Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, tôi trách móc cạn lời khi anh làm điều lén lút sau lưng, để rồi ân hận khi biết được sự thật

Tâm sự 18/01/2023 23:03

Tôi thậm chí còn tự cảm thấy chán nản, bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt, còn có vàng hồi môn, tôi nào ngờ chồng làm điều ấy.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hiện giờ tôi đã có hai con, trai gái đủ cả. Tôi may mắn không sống cảnh làm dâu ngay từ lúc kết hôn vì hai vợ chồng chọn ở trên thành phố. Dù ở xa nhưng chúng tôi cũng hay về chơi với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cũng rất quý mến tôi, tôi cũng quý trọng bà, dù bố chồng tôi mất sớm, gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng để cho chồng tôi ăn học, có ngày hôm nay.

Nhiều lần tôi bày tỏ muốn đón mẹ chồng lên ở, song mẹ chồng tôi chỉ lên chơi vài ngày rồi lại về quê vì không hợp với thành phố. Không thuyết phục được mẹ, vợ chồng tôi đành gửi tiền về giúp mẹ hàng tháng và rảnh là về thăm bà. Tôi đối xử với mẹ chồng hiếu thảo như vậy, không hiểu sao chồng tôi lại không thấy điều đó, vì thế mà đã xảy ra chuyện khiến cho gia đình tôi suýt chút nữa là đổ vỡ.

Mấy tháng gần đây, chồng tôi hay về muộn, có hôm còn qua đêm, hỏi thì anh ấy chỉ bảo về quê có chút việc. Tiền nong cũng ít đưa cho tôi… Tôi cũng không nghi ngờ gì chồng đâu, nhưng cảm thấy rất sốc khi phát hiện ra 3 cây vàng là của hồi môn hồi mới cưới cộng với thỉnh thoảng dư tiền tôi mua thêm đã không còn trong tủ.

Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, tôi trách móc cạn lời khi anh làm điều lén lút sau lưng, để rồi ân hận khi biết được sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mang chuyện bị mất vàng hỏi chồng, anh ấy trách tôi là chắc để lẫn vào đâu thôi… Đến khi tôi nói là báo công an thì chồng tôi mới nhận là mình lấy, mang đi có việc quan trọng, xong việc sẽ trả lại, việc làm ăn nên cần giữ bí mật. Tôi không tin, nghi ngờ chồng mang tiền cho bồ, chứ về quê sao vợ muốn đi cùng lại không cho đi.

Sợ chồng phung phí tiền bao gái, tôi lu loa trách móc: "Số vàng đó là kỷ niệm hồi môn, là mồ hôi công sức mấy năm mới tiết kiệm được. Anh phản bội vợ con còn nỡ mang hết tiền của cho gái. Làm ăn, cho ai vay thì anh cứ trao đổi với em, đâu đến mức phải giấu như vậy". Chồng tôi giận dỗi, không nói gì.

Vài ngày sau, không khí gia đình ngột ngạt, chồng tôi đành phải nói rõ hơn về số vàng đã lấy đi: "Anh không có gái gú gì cả, anh mang cho mẹ có việc. Nếu anh nói cho em và mẹ biết, chắc mẹ sẽ không cầm số tiền đó. Bất đắc dĩ phải làm thế". Nghe chồng nói xong, tôi vẫn không tin, mẹ chồng tôi có túng thiếu gì đâu mà cần số tiền lớn như thế chứ. Tôi còn nằng nặc đòi ly hôn chồng.

Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, tôi trách móc cạn lời khi anh làm điều lén lút sau lưng, để rồi ân hận khi biết được sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để kiểm chứng lời chồng, hôm sau tôi đích thân về thăm mẹ chồng để hỏi rõ. Lúc này mẹ chồng tôi bật khóc kể: "Tiền đó của vợ chồng con à? Vậy mà nó nói là được công ty thưởng lớn nên biếu mẹ một nửa. Số tiền đó, để chữa bệnh cho mẹ với xây sửa lại cái gian bếp bị hư hỏng nặng. Mẹ không muốn vì việc này mà vợ chồng con bất hòa, mẹ sẽ thu xếp tiền để hoàn lại cho các con".

Tôi bối rối trước những lời của mẹ chồng, cảm thấy mình cũng có lỗi thiếu tế nhị trong chuyện này. Cũng tại chồng tôi giấu vợ, còn không cho về thăm mẹ nữa. Nên giờ đây, làm mẹ chồng tôi khó xử, áy náy. Hôm sau hai vợ chồng tôi về thăm mẹ chồng, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ chồng được biết. Tôi và chồng bày tỏ niềm hạnh phúc khi số tiền đó đã được làm việc có hiếu với mẹ chồng.

Là một người con, người vợ, cách nghi ngờ và nóng giận của tôi với chồng quả là chưa đúng phải không? Hi vọng rằng, mỗi người đều nhận ra bài học qua câu chuyện của tôi, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cần quan tâm đến cha mẹ, chia sẻ chân thành với nhau giữa hai vợ chồng.

 

Mất việc nghỉ ở nhà một tháng bị chồng coi là ăn bám, thường xuyên chất vấn, đêm ấy, nghe câu anh ra oai, tôi khóc trong đau khổ

Mất việc nghỉ ở nhà một tháng bị chồng coi là ăn bám, thường xuyên chất vấn, đêm ấy, nghe câu anh ra oai, tôi khóc trong đau khổ

Tôi thầm nhận ra... không cái khổ nào hơn điều ấy. Quá đau đớn, tôi khóc cạn nước mắt nghĩ về tương lai, chuẩn bị cho hành trình mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 28 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 48 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả