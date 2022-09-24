Con vẫn còn nhớ, khi con học lớp 8, lúc ấy nhà mình còn nghèo lắm. Mẹ buôn bán nhỏ ở nhà, ba đi công trình nắng mưa vất vả. Nhưng chỉ cần ba về nhà, mẹ lúc nào cũng rất vui. Mẹ chưa bao giờ để ba đơn độc gánh vác tiền bạc trong nhà dù nhà mình khi đó khó khăn ra sao. Khi ba đưa tiền, mẹ luôn bảo buôn bán ở nhà rất tốt, thế là để ba giữ một nửa. Nhưng ba không biết, khi ba đi công tác xa, mẹ chỉ đủ tiền mua thịt cá cho con ăn, còn mẹ chỉ ăn mấy miếng khô đạm bạc. Ba cũng không hề biết lắm lần mẹ chạy vạy tiền bạc khi con ốm nặng. Ba không được biết và cả sau này cũng mãi mãi không thể biết mẹ đã từng vì ba hy sinh và vất vả thế nào…

Hôm nay con cùng mẹ đến dự phiên tòa ly hôn của ba và mẹ. Đáng lẽ con không nên có mặt ở đó và mẹ cũng không muốn con chứng kiến điều đau lòng này. Nhưng ba đừng trách mẹ, là con khăng khăng muốn đến, là con nguyện lòng cùng mẹ đón nhận cái kết đau lòng này. Vì với con, mẹ đã một mình chịu đựng tổn thương quá lâu rồi. Ba có thể bỏ mẹ để đến với người đàn bà khác. Nhưng từ giây phút ba ngoại tình , con đã tự hứa với lòng sẽ cả đời ở bên và bảo vệ mẹ dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, ba có biết không?

Nhưng rồi thì sao, mẹ được đền đáp gì khi ba giàu sang tiền của lại phản bội mẹ không chút đắn đo? Người phụ nữ bằng lòng bên ba lúc sóng gió lại không thể đứng cạnh ba khi ngày mưa tan. Ba có thể nói yêu người đàn bà nói thương ba khi ba có đủ đầy. Vậy ba có từng nghĩ nghĩa tình của mẹ bao năm bên ba sắc son nhường nào?

Khi ba trắng tay, mẹ một lòng một dạ bên ba không đắn đo. Nhưng vì sao lúc ba có mọi thứ trong tay, tiền tài, nhà cao cửa rộng, ba lại không cần mẹ nữa? Ba từng nói với con rằng, ba sẽ đền bù vật chất tiền bạc không thiếu cho mẹ và con. Nhưng ba ơi, tháng ngày ba chưa có gì, mẹ có cần tiền đến mức bỏ ba không? Mẹ có vì giàu sang mà bội nghĩa phu thê không? Điều mẹ cần là ba, là lòng dạ thủy chung của ba. Đáng tiếc, đây lại là thứ mà bây giờ dù mẹ có tiền tài bạc tỷ cũng chẳng thể mua nổi nữa.

Ba ơi, con từng mong ba sẽ quay về, từng thiết tha hy vọng ba sẽ vì con và mẹ mà ở lại. Nhưng rồi thì con cũng đã đủ lớn để hiểu nhân duyên trên thế gian này chẳng bao giờ là mãi mãi. Nhưng ở đời này, chữ nghĩa vẫn nặng hơn chữ tình. Người ta có thể vì nghĩa mà góp tình cho nhau, cũng có thể vì tình mà cạn nghĩa với nhau. Cũng như chẳng có điều gì là thiên trường địa cửu, có chăng là vì nhau mà giữ gìn, mà bảo bọc sắc son. Đến một lúc duyên đoạn nghĩa tuyệt, vẫn là không thể giữ chân ai. Cuối cùng, con là người muốn ba và mẹ ly hôn. Vì con còn muốn mẹ có thể có một hạnh phúc xứng đáng sau này..

Ba biết không, với con, ba luôn là người cha con kính trọng. Ngay cả khi con từng rất giận ba vì không thể vì con và mẹ mà ở lại, cũng không hề thay đổi điều đó. Phải, ba có thể có lỗi với mẹ, nhưng ba chưa từng làm điều gì sai với con. Ba có thể là người chồng ngoại tình bội bạc, nhưng cả đời này ba vẫn sẽ là người cha duy nhất của con. Mẹ đã luôn nhắc con như thế, ngay cả khi ba từng tổn thương mẹ nhiều đến mức nào. Con thương mẹ và con cũng tôn trọng quyết định của ba. Nhưng con muốn nói với ba rằng, con sẽ luôn ở đây, bên cạnh và bảo vệ mẹ cả quãng đời sau này. Con không biết những cô nhân tình kia sẽ bên ba được bao lâu. Nhưng con chắc chắn, mẹ sẽ không bao giờ phải một mình khổ đau thêm nữa. Con cũng không chắc liệu rằng khi về già ai sẽ bên ba. Nhưng con đảm bảo mẹ sẽ luôn có con, có hạnh phúc xứng đáng sau này.

Con luôn cảm thấy thật may mắn vì khi ba ngoại tình, con cũng đã đủ khôn lớn để ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ. Những tháng ngày sau này, cả con và mẹ đều sẽ không còn ba bên cạnh. Nhưng con luôn tin, mọi người phụ nữ trên thế gian này đều sẽ được hạnh phúc, dù là sớm hay muộn. Con và mẹ sẽ luôn mạnh mẽ và kiên nhẫn để đợi chờ một cái kết như thế!