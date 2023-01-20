Hồ hởi đến biếu bố chồng quà Tết đắt tiền, con dâu 'hóa đá' khi nhận được một lời đề nghị oái oăm

Dịp Tết năm nay, tôi rất vui mừng vì cả hai vợ chồng trong năm qua làm ăn tốt, công việc thuận lợi nên tiền thưởng Tết cũng kha khá. Vậy là đỡ lo hẳn, chứ như năm ngoái dịp này lo bạc mặt vì không biết lấy tiền đâu ra sắm sửa Tết, đi biếu quà bên nội, ngoại.

Bố chồng tôi sống cảnh góa vợ từ mấy năm nay và sống một mình. Tôi vốn là con gái gia đình khá giả nên vừa kết hôn xong là bố mẹ đẻ tôi mua nhà riêng tặng hai vợ chồng. Lo cho bố chồng thiếu người chăm sóc nên vợ chồng tôi chọn mua nhà cách ông chỉ 1 cây số, hàng ngày hai vợ chồng thay phiên nhau qua thăm nom, dọn dẹp cho nhà cho bố chồng. Mấy hôm vừa rồi, tôi tranh thủ qua nhà bố chồng để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, mua sắm cây đào, cây quất và các đồ ăn, thức uống, đồ thắp hương… Tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì đã chăm lo Tết cho bố chồng đầy đủ. Cũng mất khá nhiều thời gian để lựa chọn quà biếu Tết bố chồng, ông khá khó tính, nên mua gì cũng phải lựa chọn cho thật kỹ. Cũng may, tôi nắm được sở thích của bố chồng nên tìm được các món quà phù hợp mà thật xịn.

Mua quà Tết cho bố chồng 10 triệu và để phong bì 10 triệu tiền mặt để biếu Tết bố chồng, tôi phấn khởi một mình đến đưa quà cho bố chồng vì chồng bận việc. Vui vẻ nhận quà từ tôi, bố chồng tôi tâm sự với con dâu: "Nhà này thật may mắn khi có con là con dâu, mẹ chồng mất sớm mọi việc nhà đều dồn hết vào con nên vất vả chăm lo cho cả hai nhà. Bố có chuyện này mong con ưng thuận đó là bố muốn hai vợ chồng con bán nhà về đây xây lại nhà này, bố con ở cùng nhà vừa vui mà con đỡ phải chạy đi chạy lại". Bố chồng nói thế tôi cũng đành phải khôn khéo trả lời: "Việc này con bàn với chồng đã, hai vợ chồng con còn trẻ, đi làm giờ giấc cũng thất thường, với lại dự định sắp tới có con nên sợ ở cùng lại làm ảnh hưởng đến bố".

Ảnh minh họa: Internet Thực tình tôi hơi bất ngờ nên khá lúng túng về chuyện này, bố chồng tôi vừa nài nỉ lại vừa có ý thúc ép: "Sao mà phải xin phép chồng, bố muốn là nó phải nghe thôi. Giờ chỉ còn con quyết định, nhà đó thông gia mua cho con, nên bán đi về đây sống là do con đồng ý thì triển khai. Chẳng lẽ con sợ về đây phải nuôi bố sao? Bố vẫn có thu nhập, đủ sống một mình từ lâu rồi, nên con không phải lo". Đang vui vẻ đi biếu Tết bố chồng vậy mà ra về lòng tôi lại đầy ưu tư, thú thực tôi rất quan tâm, muốn báo hiếu bố chồng, nhưng việc bán nhà đi rồi dùng tiền đó về xây sửa lại nhà chồng là việc làm chắc chắn bố mẹ đẻ tôi sẽ không vui. Hơn nữa, tôi đang sống tự do, thoải mái và dành nhiều thời gian cho công việc nên đang đà thuận lợi. Nếu dọn về ở chung với bố chồng, tôi sẽ không đảm bảo được việc nhà tốt và việc công ty tốt được. Bố chồng liên tục thúc giục vợ chồng tôi về ở cùng. Tôi còn trẻ, lối sống hiện đại lại chưa có con nên cảm thấy không thoải mái khi ở cùng bố chồng góa vợ. Bố chồng tôi gia trưởng, khó tính, hay để ý chuyện vụn vặt nên tôi lại càng lo. Tôi phải làm gì khi lâm vào tình huống khó xử này? Tôi có nên thẳng thắn khước từ lời đề nghị của bố chồng hay ngoan ngoãn nghe theo lời ông để gia đình được yên ổn?

Mẹ chồng tương lai thay đổi sắc mặt khi biết nhà tôi ở tỉnh, nhưng nhìn thứ này thì bà liền giục con trai cưới gấp Biết gia đình anh giàu sang, coi trọng sự xứng đôi vừa lứa nên khi đi tôi đã mua rất nhiều quà đắt tiền để gây ấn tượng hôm đầu ra mắt nhà chồng tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-hoi-den-bieu-bo-chong-qua-tet-dat-tien-con-dau-hoa-da-khi-nhan-duoc-mot-loi-de-nghi-oai-oam-548050.html