Sau đêm gần gũi chẳng mấy hào hứng, chồng cắp giỏ bỏ đi, nửa năm sau về thăm vợ cũ nhưng cứng đơ người khi thấy gã đàn ông lạ ra mở cửa

Tâm sự 03/08/2023 11:12

Không phải tôi chê vợ mình, chỉ là đôi lúc thấy cô ấy có phần thua kém so với những người phụ nữ khác.

Tôi biết mình không có tư cách để nói ra những điều này, nhưng càng nghĩ càng thấy giận. Trước đây tôi làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu, thu nhập ổn định, thậm chí là cao hơn so với mặt bằng chung. Còn vợ tôi thì mở một cửa hàng quần áo, tháng được tháng mất, nếu nhìn vào mấy đồng bạc ấy có lẽ chúng tôi không đủ tiêu cho nửa tháng.

Sau đêm gần gũi chẳng mấy hào hứng, chồng cắp giỏ bỏ đi, nửa năm sau về thăm vợ cũ nhưng cứng đơ người khi thấy gã đàn ông lạ ra mở cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không phải tôi chê vợ mình, chỉ là đôi lúc thấy cô ấy có phần thua kém so với những người phụ nữ khác. Tôi thì thường xuyên tiếp xúc với người tài giỏi, vì thế nên mới có lần sa ngã và dính líu đến chuyện ngoại tình.

Cách đây một năm, tôi quen Huyền. Dù cả hai đã có gia đình nhưng chúng tôi vẫn dính lấy nhau, thậm chí còn thuê hẳn một căn chung cư để tiện bề gặp gỡ. Thế nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, khi chuyện bị vỡ lở, chồng Huyền gửi hết hình ảnh ngoại tình của chúng tôi đến công ty. Sau chuyện này, tôi mất việc, mất cả vợ con.

Ly hôn xong tôi mới thấy ân hận, nhưng làm cách nào vợ cũ cũng nhất quyết không chịu tha thứ. Cuối tuần trước tôi đến đón con đi chơi, trên đường đi, con tôi vô tư kể: "Con thích ngồi ô tô cơ, chú Hùng với mẹ toàn chở con đi chơi bằng ô tô, sướng ơi là sướng".

Sau đêm gần gũi chẳng mấy hào hứng, chồng cắp giỏ bỏ đi, nửa năm sau về thăm vợ cũ nhưng cứng đơ người khi thấy gã đàn ông lạ ra mở cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận run người, đoán vợ cũ có tình mới, tôi hỏi người đàn ông ấy xuất hiện bao lâu rồi, con trả lời là mấy tháng trước. Tối qua, tôi cố tình đến trước cửa nhà vợ cũ để kiểm tra, không ngờ người đàn ông ấy bước ra thật, nhưng sốc hơn, người ấy chính là sếp mới của tôi.

Chạm mặt sếp mới, tôi vội vàng tìm lý do rồi bỏ về. Tôi cứ nghĩ vợ cũ sẽ yên phận nuôi con, không ngờ được gần một năm, cô ấy đã có người đàn ông khác, đã vậy còn là sếp của tôi. Theo mọi người tôi có nên gặp sếp để nói rõ về mối quan hệ của mình và vợ cũ không?

Ly hôn 7 năm, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm đến rồi quỳ xuống cầu xin tôi nhận 1 tỷ cùng bí mật giấu kín khiến tôi nghe xong mà chết điếng

Ly hôn 7 năm, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm đến rồi quỳ xuống cầu xin tôi nhận 1 tỷ cùng bí mật giấu kín khiến tôi nghe xong mà chết điếng

Tôi định bụng không muốn nhận 1 tỷ này vì tôi rất giận chồng cũ và gia đình anh từng bỏ rơi con cháu của mình.

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