Hết lòng an tâm và tin tưởng chồng luôn đi làm về đúng giờ, vô tình kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản, tôi sốc tột cùng phát hiện bí mật được giấu tinh vi

Tâm sự 02/03/2023 22:38

Bằng linh cảm của người phụ nữ, Hương tin chắc rằng chồng mình đã ngoại tình với người phụ nữ khác và duy trì mối quan hệ bất chính này suốt nhiều năm.

Hương và chồng quen biết với nhau một cách tự nhiên. Sau vài năm yêu đương, cả 2 cảm thấy tình cảm đã chín muồi nên quyết định kết hôn, tính đến nhay đã về chung một nhà được hơn 1 năm. Bình thường, tình cảm của vợ chồng Hương rất tốt đẹp, thân mật, dù đã kết hôn nhưng vẫn ngọt ngào như cặp đôi mới yêu nhau. Hai vợ chồng cũng có công việc ổn định, người chồng luôn đi làm về đúng giờ mỗi ngày. Vì vậy, Hương tuyệt đối an tâm và tin tưởng vào người chồng của mình.

Hết lòng an tâm và tin tưởng chồng luôn đi làm về đúng giờ, vô tình kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản, tôi sốc tột cùng phát hiện bí mật được giấu tinh vi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một hôm, Hương thấy điện thoại chồng để trên bàn nên tò mò mở ra xem. Cô Vương đã kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản của người chồng và phát hiện ra điều rất bất thường.

 

Hương cho biết chồng mình thường xuyên đặt phòng khách sạn nhưng cô lại không hề biết gì về chuyện này. Về cơ bản, cứ nửa tháng hoặc một tháng anh ta lại đặt phòng khách sạn một lần. Trong khoảng thời gian 2 tháng, người chồng đã đặt phòng khách sạn vài chục lần, mỗi lần lại ở những địa điểm khác nhau, có khách sạn ở gần nhà ga, có khách sạn lại ở gần quảng trường.

Người chồng luôn chỉ đặt 1 phòng với yêu cầu 1 giường cỡ lớn. Giá phòng dao động từ khoảng 350 nghìn đồng - 1 triệu đồng.

Điều này khiến cho Hương không khỏi ngỡ ngàng, khó hiểu và nghi ngờ. Cô không hề biết gì về chuyện chồng mình đi khách sạn, càng không biết anh ta đi vào lúc nào, đi với ai. Bằng linh cảm của người phụ nữ, Hương tin chắc rằng chồng mình đã ngoại tình với người phụ nữ khác và duy trì mối quan hệ bất chính này suốt nhiều năm.

Bản thân Hương rất lý trí và rạch ròi trong chuyện tình yêu, nếu chồng không còn yêu mình nữa thì cô đồng ý chia tay trong êm đẹp. Tuy nhiên, cô không thể chấp nhận được chuyện bị phản bội, "cắm sừng" sau lưng như vậy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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