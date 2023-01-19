Cưới sau 3 tháng quen nhau, đêm tân hôn, chồng ngỡ ngàng khi thấy vợ đã làm điều 'sốc' phía trên chân mà sửng sốt, xin ly hôn

Tâm sự 19/01/2023 04:15

Dĩ nhiên, chồng không thể ngờ vì điều mà vợ hiền lành của anh đã làm, điều mà anh muốn thay đổi dường như cũng quá trễ.

Đám cưới vốn là sự kiện quan trọng của đời người, thế nhưng một cuộc hôn nhân vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Bà Tân, 57 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu, cuộc sống khá giả. Bà Tân có một người con trai là anh Tân, đã 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp do tính tình quá trầm lặng, hướng nội,không thích giao tiếp xã hội. Bản thân ngày một già yếu còn con trai vẫn chưa kết hôn, bà Tân vô cùng lo lắng và sốt ruột, vì vậy đã cố gắng giúp con trai đi xem mắt.

Sau nhiều lần xem mắt, cuối cùng anh Tân cũng được người mai mối giới thiệu cho một cô gái phù hợp tên Sang. Sau lần đầu tiên gặp nhau, cả 2 có ấn tượng tốt nên đã quyết định bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Cưới sau 3 tháng quen nhau, đêm tân hôn, chồng ngỡ ngàng khi thấy vợ đã làm điều 'sốc' phía trên chân mà sửng sốt, xin ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, anh Tân và cô Sang đã tính đến chuyện hôn nhân bởi mẹ anh Tân muốn con trai kết hôn càng sớm càng tốt, cho rằng sau khi cưới nhau về có thể tiếp tục tìm hiểu. Gia đình anh Tân đã đem nhiều tiền bạc và quà cáp sang hỏi cưới cô Sang. Nhờ đó, đám cưới của cặp đôi này đã diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè.

Những tưởng sau khi con trai lấy vợ, bà Tân sẽ được an hưởng tuổi già mà không cần lo lắng điều gì nữa. Tuy nhiên sau đêm tân hôn của 2 con, bà Tân lại nhận thấy điều bất thường. Anh Tân lúc nào cũng tỏ ra cau có, khó chịu, thậm chí còn ít khi về nhà hơn trước đây. Nguyên nhân của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ đêm tân hôn giữa anh Tân với cô Sang.

Sau nhiều lần bà Tân gặng hỏi con trai, anh Tân mới chịu kể ra sự thật. Hóa ra vào đêm tân hôn, anh Tân đang chuẩn bị "ân ái" với vợ thì phát hiện trên đùi côSang có một hình xăm 2 chữ "sức mạnh". Hình xăm này khiến anh Tân không thể chấp nhận được, cho rằng vợ mình là kẻ ăn chơi, không đứng đắn và trước khi lấy anh, cô ấy có lẽ đã trải qua rất nhiều mối tình. 

Cưới sau 3 tháng quen nhau, đêm tân hôn, chồng ngỡ ngàng khi thấy vợ đã làm điều 'sốc' phía trên chân mà sửng sốt, xin ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế mà ngay sau đêm tân hôn lạnh nhạt, anh Tân đã tính đến chuyện ly hôn với côSang nhưng lại sợ mẹ không cho phép. Những căng thẳng và dồn nén về tâm lý đã khiến anh Tân chán nản, không muốn về nhà, mối quan hệ trong gia đình cũng vì thế mà trở nên áp lực.

Thấy sự việc đã đi đến nước này, biết rằng bản thân khó sống tốt trong nhà chồng nên côSang đã đồng ý chuyện ly hôn với anh Tân, tuy nhiên cô không đồng ý chuyện trả lại quà cưới do đôi bên đã cưới xin đàng hoàng. 

Cô Sang chia sẻ: "Tôi đã thực sự sai lầm khi xăm 2 chữ đó lên chân. Lúc đó tôi còn trẻ nên làm việc gì cũng bốc đồng, không suy nghĩ đến hậu quả. Bây giờ tôi rất hối hận, chỉ vì 2 chữ đó mà đường tình duyên của tôi lận đận. Chuyện chồng có ác cảm với tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi muốn giải thích rằng hình xăm đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi không phải là một người phụ nữ tùy tiện và hình xăm này cũng chẳng có gì sai. Tôi không vi phạm luật hôn nhân nên nếu ly hôn, tôi sẽ không trả lại tiền quà cưới".

Vì không thể thống nhất trong chuyện ly hôn và trả lại quà cưới, cuối cùng anh Tân và cô Sang phải đưa nhau ra tòa án, nhờ pháp luật giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Mối tình 3 tháng và cuộc hôn nhân vài ngày của cặp đôi này đã kết thúc trong nhiều đau khổ và trách móc lẫn nhau.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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