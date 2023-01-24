Hùng hổ đi đánh ghen với em chồng, đến điểm hẹn như dự kiến, mở cửa xông vào, tôi sốc tận óc khi thấy một người cũng có mặt ở đó

Tâm sự 24/01/2023 21:16

Em tôi vẫn còn ngồi đó, nó đau đớn không nói nên lời, để mặc bà chị này xử lý cùng, nhưng tôi nào có ngờ mình cũng...

Vốn ghét chuyện tranh vợ cướp chồng nên vừa nghe em chồng nhờ vả, tôi lập tức cùng cô ấy lao đến nhà tiểu tam để đ.ánh g.hen.

Tôi về nhà chồng đến nay được 4 năm, người ta vẫn bảo “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nhưng thực tế, tôi và cô em chồng lại rất thân thiết.

Em chồng tôi tên Trâm, vừa kết hôn được gần 1 năm. Khổ nỗi, cuộc sống hôn nhân của Trâm không hạnh phúc. Em rể là người ham chơi lại lăng nhăng, trước đây bố mẹ chồng tôi từng ngăn cản nhưng vì quá nặng tình nên Trâm vẫn quyết tâm lấy chú ấy. Cưới về thì càng ngày càng khổ, em rể vẫn không bỏ được tính lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác. Nhìn em về nhà khóc lóc, than thở, tôi cũng bức xúc thay. Cả nhà cũng nhiều lần khuyên Trâm nếu khổ quá thì ly dị cho xong nhưng con bé cứ cố chịu đựng.

Hùng hổ đi đánh ghen với em chồng, đến điểm hẹn như dự kiến, mở cửa xông vào, tôi sốc tận óc khi thấy một người cũng có mặt ở đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm ấy, Trâm gọi điện cho tôi giọng mếu máo, bảo: “Chị ơi, chị đi đ.ánh g.hen với em. Em chẳng đụng chân đụng tay với họ làm gì, chỉ cần chị đi cùng quay clip bắt quả tang họ gian díu để em có bằng chứng ly hôn là được”.

Vốn rất ghét chuyện tranh vợ cướp chồng nên tôi đồng ý luôn. Hai chị em chở nhau đến một căn hộ mà chồng Trâm đã thuê cho nhân tình để tiện qua lại làm chuyện sai trái. Trên đường đi, tôi bức xúc nóng hết cả mặt, còn định đến đó sẽ cho tiểu tam một trận. Để không bị lép vế, tôi còn rủ thêm 2 đứa em họ con nhà cậu là con trai đi cùng cho lực lượng hùng hậu.

Đến nơi, nhóm tôi nhờ một người hàng xóm vờ sang gọi cửa giúp, ả tiểu tam vừa mở cửa là tất cả xông vào. Trâm rối quá nên con bé khóc từ lúc đứng chờ ở cửa, còn tôi đang định mắng cho hai người kia một trận thì bất ngờ khựng lại khi thấy một người đàn ông khác cũng đang ở trong căn nhà đó. Người ấy không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi.

Hùng hổ đi đánh ghen với em chồng, đến điểm hẹn như dự kiến, mở cửa xông vào, tôi sốc tận óc khi thấy một người cũng có mặt ở đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi sốc tận óc, mắt trợn trừng lên nhìn chồng, cứng lưỡi không nói được câu gì. Còn chồng tôi sau hồi ấp úng cũng định giải thích gì đó nhưng tôi không nghe được. Sau vài phút, tôi lao vào mắng mỏ, tát cho anh ta mấy cái, trút hết sự nhục nhã và đau đớn mà anh ta đã đem lại cho tôi. May có Trâm và mấy đứa em can ngăn, nếu không tôi khó mà kiểm soát được hành động của mình.

 

Về nhà, chồng tôi thú nhận mọi chuyện. Anh bắt đầu hư hỏng khi bị em rể dụ dỗ, 2 người cùng cặp kè với cô gái kia và anh ta đã lừa dối tôi 3 tháng nay. Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ, cho anh một cơ hội sửa sai, làm lại mọi thứ. Anh ta nói chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, chỉ định thử cho biết, bị em rể rủ rê nên mới sa đà.

Từng lời anh ta nói làm tôi nổi da gà, càng nghĩ càng thấy ghê sợ. Tôi muốn lập tức ly dị nhưng nghĩ đến bố mẹ già, nghĩ đến con nhỏ thì lại đắn đo. Mấy hôm nay không khí trong nhà căng thẳng như dây đàn, có lẽ tôi cần suy nghĩ thêm để đưa ra quyết định cuối cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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