Hùng hổ kéo mẹ chồng vào nhà nghỉ đi bắt ghen, đến nơi lôi ả tiểu tam từ trong nhà tắm mẹ bỗng bật khóc nức nở khi thấy mặt

Tâm sự 03/03/2023 09:21

Ngay lập tức tôi nhờ một bác xe ôm theo dõi hành tung của chồng, không ngờ được sau hai ngày đã nhận được tin báo chồng vừa đưa một người phụ nữ trẻ vào nhà nghỉ.

Bà nhìn chăm chăm khuôn mặt của cô nàng đó rồi bật thốt ra một câu khiến tôi kinh hãi còn chồng thì tái mặt.

- Mẹ ơi khoảng nửa tháng gần đây con phát hiện chồng con lén lút liên lạc với một người phụ nữ nào đó. Hễ con đến gần là anh ấy đều chạy ra chỗ khác nghe điện thoại, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi đều xóa sạch hết. Con thấy nghi lắm, lại còn hay đi sớm về muộn nữa chứ!

- Thằng ranh con, sao nó dám làm thế? Con cứ yên tâm, mẹ sẽ luôn đứng về phía con!

Đó là cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ chồng khi tôi phát hiện chồng mình có điều mờ ám. Trước nay tôi vẫn được lòng mẹ chồng, bởi tôi là con gái một người bạn thân của bà. Tuy vậy thì tôi với chồng đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện chứ không phải do hai bà mẹ áp đặt. Về chung sống, mẹ chồng coi tôi như con gái, chồng cũng đối xử với vợ khá tốt. Hai vợ chồng xích mích, mẹ chồng đều đứng về phía con dâu.

Hùng hổ kéo mẹ chồng vào nhà nghỉ đi bắt ghen, đến nơi lôi ả tiểu tam từ trong nhà tắm mẹ bỗng bật khóc nức nở khi thấy mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên tôi đã xác định tâm lý trước nếu thật sự chồng lăng nhăng thì tôi cũng không ly hôn. Vừa để bảo vệ gia đình cho con, vừa tiếc nuối gia đình chồng vô cùng tốt. Hơn nữa có nhà chồng kèm cặp, chắc anh ta sẽ không dám tái phạm lần nữa.

Ngay lập tức tôi nhờ một bác xe ôm theo dõi hành tung của chồng, không ngờ được sau hai ngày đã nhận được tin báo chồng vừa đưa một người phụ nữ trẻ vào nhà nghỉ. Bảo sao sáng nay thứ bảy nghỉ làm mà anh ta đã vội ra ngoài từ sớm. Tôi lập tức báo với mẹ chồng, hai mẹ con cuống quýt tới địa chỉ đó để bắt gian tại trận.

Lót tay cho em lễ tân chút tiền, tôi và mẹ chồng dễ dàng có được số phòng của chồng tôi. Sau một hồi đ.ập cửa, cuối cùng anh ta cũng phải mở ra. Trong phòng chỉ có chồng tôi, rõ ràng cô nàng kia đã trốn rồi. Mẹ chồng lao vào chửi mắng con trai xối xả, còn tôi thì lục gầm giường, lật chăn và vào nhà tắm để tìm kẻ thứ ba. Cuối cùng cũng tìm được cô ả trong toilet. Có lẽ chúng tôi ập vào nhanh quá nên hai người họ vẫn quần áo chỉnh tề, chưa kịp làm gì.

Tôi túm áo cô ta ra giữa nhà, định chụp một vài bức ảnh lưu lại làm bằng chứng. Ai ngờ mẹ chồng đột ngột bảo tôi dừng tay. Bà nhìn chăm chăm khuôn mặt của cô nàng đó rồi bật thốt ra một câu khiến tôi kinh hãi còn chồng thì tái mặt: “Cô có quan hệ gì với ông Lâm?” (Đó là tên bố chồng tôi).

Hùng hổ kéo mẹ chồng vào nhà nghỉ đi bắt ghen, đến nơi lôi ả tiểu tam từ trong nhà tắm mẹ bỗng bật khóc nức nở khi thấy mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Mày đang giấu mẹ điều gì thế hả con? Nếu còn coi mẹ là mẹ ruột thì hãy nói ngay cho mẹ biết” - không đợi cô ta trả lời, mẹ chồng quay sang chất vấn con trai bằng ánh mắt và giọng điệu vô cùng đau khổ. Lúc ấy nhìn kỹ lại cô gái kia, tôi mới phát hiện cô ta có rất nhiều nét giống bố chồng.Tất nhiên chồng không dám giấu giếm gì nữa. Anh thú nhận cô gái đó là con riêng của bố chồng, cũng do gần đây ông mới thú nhận với anh. Lúc trước mẹ con họ sống ở tỉnh khác nhưng công việc không như ý, bây giờ cô ta lên đây muốn nhờ bố chồng sắp xếp cho một công việc tốt hơn. Và ông nhờ con trai chăm sóc em gái. Chưa tìm được chỗ trọ và công việc ưng ý nên chồng tôi tạm thời để cô ta ở nhà nghỉ.

Nghe anh kể xong, mẹ chồng bật khóc nức nở vì quá đau khổ khi bị chồng phản bội nhiều năm trời. Tôi thương mẹ chồng vô cùng, liền ôm lấy mẹ chồng, hai mẹ con đều khóc.

Dẫu gì cô gái đó cũng chẳng có lỗi nên hôm đó tôi và mẹ chồng im lặng ra về. Sau đó bố chồng thú nhận cuộc tình đó chỉ là chớp nhoáng trong một lần ông đi công tác. Những năm qua thi thoảng ông mới ghé thăm mẹ con họ, lúc nào họ thiếu thốn thì gửi cho chút tiền chu cấp mà thôi. Đối với ông gia đình hiện tại mới là quan trọng nhất.

Chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi, hiện tại ông bà cũng có cháu nên mẹ chồng tôi không làm to chuyện. Dù bà không nói ra nhưng tôi biết bà rất buồn, phải làm sao để an ủi bà đây?

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

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