Nửa đêm tỉnh giấc, thấy vợ có ‘hành động lạ’ trong nhà tắm, tôi lén theo dõi bằng camera đặt sẵn để rồi lạnh người vì kinh hãi

Tâm sự 18/01/2023 23:16

Nhiều người hỏi tôi có sốc không? Sự thực tôi phải nhằm mắt trả lời rằng tôi vẫn còn ám ảnh, tôi không thể hiểu được lý do làm chuyện ấy của vợ.

Thật sự thì tôi thấy cái trò lắp camera theo dõi vợ thật là hèn hạ, trẻ con. Nhưng thật sự ngoài cách này tôi cũng không biết dùng cách nào để biết những việc vợ làm.

Cưới nhau 7 năm, nhưng tình cảm hai vợ chồng tôi từ khoảng 2 năm nay đã không được tốt. Tất cả là từ phía vợ, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt với chồng, ít chuyện trò và cũng không tỏ ra hứng thú mỗi khi hai đứa gần gũi.

Tôi cũng không hiểu vợ bị làm sao, thời gian đầu nghĩ là do mình nên tôi cố gắng thay đổi. Nhưng về sau thấy vợ vẫn lạnh nhạt thế tôi đâm chán. Tôi ngoài 40, khỏe mạnh, phong độ. Còn vợ 30 tuổi, cô ấy trẻ trung, nhìn như 25, 26 là cùng. Tôi mang chuyện này tâm sự với mấy chiến hữu thân, có người bảo tôi phải cẩn thận, không vợ cắm sừng mà không biết.

Tôi thường phải đi công tác xa nhà, tháng nào gần như cũng phải đi khoảng 1 tuần. Lúc tôi ở nhà, giờ giấc, đi lại, biểu hiện của cô ấy không có gì lạ, nhưng tôi không chắc lúc tôi đi vắng sẽ thế nào.

Nửa đêm tỉnh giấc, thấy vợ có ‘hành động lạ’ trong nhà tắm, tôi lén theo dõi bằng camera đặt sẵn để rồi lạnh người vì kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã đôi lần tôi để ý bắt quả tang nhưng không thành công. Vợ tôi rất kín kẽ, rất giỏi trong việc che giấu hành tung. Đôi lần chứng kiến thái độ khả nghi của cô ta, tôi lờ mờ cảm nhận rằng cô ta vừa cùng gã trai khác ăn nằm với nhau xong lại bất lực trong việc tóm gọn.

Cực chẳng đã, tôi buộc lòng lén lắp camera khắp nhà theo dõi vợ.

Vừa mấy hôm trước, tôi phải đi công trình. Cả ngày đầu tiên vợ cũng đi làm nên không có chuyện gì. Nhưng đêm hôm ấy cô ấy đi về rất muộn. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhớ đến vợ tôi mở máy ra xem thử.

Nửa đêm tỉnh giấc, thấy vợ có ‘hành động lạ’ trong nhà tắm, tôi lén theo dõi bằng camera đặt sẵn để rồi lạnh người vì kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh vợ đang "tự xử" trong nhà vệ sinh. Mới đầu tôi cứ nghĩ chẳng nhẽ vợ tôi bệnh hoạn, dung tục đến vậy? Nhưng sau thì còn kinh khủng hơn nữa khi thấy cô ta còn đang xem cả clip của cô ta với người tình. Nhìn vợ mình như thế, tôi thấy đáng sợ vô cùng.

Ngay sáng hôm sau, làm xong việc tôi trở về nhà ngay. Cơn thịnh nộ vẫn hừng hực trong lòng. Thật sự tôi chỉ muốn gặp cô ta ngay để ném đoạn phim bẩn thỉu ấy vào mặt, rồi muốn đến đâu thì đến.

Về nhà, nhìn thái độ khinh khỉnh của vợ tôi càng ghét. Ném điện thoại trước mặt cô ta, vợ biến sắc nhìn tôi trân trân không nói một lời nào. Sau đó, tôi và cô ta cãi nhau một trận kịch liệt. Cô ta dọn đồ ra ngoài ở, tôi không giữ, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới hai từ ly hôn...

 

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