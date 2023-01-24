Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 7 năm và có được một cậu con trai lên 5 tuổi. Mới đây, cháu bị sốt lại đúng thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Vợ chồng tôi đã lo lắng test nhanh COVID-19 cho con, kết quả âm tính. Chúng tôi đã rất mừng. Tuy vậy, thấy con vẫn ho nhiều nên vợ chồng đưa con vào viện. Sau một buổi sáng chạy khắp viện, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm của con trai. Cầm trên tay giấy xét nghiệm, kết quả con không vấn đề gì vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Cháu chỉ bị cúm thông thường.

Suốt từ lúc nhận kết quả tới khi về nhà, anh đứng ngồi không yên, trong lòng đầy buồn bực và nghi kỵ. Tôi biết anh đang nghi ngờ tôi đã phản bội anh. Anh đã liên tưởng tới trường hợp mình từng biết vợ có con bên ngoài sau khi ngoại tình nhưng cố giấu. Đã có nhiều trường hợp nuôi con nhiều năm trời mà không hề biết đó không phải là con mình.

Chồng tôi đã nghi ngờ khi thấy nhóm m.áu của con khác với nhóm m.áu của mình. Anh đã nói với tôi: ” Tại sao là con tôi mà chúng lại không có cùng nhóm m.áu với tôi nhỉ. Tôi nhóm m.áu B, con trai lại nhóm m.áu AB. Nhẽ nào cô…”.

Vào tối hôm đó, anh đã mang băn khoăn hỏi tôi về sự khác nhau giữa nhóm m.áu của mình và con. Tôi đã phải nhờ đến sự tư vấn của một bác sĩ, nhưng anh đã không tin. Anh vẫn nghĩ tôi ngoại tình. Nguyên nhân trước đó anh hay nghi ngờ tôi có quan hệ với một anh hàng xóm. Anh hàng xóm vẫn độc thân, thường hay qua nhà tôi chơi và giúp đỡ gia đình chúng tôi nhiều việc. Mối quan hệ của hai gia đình cũng ngày càng thân thiết hơn. Chồng tôi thấy anh hàng xóm quan tâm tôi nên sinh nghi. Tôi biết ý nên cũng đã giữ chừng mực không qua lại quá thân mật vì sợ chồng ghen.

Thế nhưng, chồng tôi luôn “ghen” khi thấy sự quan tâm của anh hàng xóm với tôi. Vợ chồng vì chuyện này mà cũng không được vui vẻ như trước. Biết nói sao chồng cũng nghĩ mình đang lừa dối, tôi nửa đùa nửa thật việc xét nghiệm ADN. Thấy thái độ của tôi, anh còn nói: ” Tôi cũng đang muốn biết rốt cuộc bấy lâu nay cô đã cùng với ai cho tôi cái sừng“. Những lời anh nói chẳng khác nào như m.ũi d.ao đ.âm vào tim tôi. Anh cho thấy mình chẳng có chút tin tưởng nào ở vợ mình. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ chồng mình nghĩ con trai là con riêng của tôi chỉ vì không cùng nhóm m.áu.

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Khi cả vợ chồng đến trung tâm, anh vẫn còn hoài nghi. ” Thế nếu như cha con tôi có nhóm m.áu hoàn toàn trùng nhau thì chắc chắn không nghi ngờ gì nữa chứ ạ“- anh nói. Bác sĩ đã giải thích: ” Chúng ta không thể hiểu như vậy được. Có nhóm m.áu giống nhau nhưng chưa chắc đã phải là cha con, trong khi có nhóm m.áu khác nhau thì lại là cha con. Tất cả những cái đó chính là hệ quả của quy luật di truyền. Số lượng nhóm m.áu thì rất ít mà nhân loại lại tới 8 tỷ người. Nếu cứ cùng nhóm m.áu mà là cha con của nhau thì chỉ cần quờ tay một cái là đã có một đống con. Biết ai là con mình, ai là con người đây, anh thấy điều đó có quá vô lý không. Cũng giống như không cùng nhóm m.áu mà khẳng định luôn là không phải cha con vậy“. Bác sĩ khuyên chúng tôi không cần làm xét nghiệm cho tốn kém, thế nhưng anh vẫn cương quyết.

Sau khi từ trung tâm về, tôi quyết định đưa con rời khỏi nhà và đặt tờ đơn li hôn ở lại. Ngày có kết quả xác định quan hệ huyết thống giữa hai cha con, anh đã rất mừng. Anh tìm tới mong tôi thứ lỗi và đưa con về sống cùng anh như trước. Tôi lại không thể tha thứ được cho chồng sau những gì chồng làm. Không biết tôi có nên về nữa hay không khi mà có một người chồng ngờ vực mình như vậy?