Hả hê khi nghe tin tình cũ của chồng vỡ nợ phải bỏ trốn, ngờ đâu 10 phút sau nhận được cuộc gọi tôi ngất đến nhập viện

Tâm sự 03/03/2023 06:18

Hôm qua, khi đang làm việc thì tôi nhận được tin Hân bị vỡ nợ, phải bỏ trốn khỏi nơi đang sống. Nhìn những dòng mắng chửi cô ta trên mạng xã hội, tôi hả hê vô cùng.

Hân, người yêu cũ của chồng luôn là cái gai trong mắt tôi. Cô ta vừa giàu có, sang chảnh lại xinh đẹp, thần thái. Tôi chẳng có điểm nào bằng cô ta cả.

Mẹ chồng thỉnh thoảng cũng thở dài tiếc nuối. Kiểu như tại sao Hân không phải là con dâu bà mà lại là tôi? Bà còn trách chồng tôi để vuột mất một cô gái toàn vẹn như thế. Vì Hân mà mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không được suôn sẻ.

Hả hê khi nghe tin tình cũ của chồng vỡ nợ phải bỏ trốn, ngờ đâu 10 phút sau nhận được cuộc gọi tôi ngất đến nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, khi đang làm việc thì tôi nhận được tin Hân bị vỡ nợ, phải bỏ trốn khỏi nơi đang sống. Nhìn những dòng mắng chửi cô ta trên mạng xã hội, tôi hả hê vô cùng. Thì ra tiền của, nhà xe của Hân đều là vay mượn của người ta. Chắc do cô ta xinh đẹp, dẻo miệng lại có cái mác lắm tiền nên vay ai, họ cũng đưa tiền cho.

Chưa đầy 10 phút sau, chồng tôi đã gọi điện đến. Anh hớt hải nói mình bị lừa. Tôi hỏi rõ hơn thì chồng lúng túng nói đã rút hết tiền tiết kiệm để đưa cho Hân vay. Cô ta hứa hẹn sẽ trả đủ cả lãi lẫn vốn trong tuần sau. Thế mà bây giờ, cô ta biến mất, chồng tôi không thể liên lạc được. Tổng số tiền anh đưa cho người yêu cũ là 1 tỷ 300 triệu.

Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Tôi đ.ánh rơi điện thoại, ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong viện rồi. Không chỉ chồng tôi mà mẹ chồng tôi cũng đưa cho Hân hơn 300 triệu. Giờ bà cũng tăng huyết áp, cũng nhập viện giống tôi.

Hả hê khi nghe tin tình cũ của chồng vỡ nợ phải bỏ trốn, ngờ đâu 10 phút sau nhận được cuộc gọi tôi ngất đến nhập viện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng ngồi cạnh, vẻ mặt hối lỗi, tôi giận đến sôi gan sôi ruột. Trời ơi, hơn 8 năm dành dụm, cả vốn liếng đám cưới tích cóp lại mới được bao nhiêu đó. Vậy mà chồng tôi lại giấu vợ đưa hết cho người yêu cũ. Hay giữa họ còn có chuyện gì mà tôi không biết? Tôi phải giải quyết chồng mình như thế nào đây? Có cách nào để đòi lại tiền không?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự eva

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