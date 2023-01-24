Nghe tin con dâu cũ đi lấy chồng, mẹ tôi cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, tiết lộ của bà khiến cả nhà tôi trợn tròn mắt kinh ngạc

Cả nhà tôi quá bất ngờ, còn chị dâu mới thì liên tục phẫn uất và còn đòi ly thân. Tôi không hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa...

Chị dâu cũ của tôi hiền lành, tốt tính bao nhiêu thì chị dâu mới lại đanh đá, chua ngoa bấy nhiêu. Thế mà cũng hay, anh tôi lại sợ vợ mới như sợ cọp. Sống chung nhà, nhiều khi thấy cách chị dâu đối xử với chồng mà tôi cũng gai mắt. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, họ ghét con dâu mới khủng khiếp. Chung quy cũng vì chị ta là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của anh tôi và chị dâu cũ. Hồi đó, bố mẹ cấm cản mà anh tôi vẫn cứ lao đầu vào, một mực đòi ly hôn vợ. Bố mẹ tôi giận, đòi từ mặt nhưng vẫn không cản nổi con trai. Giờ thì anh ấy mới hối hận vì đã bỏ người vợ hiền thục, rước phải người đàn bà đỏng đảnh, ghê gớm vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet Mấy ngày trước, mẹ tôi nhận được điện thoại của chị dâu cũ. Chị ấy báo tin sắp lấy chồng mới, một người đàn ông thương yêu chị ấy lắm. Mẹ tôi nghe mà mừng thay. Dù không còn là con dâu nhưng chị dâu cũ vẫn rất quan tâm đến bố mẹ tôi. Họ đau bệnh, chị ấy cũng nghỉ làm xuống viện chăm sóc chứ không phải chị dâu mới. Sáng hôm qua, mẹ tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đến cho con dâu cũ làm của hồi môn để lấy chồng. Chị dâu mới biết được, to tiếng trách mắng bố mẹ chồng. Anh tôi cản thì chị ấy quay sang mắng luôn chồng.

Mẹ tôi giận quá, đuổi luôn vợ chồng anh tôi ra khỏi nhà. Chị dâu mới hậm hực dọn đồ đạc, còn tru tréo cho rằng nhà tôi ăn h.iếp chị ta, coi trọng con dâu cũ. Nhưng chị ta chẳng nghĩ đến cảnh bố mẹ chồng đau bệnh mà bản thân còn chưa hỏi được một tiếng nào, rồi vì chị ta mà cháu tôi thiệt thòi, không được có gia đình trọn vẹn. Ảnh minh họa: Internet Giờ chị dâu mới dọn đi rồi. Anh tôi lại về xin ly hôn tiếp vì không chịu nổi bản tính lười biếng, chua ngoa của vợ. Thật tình chẳng hiểu nổi anh ấy nữa. Tôi nên khuyên anh ấy điều gì cho hợp tình hợp lý đây?

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