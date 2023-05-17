Trên thực tế, quan hệ tình dục không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến sức khỏe của bạn. Tuy nhiên những ma sát ở vùng kín khi "yêu", dịch âm đạo và thậm chí là tinh dịch sẽ làm kết quả xét nghiệm thiếu tính chính xác.

Một trong những thời điểm quan trọng mà bạn nên từ chối các “cuộc yêu” là khi chuẩn bị khám phụ khoa trong vài giờ tới.

Các chuyên gia đều nhất trí rằng, tình dục ngay sau khi wax lông “vùng bikini” không phải là ý tưởng hay. Những cảm giác đau sau khi “dọn cỏ” chắc hẳn cũng sẽ khiến ham muốn tình dục trong bạn “tan biến”.

Bác sĩ chuyên khoa cũng cho biết, phụ nữ nên cố gắng kiêng quan hệ trong vài giờ trước khi thực hiện wax lông, vì các ma sát tại vùng kín có thể dẫn đến nguy cơ kích ứng, lông mọc ngược.

Điều trị nhiễm trùng nấm men

Cho dù bạn và đối tác có ham muốn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng bạn đang dùng thuốc để điều trị nhiễm trùng nấm men âm đạo, thì nên nói không với tình dục cho đến khi khỏi bệnh.

Các bác sĩ phụ khoa giải thích rằng, quan hệ tình dục trong thời điểm này không chỉ gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho đối tác mà còn khiến tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

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Đang gặp vấn đề về bao tử

Chắc hẳn rằng bạn cũng không thể có cảm xúc tình dục khi gặp vấn đề về dạ dày. Trên thực tế, các chuyên gia khuyên rằng việc thâm nhập âm đạo – khu vực khá gần với trực tràng, sẽ chỉ làm các cơn đau dữ dội hơn và kéo dài các triệu chứng của bạn.

Tình dục vốn dĩ mang lại nhiều lợi ích tích cực cho chúng ta. Tuy nhiên vào những thời điểm trên, bạn nên cân nhắc về những nguy cơ sẽ phải đối mặt nếu quan hệ tình dục. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và đối tác mà còn giúp đời sống tình dục trở nên viên mãn hơn.