Nghe tin con dâu cũ đi lấy chồng, mẹ tôi cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, tiết lộ của bà khiến cả nhà tôi trợn tròn mắt kinh ngạc

Tâm sự 24/01/2023 21:07

Cả nhà tôi quá bất ngờ, còn chị dâu mới thì liên tục phẫn uất và còn đòi ly thân. Tôi không hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa...

Chị dâu cũ của tôi hiền lành, tốt tính bao nhiêu thì chị dâu mới lại đanh đá, chua ngoa bấy nhiêu. Thế mà cũng hay, anh tôi lại sợ vợ mới như sợ cọp. Sống chung nhà, nhiều khi thấy cách chị dâu đối xử với chồng mà tôi cũng gai mắt.

Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, họ ghét con dâu mới khủng khiếp. Chung quy cũng vì chị ta là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của anh tôi và chị dâu cũ. Hồi đó, bố mẹ cấm cản mà anh tôi vẫn cứ lao đầu vào, một mực đòi ly hôn vợ. Bố mẹ tôi giận, đòi từ mặt nhưng vẫn không cản nổi con trai. Giờ thì anh ấy mới hối hận vì đã bỏ người vợ hiền thục, rước phải người đàn bà đỏng đảnh, ghê gớm vào nhà.

Nghe tin con dâu cũ đi lấy chồng, mẹ tôi cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, tiết lộ của bà khiến cả nhà tôi trợn tròn mắt kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước, mẹ tôi nhận được điện thoại của chị dâu cũ. Chị ấy báo tin sắp lấy chồng mới, một người đàn ông thương yêu chị ấy lắm. Mẹ tôi nghe mà mừng thay. Dù không còn là con dâu nhưng chị dâu cũ vẫn rất quan tâm đến bố mẹ tôi. Họ đau bệnh, chị ấy cũng nghỉ làm xuống viện chăm sóc chứ không phải chị dâu mới.

Sáng hôm qua, mẹ tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đến cho con dâu cũ làm của hồi môn để lấy chồng. Chị dâu mới biết được, to tiếng trách mắng bố mẹ chồng. Anh tôi cản thì chị ấy quay sang mắng luôn chồng.

Mẹ tôi giận quá, đuổi luôn vợ chồng anh tôi ra khỏi nhà. Chị dâu mới hậm hực dọn đồ đạc, còn tru tréo cho rằng nhà tôi ăn h.iếp chị ta, coi trọng con dâu cũ. Nhưng chị ta chẳng nghĩ đến cảnh bố mẹ chồng đau bệnh mà bản thân còn chưa hỏi được một tiếng nào, rồi vì chị ta mà cháu tôi thiệt thòi, không được có gia đình trọn vẹn.

Nghe tin con dâu cũ đi lấy chồng, mẹ tôi cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, tiết lộ của bà khiến cả nhà tôi trợn tròn mắt kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ chị dâu mới dọn đi rồi. Anh tôi lại về xin ly hôn tiếp vì không chịu nổi bản tính lười biếng, chua ngoa của vợ. Thật tình chẳng hiểu nổi anh ấy nữa. Tôi nên khuyên anh ấy điều gì cho hợp tình hợp lý đây?

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi

Cuộc đời tôi sai lầm lắm khi lao vào anh, đến thời điểm này tôi càng tin chắc như vậy. Tôi có nào ngờ một ngày phải cùng mẹ chồng đi đánh ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả