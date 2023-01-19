Hãi hùng sau đêm mặn nồng, chồng sắp cưới làm chuyện không ngờ với một cô gái lạ, cuộc gọi suốt 30 phút với những âm thanh vang lên khiến cô gục ngã

Tâm sự 19/01/2023 06:15

Tôi đâu có ngờ, đằng sau vẻ ngoài hiền lành lạ thường lại chính là vẻ ngụy trang, thác loạn của anh ta che giấu. Nếu không có cuộc gọi ấy...

Vừa tràn trề hạnh phúc, chồng sắp cưới đã dội cho tôi gáo nước lạnh tê tái

Tôi năm nay 29 tuổi, Hiếu hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi hẹn hò với nhau được 1 năm và đã đăng ký kết hôn. Chúng tôi muốn sớm tổ chức đám cưới nhưng do dịch bệnh, đám cưới đành phải hoãn lại.

Hiếu làm ở một cơ quan nhà nước, anh thường xuyên phải đi công tác xa nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Khi yêu nhau, tôi thấy Hiếu là chàng trai hiền lành, nhút nhát nhưng giàu chí tiến thủ. Anh coi trọng sự nghiệp. Anh nói anh muốn thành công trong sự nghiệp để mai này có thể lo cho mẹ con tôi.

Hiện tại, Hiếu vừa đi làm, vừa học lấy bằng thạc sĩ nên có rất ít thời gian liên lạc với tôi. Anh cũng không công khai chuyện tình cảm của chúng tôi trên mạng xã hội hay giới thiệu tôi với bạn bè. Hiếu bảo chuyện công khai yêu đương chỉ là việc làm của giới trẻ. Còn anh giờ đã là người đàn ông trưởng thành, anh không còn thích những trò đó. Với anh, yêu là cưới, là sống có trách nhiệm với vợ con, chỉ vậy thôi.

Hãi hùng sau đêm mặn nồng, chồng sắp cưới làm chuyện không ngờ với một cô gái lạ, cuộc gọi suốt 30 phút với những âm thanh vang lên khiến cô gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe Hiếu nói như vậy, tôi yên tâm lắm. Do cả hai đều sẵn sàng cho việc kết hôn, lại được sự ủng hộ của gia đình hai bên gia đình nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Tết vừa rồi, gia đình anh đã sang nhà tôi bàn chuyến cưới hỏi. Ngày cưới đã định vào tháng 8 này nhưng do dịch bệnh nên đám cưới phải hoãn lại.

Vừa "thăng hoa" với chồng sắp cưới đã rớt xuống địa ngục

Mới đây, anh được nghỉ phép 1 tuần. Tôi với anh tranh thủ đi đăng ký kết hôn rồi. Lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi với Hiếu rủ nhau đi khách sạn và đã có một đêm cuồng nhiệt. Vậy mà sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy anh đã đi từ lúc nào. Anh nhắn lại với tôi rằng anh đi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè trước khi trở thành "chồng ngoan" của tôi.

Hãi hùng sau đêm mặn nồng, chồng sắp cưới làm chuyện không ngờ với một cô gái lạ, cuộc gọi suốt 30 phút với những âm thanh vang lên khiến cô gục ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xui xẻo cho anh, đến tối hôm đó, tôi bỗng thấy anh gọi điện cho tôi nhưng không nói gì (chác đè lên điện thoại bấm nhầm). Qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một giọng nói của anh với nhiều người đàn ông, phụ nữ khác. Họ đang uống rượu, nhảy nhót tưng bừng và cả quan hệ tình dục nữa.

 

Cuộc gọi kéo dài 30 phút với những âm thanh ám ảnh đã khiến tôi kinh hãi và ghê rợn. Mãi đến một lúc sau, Hiếu biết chuyện nên mới tắt điện thoại đi. Tôi đau khổ đến chết lặng sau khi biết hết sự thật về con người anh.

Sáng hôm sau, Hiếu đến tận nhà tìm tôi. Anh giải thích rằng anh và đám bạn rủ nhau mở tiệc ăn mừng nhưng không ngờ bạn anh gọi cả "tay vịn" đến cho vui. Anh không biết phải đuổi họ về thế nào nên đành "để họ ở lại". Những gì anh "thể hiện" hôm qua, thật không giống như những lời anh nói hôm nay.

Tôi âm thầm nhờ người khôi phục tin nhắn Facebook, Zalo của Hiếu thì biết anh từng tán tỉnh rất nhiều phụ nữ, thậm chí còn hẹn hò qua đêm với họ. Anh chàng Hiếu nhút nhát, hiền lành hiện nguyên hình là một gã trai đểu, chuyên lừa gạt phụ nữ.

Trước giờ tôi luôn tin tưởng anh, nếu anh có nói chuyện với phụ nữ khác tôi cũng chỉ nghĩ đó là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thông thường. Khi đọc những dòng tin nhắn đó, tôi cảm thấy thất vọng và đau đớn vô cùng.

 

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, chồng sắp cưới xin lỗi tôi và mong được tha thứ, hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự. Hiếu nói tất cả quá khứ đã lùi lại phía sau. Kể từ nay, anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Anh hứa sẽ trở thành một người chồng mẫu mực, có trách nhiệm. Mẹ chồng cũng thay mặt anh xin lỗi và mong tôi bỏ qua lần này.

Hiện tại mọi thứ trong tôi đều vỡ vụn, không biết phải giải quyết như thế nào. Chấm dứt là điều tôi không mong muốn. Vì tôi đã từng tuổi này rồi, cũng không đủ sức để yêu và tin thêm một lần nữa. Nhưng cảm xúc của tôi với chồng sắp cưới chẳng thể vẹn nguyên với những gì anh đã làm.Tôi có thể cố gắng đến khi nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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Hớn hở đi đăng ký kết hôn khi mới ra mắt gia đình, trên đường đến ủy ban, nào ngờ chồng chưa cưới tiết lộ bí mật khiến tôi sụp đổ

Tôi vốn nghĩ rằng giây phút yêu nhau thế là đủ rồi. Nghe lời gia đình cùng sự động viên của bạn trai, chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ sớm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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