5 năm ở góa chăm mẹ chồng liệt giường, ngày em gái mẹ chồng đột ngột về nước, tôi bỗng đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm sự 24/01/2023 20:29

Nhiều năm ở vậy, tôi đau đớn vì chồng mất, nương tựa cùng mẹ chồng sống đến quãng đời còn lại, nhưng nào ngờ bà bị tai biến...

Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Gia đình anh cả sinh sống và làm việc ở thủ đô, thi thoảng mới về thăm nhà. Chị hai của chồng thì lấy chồng theo chồng. Chồng tôi lấy vợ muộn nhất, anh lại làm việc ở quê nên sau đám cưới thì chúng tôi sống chung luôn với mẹ chồng.

Nhưng cuộc đời có nhiều nỗi bất hạnh ập đến mà người ta không thể lường trước được. Khi con gái tôi lên 3 tuổi thì chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đau đớn lắm mọi người ạ nhưng tôi cũng chỉ còn cách gắng gượng vượt qua để còn chăm nuôi con cho tốt.

Chồng đã không còn nhưng tôi và con gái vẫn ở lại nhà chồng. Vì mẹ chồng tôi chỉ còn một mình, nếu tôi và con gái dọn đi thì ai chăm lo cho bà? Vợ chồng anh cả đã mua được căn hộ chung cư trên thành phố. Khi em trai mất, họ cũng không có ý định đón mẹ chồng tôi lên chăm sóc. Dường như chị dâu cả không thích ở chung với mẹ chồng, bảo bà vẫn còn khỏe mạnh có thể sống một mình ở quê được.

5 năm ở góa chăm mẹ chồng liệt giường, ngày em gái mẹ chồng đột ngột về nước, tôi bỗng đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị hai chồng thì còn gánh nặng nhà chồng, cũng chẳng thể săn sóc đến mẹ ruột. Tôi thương mẹ chồng vì vốn bà đối xử với tôi rất tốt, phần lại muốn thay chồng chăm sóc bà, vì thế 3 mẹ con, bà cháu đành sống nương tựa vào nhau.

Quả là họa vô đơn chí, chồng tôi vừa qua đời được nửa năm thì mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường, không đi lại được. Các anh chị chồng có về thăm, họ bảo tôi cứ ở lại chăm sóc mẹ chồng, hàng tháng họ sẽ gửi tiền chu cấp. Thôi thì tôi cũng đành ở lại, dù thật sự nghĩa vụ chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh không phải thuộc về tôi.

Thoáng cái mà đã 5 năm qua đi. Số tiền anh cả hứa chu cấp cho mẹ cứ mất hút chẳng thấy đâu. Họ cũng ít về thăm bà, mỗi lần về đưa cho tôi được 500 nghìn, 1 triệu là xong nghĩa vụ. Chỉ còn tôi cố gắng làm lụng nuôi con nhỏ và mẹ chồng già.

Sau 5 năm bệnh tình của bà đã có chuyển biến khá tốt. Bà chống nạng đi lại được, thậm chí bà còn giúp tôi chút việc nhà và dạy cháu gái học. Tôi cũng chỉ cầu mong bản thân có đủ sức khỏe để lo cho hai bà cháu cháu mà thôi.

Ba tháng trước đã có một chuyện không thể ngờ được bỗng xảy đến với cuộc đời tôi. Em gái của mẹ chồng tôi đột ngột từ nước ngoài trở về sau mấy chục năm xa quê hương. Bà theo chồng sang nước ngoài định cư từ khi còn trẻ. Thời gian l.àm t.ình cảm xa cách, khoảng chục năm trở về đây bà thậm chí còn không hề liên lạc gì với người thân trong nước.

Ở bên đấy vợ chồng bà không có con. Chồng bà mới mất thời gian trước. Còn lại một mình cô đơn, bà quyết định mang theo tất cả gia sản trở về quê hương sống nốt quãng tuổi già còn lại.

5 năm ở góa chăm mẹ chồng liệt giường, ngày em gái mẹ chồng đột ngột về nước, tôi bỗng đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về quê thấy cảnh ngộ của chúng tôi, bà quyết định về chung sống với ba người chúng tôi cho đầm ấm. Bà bỏ tiền xây một căn nhà khang trang gần 2 tỷ đồng, bảo rằng sau này cho cháu gái, tức là con gái tôi làm của hồi môn.

Ngoài ra bà còn đầu tư vốn liếng cho tôi mở cửa hàng kinh doanh to nhất phố. Ngoài ra cũng thuê một người giúp việc có chuyên môn chăm sóc người già để phục vụ bà và mẹ chồng tôi.

Tôi gần như đổi đời chỉ sau một đêm. Cuộc sống an nhàn, sung sướng hơn rất nhiều. Tôi còn trở thành bà chủ, công việc buôn bán ngày càng khởi sắc. Mẹ chồng và bà dì đều đối xử với tôi chẳng khác gì con gái ruột.

Anh cả của chồng và chị hai sau khi biết chuyện thì liên tục về thăm nom mẹ và dì. Nhưng ai cũng biết lòng dạ họ thế nào, sau nhiều lần bị lạnh nhạt thì họ chẳng còn dám xuất hiện nữa.

Nhiều lúc tôi nghĩ, đúng là ở đời cứ sống hết lòng với người khác rồi cuộc đời sẽ trả công lại cho ta. 5 năm chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh, tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

 

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi

Dắt mẹ chồng lao đến đánh ghen như đã định, mở cửa nơi chồng đang ân ái, bà không tốc váy kẻ thứ ba mà chỉ nói đúng một câu, nghe xong chồng khiếp vía, sợ hãi chạy về xin lỗi

Cuộc đời tôi sai lầm lắm khi lao vào anh, đến thời điểm này tôi càng tin chắc như vậy. Tôi có nào ngờ một ngày phải cùng mẹ chồng đi đánh ghen.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả