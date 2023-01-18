Mẹ chồng dúi vào tay 2 tỷ ép lấy cho bằng được, bất ngờ trong cuộc họp gia đình, bà tuyên bố một điều khiến con dâu sốc điếng, nhận ra một cú lừa ngoạn mục

Tâm sự 18/01/2023 23:07

Mặc cho tôi giải thích, cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngại, tôi nào ngờ đây là điều bà muốn dành cho con dâu đáng thương...

Tôi và chồng tôi cưới nhau được 3 năm. Thời gian đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc, mẹ chồng tôi cũng thân thiện với tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi làm vợ anh, người chồng hết mực yêu thương tôi, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên. Gia đình nhà chồng tôi cũng khá giầu có, nên nhìn vào ai cũng nói tôi số hưởng.

Nhưng hôn nhân của tôi không trọn vẹn, hai vợ chồng cũng đã xảy ra bất hòa, do chậm đường con cái dù cả hai đi khám đều có đủ về sức khỏe sinh sản. Gần 1 năm nay, chúng tôi ăn chung nhưng ngủ riêng phòng. Cả ngày không ai dòm ngó chuyện riêng tư của nhau. Tôi cố gần gũi chồng để mong có con, nhưng mọi nỗ lực đều không được như ý phần vì áp lực, phần vì chồng lảng tránh quan hệ.

Tôi chọn cách nhẫn nhịn, chồng tôi dù không hợp tính, nhưng anh ấy cũng là người trân trọng tôi và gia đình nhà vợ. Mẹ chồng tôi thúc giục nhiều lắm. Có lần mẹ chồng tôi cáu giận, thông báo với tôi: "Cô mà không đẻ được, sẽ cho con trai cưới người khác". Rồi từ đó, mẹ chồng thường xuyên cáu gắt, o ép tôi trong nhà.

Mẹ chồng dúi vào tay 2 tỷ ép lấy cho bằng được, bất ngờ trong cuộc họp gia đình, bà tuyên bố một điều khiến con dâu sốc điếng, nhận ra một cú lừa ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bỗng thay đổi tính nết, gọi tôi vào phòng bà, nhỏ nhẹ hỏi han, tâm sự với tôi. Lúc đó tôi vui lắm, lâu nay ít có cơ hội trò chuyện thân mật với mẹ chồng như vậy. Rồi mẹ chồng tôi bỗng dưng mở tủ lấy một bọc tiền đưa cho tôi và nói: "Đây là 2 tỷ, mẹ cho con để tiêu. Hai đứa thoải mái đi chơi, có khi lại mang bầu. Chuyện này chỉ có 2 mẹ con biết thôi nhé".

 

Tôi dứt khoát không nhận, nhưng mẹ chồng cứ bắt ép, nói rằng cứ cầm đi coi như giữ hộ mẹ, đành phải mang về cất ở tủ của tôi. Chỉ 3 hôm sau, mẹ chồng tôi tổ chức họp gia đình tuyên bố chấm dứt quan hệ của vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi còn nói rằng tôi đã đồng ý rời khỏi nhà với 2 tỷ đồng đã lấy, đó cũng chính là đòi hỏi của tôi khi muốn ly hôn.

Tôi ngạc nhiên về chuyện này. Vừa nghe xong, chồng tôi đã cho vợ ngay một cái tát đau điếng và mắng mỏ: "Hóa ra, cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền thôi à? Thèm tiền đến thế sao? Cô làm nhục tôi vì 2 tỷ đồng rẻ mạt đó à".

Mẹ chồng dúi vào tay 2 tỷ ép lấy cho bằng được, bất ngờ trong cuộc họp gia đình, bà tuyên bố một điều khiến con dâu sốc điếng, nhận ra một cú lừa ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc cho tôi giải thích, chồng tôi đùng đùng bắt tôi về phòng lấy và nộp lại tiền. Sau đó gọi điện thẳng cho bố mẹ tôi nói về chuyện vừa xảy ra và nói rằng lỗi ly hôn không phải do anh ấy, mà do tôi gây ra. Bố mẹ tôi cũng rất sốc khi biết chuyện này. Còn tôi thì không biết giải thích với ai, đó là một cú lừa của mẹ chồng tôi.

Vốn dĩ, mẹ chồng tôi đã muốn con trai ly hôn từ trước. Bà còn sắp đặt sẵn cho con trai gặp gỡ, ngoại tình với người yêu cũ của anh ấy, người mà con nhà gia thế, chỉ vì đi du học mà hai người chia tay, sau đó cô ta có bạn trai ở nước ngoài, còn chồng tôi yêu và lấy tôi.

Tôi đau đớn khi bị mẹ chồng giăng bẫy, hạ nhục. Chồng tôi thì muốn nhanh ly hôn để sống với người yêu cũ. Tôi muốn ra khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ lại, nếu mình chấp nhận ly hôn không khác nào mọi lỗi lầm đều do mình gây ra.

Chồng và mẹ chồng tôi đã lộ rõ như vậy, tôi có nên nín nhịn để vạch mặt chồng và mẹ chồng cho tất cả thấy không? Hay ly hôn sớm để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này? Hãy cho tôi lời khuyên với!

 

Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, tôi trách móc cạn lời khi anh làm điều lén lút sau lưng, để rồi ân hận khi biết được sự thật

Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, tôi trách móc cạn lời khi anh làm điều lén lút sau lưng, để rồi ân hận khi biết được sự thật

Tôi thậm chí còn tự cảm thấy chán nản, bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt, còn có vàng hồi môn, tôi nào ngờ chồng làm điều ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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