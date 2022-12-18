Chồng cặp bồ với ‘tình già’, tôi nuốt mọi ấm ức, đắng cay, ngọt nhạt với chị ấy để chờ đến ngày thực hiện kế hoạch này

Tâm sự 18/12/2022 06:14

Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, chẳng trách chồng cũng như cố... nuông chiều cả bồ già của chồng, để rồi một ngày, họ không ngờ.

Tôi và chồng kết hôn đã gần 10 năm. Nhà cả hai đều ở tỉnh lẻ nên kinh tế không khá giả. Lấy nhau xong, tôi lại sòn sòn 2 đứa nên càng thêm khó khăn. Thậm chí đến thời điểm cách đây 1 năm, chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê, nhưng hiện tại thì mọi thứ đã khác.

Chồng tôi làm cho một công ty về tài chính, suốt 5 năm trời anh chỉ ở mức nhân viên nhưng so với tôi và anh em bạn bè thì anh cũng thuộc hàng khá khẩm hơn. Khoảng thời gian tôi phát hiện ra anh cặp với sếp già hơn 11 tuổi, tôi thực sự rất choáng ngợp và bất lực.

Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả ra sao thì ra. Lá đơn ly hôn cũng đã được tôi viết và ký sẵn đưa cho chồng. Nhưng anh quỳ xuống cầu xin tôi, rằng anh chỉ cặp với bà ta vì sự nghiệp chứ tuyệt đối sẽ không bỏ vợ con, nói tôi chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian, cuộc sống cả nhà chúng tôi sẽ thay đổi.

Chồng cặp bồ với ‘tình già’, tôi nuốt mọi ấm ức, đắng cay, ngọt nhạt với chị ấy để chờ đến ngày thực hiện kế hoạch này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm đó kinh tế nhà tôi thực sự rất túng, bố mẹ chồng lại ốm đau liên miên, lắm lúc trong người không có nổi 1 nghìn, cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia. Các khoản sinh hoạt phí ở thành phố đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng vẫn muôn vàn khổ sở. Thương con, thương cả phận mình, tôi chấp nhận mọi tủi hờn cho chồng cặp bồ với chị ta để sự nghiệp được cải thiện.

Ngày chồng tôi được nhậm chức phó giám đốc, tôi được đại diện nói lời cảm ơn với quan khách, trong đó không thể nào thiếu người "tình già" của chồng. Chị ta có vẻ đắc chí lắm vì nghĩ mình đã "dắt mũi" được tôi. Chỉ có chồng tôi mới biết, tôi nhẫn nhục tất cả vì điều gì. Dù sao suy đi tính lại, trong mối quan hệ này thì chúng tôi vẫn được nhiều hơn là mất.

Từ ngày chồng tôi lên chức, lương tháng cũng tăng đều lên, anh còn được tình già hỗ trợ có thêm các khoản thu bên ngoài, tôi và các con cũng được sống đầy đủ hơn thoải mái hơn. Bố mẹ đôi bên cũng có thêm món quà, tấm áo mỗi lần chúng tôi về thăm.

Dần dà, vợ chồng tôi mua được nhà, sắm được xe riêng. Chồng tôi bắt đầu kết nối với một số đối tác để thành lập công ty riêng, mối quan hệ của họ cũng dãn dần ra. Nghe đâu chị ta còn ngang nhiên cặp với một cậu thực tập trẻ mới vào công ty. Nhưng đôi lúc trái tính trái nết chị ta vẫn nũng nịu chồng tôi đủ thứ.

Phận làm vợ, tôi chỉ còn biết nhẫn nhục và chờ đợi, cái ngày họ rời xa nhau cũng sẽ đến sớm thôi, việc của tôi bây giờ là tích cực vun vén cho gia đình. Chỉ mong những ngày tháng sau đó, mọi sự sẽ được bình an, yên ổn.

 

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Lần này thì đã hết sức chịu đựng, chồng lại đi tập thể dục, nên tôi rướn mắt nhìn theo khe hở chỗ căn nhà xem sao, nào ngờ

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 49 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy