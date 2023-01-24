Đài là một cô gái con nhà đài các, có điều kiện nhưng vì yêu nên đồng ý làm vợ Đăng dù anh không có gì tài giỏi hay nổi bật.

Vốn luôn tin tưởng chồng hết mực nhưng những hành động kỳ lạ của chồng khiến cô vợ không khỏi nghi ngờ.

Tuy vậy, Đài không hề coi thường chồng và gia đình nhà chồng. Dù bận bịu nhưng cô vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của một người con dâu hiếu thảo, chăm lo cho bố mẹ chồng. Ngay cả hai cô em chồng lên thành phố ăn học Đài cũng sẵn sàng chu cấp tiền tiêu mỗi tháng.

Từ khi lấy Đăng, Đài nối nghiệp kinh doanh của bố mẹ nên lo liệu chuyện kinh tế và mọi sự lớn nhỏ trong nhà. Trong khi đó Đăng làm việc trong cơ quan nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập lại không đáng kể là bao so với vợ.

Đăng luôn hài lòng và hãnh diện vì có vợ xinh đẹp, tháo vát. Đó là chưa kể chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng rất hợp nhau.

Cứ nghĩ mình làm tốt vai trò của người vợ hiền, dâu thảo thì chồng chẳng có lý do nào mà tòm tem bên ngoài nhưng Mi đã nhầm.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày thấy chồng về nhà trong bộ dạng say mềm, Đài dìu Đăng lên phòng ngủ thì đúng lúc chiếc điện thoại của chồng hiển thị tin nhắn từ một số lạ với nội dung “yêu anh”.

Những ngày sau đó, Đăng cũng thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm tối, thậm chí có những ngày cuối tuần anh nói đi công tác nhưng Đài nghi ngờ anh đưa người tình ra ngoại thành ăn chơi.

Nhiều lần Đài nói bóng gió với chồng về việc nếu anh ngoại tình thì anh sẽ ra đi tay trắng. Thế nhưng dường như Đăng vẫn rất tự tin với khả năng che đậy của mình nên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm ấy, sau khi có đủ bằng chứng về việc chồng ngoại tình với cô ả cùng cơ quan, thậm chí anh còn lấy tiền của Đài mua cho cô ta một chiếc xe máy thì Đài lại vô tình bắt được tin nhắn của “tiểu tam” với chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc chồng ngủ say, Đài lấy tay chồng ấn vào điện thoại để mở khóa và chủ động nhắn tin cho ả “tiểu tam”.

Đài viết: “Chị là vợ anh Đăng, chị có đủ trong tay bằng chứng em và chồng chị qua lại với nhau, chị có thể kiện 2 người vì vi phạm luật hôn nhân và cho cả hai bán xới khỏi vùng này. Chị thì cũng rất thoải mái, nếu em thích thì chị nhường anh Đăng cho em. Em với anh Đăng thu xếp chuyển cho chị 3 tỷ, chị sẽ ký giấy ly hôn để tác hợp cho hai người. Đây là số tài khoản và số điện thoại của chị. Chào em, mong sớm nhận được tiền của em”.

Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Đăng rối rít xin lỗi vợ còn ả nhân tình cũng chủ động chia tay, chuyển đi nơi khác làm việc.

Cách dằn mặt “tiểu tam” của Đài khiến nhiều người bất ngờ vì khi phát hiện chồng mình ngoại tình ít ai có thể bình tĩnh mà làm như vậy.