Hôm vợ cũ đến đón con trở về, nhìn dáng vẻ em lúc này mà tôi giật thót tim, cả đêm xao xuyến không ngủ nổi

Tâm sự 18/12/2022 11:00

Cảm giác ấy trỗi dậy, tôi bỗng cảm nhận mình có chút gì đó hơi mủi lòng khi nghĩ về em, đặc biệt, em lại thay đổi đến kinh ngạc cũng khiến tôi vương vấn.

Vợ chồng tôi ly hôn 2 năm nay. Lúc ly hôn thì con gái lên 3 tuổi, vợ nhận nuôi dưỡng còn tôi chu cấp tiền cho con mỗi tháng. Thời gian qua tôi với vợ cũ không mấy thân thiết, chuyện thăm nuôi con thì vẫn đều đặn theo thỏa thuận từ trước.

Đợt vừa rồi vợ cũ bận việc một tuần, nghe đâu bạn thân cô ấy bị tai nạn. Đêm phải trông bạn trong viện nên cô ấy đưa con sang nhờ tôi và mẹ chăm sóc hộ. Hết một tuần, cô ấy gọi thông báo muốn sang đón con bé và tôi cố ý chờ vợ cũ.

Hôm vợ cũ đến đón con trở về, nhìn dáng vẻ em lúc này mà tôi giật thót tim, cả đêm xao xuyến không ngủ nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở cổng mà tôi ngẩn ngơ. Vợ cũ dạo này thay đổi đến bất ngờ, vẻ ngoài xinh đẹp. Cô ấy còn cố tình trang điểm, ăn diện trông rất nổi bật. Đặc biệt, trước đây vợ cũ nặng đến 60kg, thân hình quá khổ, còn hiện tại cô ấy thon thả hơn hẳn. Ngẫm lại nửa năm nay tôi chưa nhìn thấy vợ cũ rồi. Hôm cô ấy đưa con đến thì tôi không có nhà, mà lâu nay đều là mẹ tôi sang đón con bé về.

Tôi vừa chia tay cô bạn gái cách đây ít lâu do tính tình không hợp nhau. Nghĩ lại từ sau khi ly hôn, tôi chẳng tìm được ai phù hợp, ưng ý. Ly hôn rồi, nực cười thay tôi lại thấy những người phụ nữ quanh mình chẳng ai bằng vợ cũ, trong khi trước đây có khá nhiều điểm tôi không hài lòng ở cô ấy.

Sau đó tôi lên tiếng mời cô ấy ở lại ăn tối song vợ cũ từ chối. Cả đêm ấy tôi thao thức mất ngủ. Bây giờ tôi xin quay lại với vợ cũ liệu đã muộn chưa? Xin cho tôi vài cao kiến để vợ cũ chấp nhận đoàn tụ với tôi.

 

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Cứ tưởng vợ hiền lành, ngoan ngoãn nhưng tôi nào ngờ những điều thầm kín bên trong lại chưa từng tiết lộ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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