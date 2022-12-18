Dọn dẹp nhà vô tình mò được chiếc usb cũ, tôi tò mò mở ra xem thì đâu biết được chứng kiến sự thật kinh hoàng mà vợ giấu kín

Tâm sự 18/12/2022 07:28

Cứ tưởng vợ hiền lành, ngoan ngoãn nhưng tôi nào ngờ những điều thầm kín bên trong lại chưa từng tiết lộ.

Tôi và Loan yêu nhau gần 1 năm thì cưới, bởi em dịu dàng nhẹ nhàng và thường xuyên giúp đỡ mọi người trong công việc, chính những đức tính đó cô gái thôn quê như em đã hút hồn tôi từ cái ngày đầu tiên đó.

Thế nhưng để theo đuổi được Loan chẳng hề dễ dàng, em tuy thân thiện dễ gần nhưng chẳng hề dễ dãi, khá thận trọng trong các mối quan hệ, nhất là với những người định tán tỉnh tìm hiểu em.

Tôi là người đàn ông đầu tiên của em - tôi hạnh phúc vô cùng càng yêu thương trân trọng em nhiều hơn

Nhìn bao người thất bại khi ngỏ lời cô ấy, tôi đã rút kinh nghiệm với Loan chẳng thể tấn công trực diện mà phải dần dần tới gần để Loan mở lòng ra và tiếp xúc được nhiều hơn. Bất ngờ thay, khi từng bước từng bước như vậy, tôi và Loan thân thiện hay chia sẻ với nhau mọi điều, thường xuyên hẹn hò cà phê và cùng nhau làm từ thiện.

Dọn dẹp nhà vô tình mò được chiếc usb cũ, tôi tò mò mở ra xem thì đâu biết được chứng kiến sự thật kinh hoàng mà vợ giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chúng tôi ngày càng ăn ý với nhau, em tâm sự với tôi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống tôi kể em nghe về gia đình và các mối quan hệ đời thường dần dà trong mắt mọi người chúng tôi đã thành 1 cặp ăn ý.

Rồi hơn 1 năm tôi ngỏ lời, thật bất ngờ và hạnh phúc em đồng ý - chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới, mối quan hệ này nhẹ nhàng và thân mật thoải mái như chính con người em vậy.

Tôi là người đàn ông đầu tiên của em - tôi hạnh phúc vô cùng càng yêu thương trân trọng em nhiều hơn và hơn nữa. Ai cũng nói hai đứa sinh ra là dành cho nhau, sau khi kết hôn Loan ngày càng đẹp tôi cũng bảnh trai hơn, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, phải nói tôi hạnh phúc lắm.

Thế nhưng cho tới khi em có chuyến công tác vào cuối tuần, tôi ở nhà 1 mình vì rảnh rang tôi dọn dẹp lại nhà cửa, vô tình thấy chiếc USB trong ngăn kéo, chẳng hiểu vì sao tôi tò mò mở ra và chết đứng tại chỗ khi trong chiếc USB cũ kỹ đó là hình ảnh thân mật giữa em và 1 người đàn ông nào đó mà chẳng bao giờ thấy em nhắc tới.

Phải là yêu nhau lắm người ta mới có cử chỉ thân mật và âu yếm tới vậy, tôi hoang mang khi nhìn em trong ảnh và em ở đời thường đang sống bên tôi nó khác xa nhau quá. Bỗng nhiên tôi có cảm giác bị lừa dối, điều gì kể cả quá khứ thế nào tôi đều kể em nghe thế nhưng những gì em đã trải qua tôi chẳng hề biết tới.

Tôi có thực sự là người đàn ông đầu tiên của em không

Hơn nữa tôi có thực sự là người đàn ông đầu tiên của em không, chẳng phải tôi ích kỷ nhưng nhìn thấy hình ảnh đó tôi sốc và thất vọng vô cùng, sao em không chia sẻ với tôi như tôi với em vậy, sao em còn giữ những hình ảnh và chiếc USB đó phải chăng tôi chỉ là người thay thế?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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