng 1 đống hoá đơn lên trên bàn. Tiếp đến, bố còn nói những lời khiến tôi nín bặt: "Hoá đơn tháng này đây nhé. Giờ tôi không làm gì ra tiền thì bà có bao nhiêu cứ trả hết. Lại còn học phí của con nữa. Đến chết mất thôi hai cái thân già này."

Cầm trên tay loạt hoá đơn, tôi không khỏi sốc vì số tiền chẳng phải rẻ. Những ngày tháng qua, đều là một tay mẹ tôi trả hết, còn lo cả học phí cho tôi nữa. Mẹ tôi lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn phải lo nghĩ nhiều. Vậy có khi nào mẹ quen chú kia vì muốn được trợ cấp thêm chút không? Bởi tôi cũng nghe kể chú ấy rất giàu và hào phóng, từng đến mừng tuổi tôi khá nhiều tiền.

Giờ tôi phải làm sao đây?

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