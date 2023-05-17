Đi công tác cùng sếp đẹp trai đã có vợ, ngồi trên xe ô tô nhưng anh ta cứ cố tình 'đụng chạm' vào tôi, đỉnh điểm là một hành động 'dơ bẩn' khiến tôi 'kinh tởm'

Sau khi học xong đại học có xuất đi du học nhưng tôi đã không đi bởi vì vướng vào lưới tình với một anh chàng hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy cũng từng là sinh viên xuất sắc của trường tôi. Sau khi ra trường tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp như xưa.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã là niềm tự hào của cả gia đình. Khi mà năm nào cũng đưa về nhà rất nhiều giải thưởng của các kỳ thi và những tấm bằng khen giấy khen của trường vào quận trao tặng.

Anh ấy làm trưởng phòng kế hoạch, còn tôi đang trong giai đoạn thử việc với vị trí phó phòng kinh doanh. Những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng người yêu luôn sát cánh giúp đỡ tôi mỗi khi có vấn đề gì phát sinh.

Vừa ra trường tôi được anh ấy xin vào làm việc ngay trong công ty của anh đang làm. Một công ty rất lớn và đang phát triển mạnh sẽ giúp tôi nhiều cơ hội trong phát triển sự nghiệp.

Trước ngày được ký hợp đồng chính thức tôi có lệnh phải đi công tác cùng với sếp tổng vài ngày. Người yêu tôi lo sợ tôi sẽ phải lòng với sếp tổng đẹp trai giàu có nên anh ấy đã mất một đêm để nói về những tật xấu của sếp.

Người yêu tôi nhấn mạnh vào câu là sếp tổng đã có vợ con nhưng lại rất thích gái đẹp, anh ấy bảo tôi phải khôn khéo đừng rơi vào bẫy tình của người đàn ông đó. Tôi tự tin khẳng định với người yêu là cứ yên tâm ở nhà chờ đợi tôi mang thắng lợi chở về.

Thật may mắn tôi yêu được người đàn ông biết tin tưởng và biết tính toán để sống chung với lũ. Thảo nào mới ra trường mà anh cứ thăng chức vù vù, nghe đâu sắp tới anh sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nữa.

Chuyến công tác với sếp diễn ra ba ngày, mọi thứ rất suôn sẻ, lần đầu được tiếp xúc với sếp tôi rất ngưỡng mộ tài năng của ngài ấy. Đi đâu sếp cũng được mọi người chào đón rất long trọng, tôi thấy thật may mắn được đi công tác với sếp lần này. Đầu óc tôi được mở rộng ra rất nhiều.

Trên dọc đường đi về nhà, sếp không cần tài xế mà tự mình lái xe trở tôi về khiến tôi thấy lo lắng vô cùng. Trên xe chỉ có mỗi hai người, không khí rất mờ ám, sếp thường xuyên nói những câu chuyện gợi tình và cố tình đụng chạm vào tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đến một khoảng vắng không có người, sếp dừng hẳn xe lại vài để ghế tự động ngả ra sau. Rồi sếp cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi cùng với những từ ngọt ngào mùi mẫm và sếp hứa sẽ thăng chức cho tôi nếu phục vụ ngài ấy tốt.

Vì được người yêu cảnh báo trước nên tôi bình tĩnh đẩy sếp ra mà bảo tôi không cần chức vụ, nếu không được làm công ty này tôi sẽ làm công ty khác. Sếp bảo nếu tôi không nghe lời sẽ cho người yêu tôi và cả tôi nghỉ việc ngay lập tức.

Tôi không chịu mà đẩy sếp ra quyết liệt, thậm chí đá trúng vào chỗ hiểm của ông ấy để thay vì vui vẻ thì sếp ôm chỗ đau kêu thất thanh. Trong lúc sếp vô cùng tức giận tôi đã nói với sếp bằng những từ rất trân thành. Tôi muốn được cống hiến cho công ty bằng chính thực lực của bản thân chứ không muốn tiến lên bằng việc phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo sếp là vợ chồng sếp rất khó khăn mới có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay, đừng để một chút ham muốn của dục vọng phá hủy sự nghiệp. Là người đàn ông thành đạt có tiền có quyền chưa đủ mà phải biết kìm chế dục vọng bản thân để gìn giữ hạnh phúc gia đình mới là người thành công.

Thật may mắn những lời nói của tôi đã khiến sếp phân tán suy nghĩ và cú đau đã khiến ham muốn của ngài ấy mất hết.

Cuối cùng tôi đã chiến thắng trở về trong sự ngưỡng mộ và đầy tin tưởng của người yêu