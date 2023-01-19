Chồng sớm tối tận tâm công việc còn chịu khó học thêm, bất ngờ nghe tin người bạn ‘bóng gió’ tiết lộ, tôi ám ảnh khi biết sự thật đằng sau

Tôi lấy làm vui mừng những điều chồng làm nhưng tôi đâu biết rằng sự thật bị che giấu trong việc làm kinh khủng ấy.

Ở độ tuổi 35, tôi đã có nhiều thứ mà trước đây từng ao ước, một gia đình hạnh phúc, hai đứa con thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi dù không khá giả, nhưng được cái đầy đủ, hàng tháng của ăn, của để. Sống ở thành phố, cũng may là chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng. Công việc của tôi khá nhàn, nên chuyên tâm vào gia đình, nội trợ và chăm sóc các con thật tốt. Tôi may mắn có được người chồng chịu thương, chịu khó, lăn lộn kiếm tiền để lo cho vợ con có được cuộc sống đầy đủ. Trước đây, hồi yêu nhau tôi cũng đã nhận ra ý chí vươn lên của chồng, anh ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm khi đồng hành với mình trong hôn nhân. Chồng tôi cũng rất có ý chí, luôn nỗ lực học hỏi, học tập để nâng tầm bản thân.

Trước đây, lương của chồng tôi ở mức khá, mỗi tháng thu nhập 25 - 30 triệu đồng, song thời gian gần đây cũng ít dần khi đưa cho tôi. Có lúc chỉ vỏn vẹn 5 - 10 triệu đồng đưa vợ. Tôi lại phải chắt chiu, cân đối các khoản chi tiêu gia đình. Chồng tôi thổ lộ rằng, dạo này công ty đang sắp xếp lại nhân sự, nên một mặt phải làm nhiều, cống hiến nhiều còn phải tự nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ… Ảnh minh họa: Internet Vậy là trong hơn 1 năm qua, chồng tôi đi sớm, về khuya, rối bù trong công việc bận bịu. Tôi là vợ, lại làm khác lĩnh vực nên không giúp được gì cho chồng, chỉ biết chăm con cho thật tốt, nhà cửa gọn gàng, cơm ngon, canh ngọt để chồng đỡ phải bận tâm về chuyện nhà. Chồng đưa bao nhiêu tiền mỗi tháng tôi cũng không một lời phàn nàn, thậm chí khi chồng cần tiền để đi ngoại giao, công tác, tôi cũng phải sắp xếp cho anh ấy, kể cả đi vay mượn.

Mỗi lần đi nhậu khuya về, anh ấy lại tâm sự với tôi rằng hôm nay đi ăn với lãnh đạo công ty, với các đối tác… Có hôm đi ăn với thầy giáo, các bạn học cùng lớp mà chồng tôi khoe toàn người có "vai vế", chịu khó ngoại giao để sau này có thể hợp tác, nhờ vả. Tôi không mong gì cuộc sống giầu sang, chỉ mong chồng mạnh khỏe là được, chứ nhìn thấy chồng say bia rượu lòng tôi lại thấy rất xót xa. Nhưng rồi thành quả đâu chưa thấy, tôi bất ngờ nhận được tin sốc. Vài người bạn "bóng gió" với tôi rằng chồng tôi là kẻ ăn chơi, có nhiều bồ nhí. Họ dặn tôi cẩn thận, đừng tin chồng tuyệt đối nữa. Một người nói thì tôi không tin, nhưng rồi cũng phải tin vì có tận mấy người cảnh báo, thậm chí họ còn nói rằng tận mắt chứng kiến chồng tôi đi ăn chơi, còn dẫn bồ vào khách sạn. Hơn một năm tôi để chồng mặc sức đi làm, đi học nên giờ không khó để biết được sự thật. Qua lén xem điện thoại, tổ chức theo dõi chồng thì tôi chết lặng khi thấy được chồng mình ở nhà yêu thương vợ con, tiết kiệm từng đồng nhưng ra ngoài lại hào phóng, tiệc tùng liên miên, cặp kè với mấy cô trẻ đẹp cùng một lúc. Hóa ra, chuyện tận tâm công việc, chịu khó học tập hóa ra chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để chồng lừa dối tôi? Đến giờ tôi vẫn còn sốc khi biết được bộ mặt thật của chồng mình. Tôi có nên tổ chức đánh ghen chồng với bồ nhí? Hay dứt tình ly hôn kẻ ăn chơi, phản bội?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-som-toi-tan-tam-cong-viec-con-chiu-kho-hoc-them-bat-ngo-nghe-tin-nguoi-ban-bong-gio-tiet-lo-toi-am-anh-khi-biet-su-that-ang-sau-547745.html