Hớn hở đi đăng ký kết hôn khi mới ra mắt gia đình, trên đường đến ủy ban, nào ngờ chồng chưa cưới tiết lộ bí mật khiến tôi sụp đổ

Tâm sự 19/01/2023 06:01

Tôi vốn nghĩ rằng giây phút yêu nhau thế là đủ rồi. Nghe lời gia đình cùng sự động viên của bạn trai, chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ sớm.

Vì buồn chuyện gia đình nên tôi chuyển công tác đến thành phố khác. Một thân một mình làm việc, sinh sống ở nơi xa lạ nên tôi rất bỡ ngỡ. Cũng may bên cạnh luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Tú.

Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tin tưởng và yêu quý Tú hơn. Chúng tôi thành một đôi nhưng vẫn giấu đồng nghiệp vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Yêu nhau được 6 tháng, tôi dẫn Tú về ra mắt gia đình mình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Tú, họ hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời.

Chỉ có điều, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng Tú hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Hớn hở đi đăng ký kết hôn khi mới ra mắt gia đình, trên đường đến ủy ban, nào ngờ chồng chưa cưới tiết lộ bí mật khiến tôi sụp đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước rồi sang năm mới tổ chức đám cưới.

Hôm qua, trên đường đến ủy ban, chồng sắp cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ.

Anh nói anh đã ly hôn 2 lần rồi nên luôn mong muốn lần đăng ký kết hôn này sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Tú nói. Yêu nhau 6 tháng, anh chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vợ cũ. Quá bất ngờ, tôi bảo Tú tấp xe vào một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Lúc này, Tú mới thành thật khai rõ mọi chuyện. Hóa ra anh từng kết hôn 2 lần và mỗi lần đều có một đứa con riêng với vợ cũ. Nhưng vì nhiều lý do nên họ chia tay nhau. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp 2 triệu cho một đứa bé.

Chồng sắp cưới không tiết lộ chuyện này vì sợ tôi nghĩ xấu về anh rồi đòi chia tay. "Anh quá yêu em nên mới giấu kín". Tú thủ thỉ như thế.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Tú trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.

Tôi cũng yêu Tú rất nhiều nhưng làm vợ một người đàn ông đã ly hôn 2 lần thì liệu có hạnh phúc? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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