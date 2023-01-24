Bạn chồng đến chơi say khướt, nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh bỗng run rẩy thấy bóng đen lấp ló từ phòng chị dâu, trích xuất camera, tôi nhận ra cảnh động trời

Tâm sự 24/01/2023 21:00

Mọi người tin nổi không, tôi đã chứng kiến sự việc ấy ngay tại nhà, tôi không ngờ chị dâu lại làm chuyện ấy...

Nhà bố mẹ đẻ tôi 4 tầng khá rộng rãi, có vợ chồng anh trai tôi đang sống cùng. Nhà có nhiều phòng trống, để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, mẹ bảo chúng tôi đến ở cùng. Và 3 năm nay, đại gia đình tôi ăn ở chung dưới mái nhà rất yên ổn.

Chị dâu tôi là người phụ nữ tốt, nấu ăn ngon và rất khéo cư xử. Vì vậy bố mẹ tôi rất quý chị ấy, còn anh trai thì thương yêu vợ hết mực. Chồng tôi thì luôn nhắc nhở vợ phải học tập chị dâu rất nhiều.

Ngày hôm kia, có một người bạn ở quê chồng tôi ra chơi. Chúng tôi đã làm bữa tiệc nho nhỏ để mời anh ấy. Sau khi ăn uống xong xuôi, chồng tôi không muốn bạn thân phải ra ngoài thuê nhà nghỉ nên đã giữ lại ngủ. Tôi đã sắp xếp cho anh bạn một phòng trên tầng 4.

Bạn chồng đến chơi say khướt, nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh bỗng run rẩy thấy bóng đen lấp ló từ phòng chị dâu, trích xuất camera, tôi nhận ra cảnh động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, sau đó đi lòng vòng quanh nhà cho mệt để ngủ tiếp. Trong ánh điện mập mờ của hành lang, tôi nhìn thấy bóng đen bước ra khỏi phòng chị dâu và vội vã chạy về phía cầu thang lên tầng trên cùng. Chỉ cần nhìn là tôi cũng biết đó là anh bạn ở quê. Tôi định làm lớn chuyện để cho mọi người biết con người thật của chị dâu. Nhưng tôi đã kìm nén được cơn nóng giận, tôi vào phòng ngủ và nghĩ xem nên làm gì?

Sáng hôm sau, khi mọi người đang ngủ, chỉ có tôi và chị dâu dậy sớm nấu ăn. Tôi đã hỏi chị tại sao lại phản bội chồng? Chị chối quanh, nói là có sự nhầm lẫn gì đó hay là tôi làm mơ.

Đến khi tôi định xuất camera thì chị mới chịu thú nhận đã sai. Chị bảo anh tôi đi làm xa nhà nửa năm nay, chị rất khát khao được “l.àm c.huyện ấ.y” nên đã dụ dỗ người bạn của chồng tôi ngủ cùng. Chị nói hiện tại rất hối hận và mong tôi đừng nói cho ai biết, nếu không gia đình tan nát mất. Chị còn giơ tay thề sẽ không bao giờ phản bội chồng nữa.

Không ngờ người chị dâu mà cả nhà tôi tin tưởng quý trọng, thế mà lại ngoại tình ngay trong nhà chồng. Tôi thật sự không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? Theo mọi người tôi có nên nói chuyện này cho anh trai biết không?

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