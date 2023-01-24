Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi

Tâm sự 24/01/2023 18:39

Cuộc đời tôi sai lầm lắm khi lao vào anh, đến thời điểm này tôi càng tin chắc như vậy. Tôi có nào ngờ một ngày phải cùng mẹ chồng đi đánh ghen.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và đã có 1 bé trai, hiện tôi đang mang bầu bé gái. Công việc của 2 vợ chồng đều ổn định, kinh tế gia đình cũng rất khá. Bố mẹ chồng rất giàu có, ông bà cho chúng tôi một căn nhà để ra ở riêng. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng vẫn luôn rất tốt.

Khi tôi đẻ con thứ nhất, tháng nào mẹ chồng cũng cho 5 triệu để mua sữa và đồ ăn bồi bổ cho hai mẹ con. Đến đứa thứ 2, mẹ hứa sẽ nuôi cháu đến lúc 10 tuổi, bởi bà rất thích cháu gái.

Cuộc sống gia đình đang yên ả, tôi bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi biết nơi anh ta đang hẹn hò với nhân tình. Dù bụng bầu 7 tháng nhưng tôi vẫn quyết tâm đến tận nơi bắt quả tang, để vạch mặt sự phản bội của chồng.

Nhiều lần nói với mẹ chồng về chuyện chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, bà không tin. Lần này tôi sẽ đưa bà đi để biết được con người thật của chồng tôi.

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nơi, nhìn thấy chồng tôi đang ngủ với người con gái khác, mẹ chồng vô cùng tức giận. Bà không đ.ánh mà nói một câu: “Mẹ thất vọng về con quá, lần này mẹ bỏ qua, nếu còn tái phạm thì toàn bộ tài sản, mẹ sẽ để lại cho hai đứa cháu thừa kế hết. Con sẽ không được một đồng nào” .

Nghe lời tuyên bố sốc của mẹ, chồng tôi không còn tâm trạng nào gái gú nữa mà vội mặc quần áo theo về. Trước khi ra về, mẹ chồng còn chỉ vào mặt cô gái kia nói: “Còn cô mà bám theo con tôi nữa thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi nói là làm đó” .

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời mẹ chồng quả có trọng lượng, về đến nhà, chồng tôi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ và không dám tái phạm nữa.

Từ sau hôm bị bắt quả tang ngoại tình, tình cảm vợ chồng tôi ngày một tồi tệ hơn. Anh không chịu ngủ cùng vợ, anh bảo chán ghét mùi cơ thể của tôi, không còn hứng thú với vợ nữa. Anh còn cấm tôi từ nay về sau không được nói chuyện anh ấy đi với ai cho mẹ biết. Nếu còn nói thì anh sẽ ly hôn và bỏ mặc mẹ con tôi.

Tôi rất sợ mất gia đình, sợ anh ấy lại tiếp tục phản bội vợ. Theo mọi người tôi có nên nói những lời đe dọa của chồng tôi cho mẹ biết không?

 

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ điềm nhiên làm một điều, lúc đọc tin nhắn, chồng khiếp vía xanh mặt, ‘con giáp thứ 13′ lạnh người

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ điềm nhiên làm một điều, lúc đọc tin nhắn, chồng khiếp vía xanh mặt, ‘con giáp thứ 13′ lạnh người

Rồi thì ngày ấy cũng đến, cô đau khổ vô cùng khi biết chồng ngoại tình. Mặc dù vậy, cô bình tĩnh làm điều khiến ả tình nhân khóc thét.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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