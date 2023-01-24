Khi tôi đẻ con thứ nhất, tháng nào mẹ chồng cũng cho 5 triệu để mua sữa và đồ ăn bồi bổ cho hai mẹ con. Đến đứa thứ 2, mẹ hứa sẽ nuôi cháu đến lúc 10 tuổi, bởi bà rất thích cháu gái.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và đã có 1 bé trai, hiện tôi đang mang bầu bé gái. Công việc của 2 vợ chồng đều ổn định, kinh tế gia đình cũng rất khá. Bố mẹ chồng rất giàu có, ông bà cho chúng tôi một căn nhà để ra ở riêng. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng vẫn luôn rất tốt.

Nhiều lần nói với mẹ chồng về chuyện chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, bà không tin. Lần này tôi sẽ đưa bà đi để biết được con người thật của chồng tôi.

Cuộc sống gia đình đang yên ả, tôi bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi biết nơi anh ta đang hẹn hò với nhân tình. Dù bụng bầu 7 tháng nhưng tôi vẫn quyết tâm đến tận nơi bắt quả tang, để vạch mặt sự phản bội của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nơi, nhìn thấy chồng tôi đang ngủ với người con gái khác, mẹ chồng vô cùng tức giận. Bà không đ.ánh mà nói một câu: “Mẹ thất vọng về con quá, lần này mẹ bỏ qua, nếu còn tái phạm thì toàn bộ tài sản, mẹ sẽ để lại cho hai đứa cháu thừa kế hết. Con sẽ không được một đồng nào” .

Nghe lời tuyên bố sốc của mẹ, chồng tôi không còn tâm trạng nào gái gú nữa mà vội mặc quần áo theo về. Trước khi ra về, mẹ chồng còn chỉ vào mặt cô gái kia nói: “Còn cô mà bám theo con tôi nữa thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi nói là làm đó” .

Ảnh minh họa: Internet

Lời mẹ chồng quả có trọng lượng, về đến nhà, chồng tôi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ và không dám tái phạm nữa.

Từ sau hôm bị bắt quả tang ngoại tình, tình cảm vợ chồng tôi ngày một tồi tệ hơn. Anh không chịu ngủ cùng vợ, anh bảo chán ghét mùi cơ thể của tôi, không còn hứng thú với vợ nữa. Anh còn cấm tôi từ nay về sau không được nói chuyện anh ấy đi với ai cho mẹ biết. Nếu còn nói thì anh sẽ ly hôn và bỏ mặc mẹ con tôi.

Tôi rất sợ mất gia đình, sợ anh ấy lại tiếp tục phản bội vợ. Theo mọi người tôi có nên nói những lời đe dọa của chồng tôi cho mẹ biết không?