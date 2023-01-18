Chồng chăm chỉ đi tập thể hình mỗi ngày, vợ mòn mỏi chờ cơm để rồi bất ngờ được cho xem một đoạn clip bí mật, cô tá hỏa biết lí do sốc nặng

Tâm sự 18/01/2023 22:39

Từ lúc đi tập, chồng lại hào hứng hơn mỗi ngày, dù sao cô cũng mừng cho chồng. Đến một ngày được chính người bạn tiết lộ đoạn clip động trời...

Tôi kết hôn đã thấm thoát được 15 năm, chồng tôi 42 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi trước đây khó khăn, nhưng giờ đã ổn định, có đủ nhà cửa, xe hơi, hai con học hành ở các trường tốt… Nhìn chung, tôi đang có cuộc sống đầy đủ về mọi nghĩa và hài lòng với những gì mình đang có.

Bước vào độ tuổi trung niên, cả tôi và chồng cũng đã ý thức được mình không còn trẻ nên đã dần chú ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Chồng tôi là dân kinh doanh, nhiều mối quan hệ nên thường xuyên ăn nhậu, tiếp khách nên thành ra cơ thể thừa cân, bụng to, tóc xuất hiện nhiều sợi bạc, ì ạch…

Thấy chồng như vậy tôi cũng chỉ biết lo lắng cho sức khỏe anh ấy, tôi tìm mua các sản phẩm bồi bổ, thải độc gan để chồng tôi uống sau mỗi lần đi nhậu. Tôi cũng động viên chồng hạn chế bia rượu, không nên quá đà, chỉ uống trong trường hợp cần thiết, uống có chừng mực… Tôi cũng hay chê chồng béo, đề nghị anh ấy tăng cường tập thể dục, thể thao.

Chồng chăm chỉ đi tập thể hình mỗi ngày, vợ mòn mỏi chờ cơm để rồi bất ngờ được cho xem một đoạn clip bí mật, cô tá hỏa biết lí do sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng chồng tôi đã thay đổi. Rất chịu khó đi tập gym, đi bơi… nhiều hôm dậy từ sáng sớm để tập và có hôm về nhà rất khuya. Tập luyện nhiều đã giúp anh ấy hạn chế rượu bia, ăn ít đồ mỡ, tinh thần thoải mái, cơ thể ngày càng săn chắc, rất phong độ. Tôi cũng vui lắm vì chồng đã thay đổi, mặc dù chồng ít ở nhà, nhưng tôi tự nhủ "thà mê gym còn hơn mê rượu bia".

Thấy chồng tôi bảnh bao, phong độ, một số bạn bè, người thân của tôi cảnh báo đi gym, bơi nhiều cũng là "miền đất hứa" cho các cuộc tình "chớp nhoáng", tôi bỏ ngoài tai bởi nếu đã lăng nhăng thì đâu mà chẳng giống nhau?. Hơn nữa, chồng tôi chăm chỉ tập luyện, kết quả là minh chứng rõ nét nhất, chứ mải mê gái gú lấy đâu ra khỏe mạnh, săn chắc như vậy.

Chồng chăm chỉ đi tập thể hình mỗi ngày, vợ mòn mỏi chờ cơm để rồi bất ngờ được cho xem một đoạn clip bí mật, cô tá hỏa biết lí do sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi chính tôi mới là người nhầm. Một người bạn cho tôi xem đoạn clip chồng tôi tình tứ với một cô gái trong phòng tập, bể bơi. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định theo dõi chồng. Quả nhiên, chồng tôi rất chăm chỉ lê la ở một số phòng tập gym, bể bơi vừa tập luyện vừa "săn gái". Chính mắt tôi chứng kiến chồng tôi và người phụ nữ sau khi ở phòng gym là nhà nghỉ, khách sạn.

Tôi rất sốc khi biết sự thật về chồng mình. Đi tập luyện chỉ là cái cớ để anh ấy đi sớm, về muộn. Anh ta chăm chỉ tập luyện cũng để hấp dẫn người phụ nữ khác, cải thiện chuyện "giường chiếu" với người bên ngoài. Hàng ngày tôi cứ phải chờ cơm, trong khi chồng lại đang ngoại tình.

Biết được sự thật của chồng, tôi sốc lắm. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương các con đang tuổi lớn, tâm lý có nhiều biến động, chúng sẽ không chịu nổi biến cố này. Tôi phải làm gì vào lúc này? Im lặng, tìm cách ngăn chặn chồng hay dứt khoát ly hôn?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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