Gom lại di vật khi chồng qua đời, tôi phát hiện một ngăn khóa kéo bí mật, nhìn thấy thứ được cất giữ cẩn thận trong đó mà đau đớn vô cùng

Tâm sự 27/11/2022 07:25

Nhìn những món đồ anh thường dùng khi còn sống, lòng chị lại nhớ anh mà quặn thắt. Chị quyết định sắp xếp lại mọi thứ, cất chúng gọn vào một chiếc hộp.

Chị tâm sự, hơn chục năm chung sống, có với nhau 2 mặt con và gây dựng được cơ ngơi kha khá, cuộc sống với chị Thủy thế là viên mãn. Bất hạnh thay giữa lúc ấy chị lại mất anh, con chị mất bố bởi 1 tai nạn quái ác. Nỗi đau quá lớn, chị Thủy phải cố gồng mình vượt qua. Vì chị cần thay phần anh lo cho các con khôn lớn trưởng thành. Để anh dưới suối vàng cũng được yên lòng.

Nhìn những món đồ anh thường dùng khi còn sống, lòng chị lại nhớ anh mà quặn thắt. Chị quyết định sắp xếp lại mọi thứ, cất chúng gọn vào một chiếc hộp. Lúc này chị mới phát hiện, trong tủ tài liệu ở phòng làm việc của anh, có một ngăn kéo nhỏ được khóa chặt. Chị không có chìa khóa, đành phải nhờ người phá khóa.

Chị Thủy thú thật, chị không hề nghĩ ngợi gì sâu xa về món đồ mà anh cất giữ trong cái ngăn kéo bí mật ấy. Cho tới khi phát hiện, tất cả vỏn vẹn chỉ có một tờ giấy mỏng manh, chị mới ngẩn người. Không ngờ đó lại là di chúc của anh!

Gom lại di vật khi chồng qua đời, tôi phát hiện một ngăn khóa kéo bí mật, nhìn thấy thứ được cất giữ cẩn thận trong đó mà đau đớn vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thủy nghẹn ngào nói, nội dung của bản di chúc ấy quá mức gây sốc với chị. Sau nhiều năm chật vật làm giàu, anh chị tích góp được cơ ngơi kha khá. Những tài sản là chung giữa anh chị sẽ được chia đều 50-50 cho mỗi người. Ngoài ra trong những năm qua anh còn mưu tính được một số tài sản riêng. Tận khi nhìn bản di chúc ấy, chị Thủy mới hoảng hốt phát hiện ra mớ tài sản riêng anh giấu chị.

Quan trọng hơn tất thảy, mọi tài sản mà anh sở hữu, đều được di chúc để lại cho một người phụ nữ lạ hoắc. Không phải là người anh em, họ hàng nào của chồng mà chị Thủy có quen biết. Và bản di chúc anh cất ở nhà cũng chỉ là bản sao. Bản chính anh đã gửi ở văn phòng luật sư, nơi anh lập bản di chúc này.

Chị Thủy cho hay, với dữ liệu có sẵn về văn phòng luật sư và danh tính người phụ nữ kia, chị liền cất công điều tra bí mật anh chôn giấu. Cuối cùng phát hiện, đó chính là “phòng nhì” của chồng mình. Anh với cô ta có với nhau một đứa con trai xấp xỉ tuổi con gái út của chị.

Bí mật động trời của người chồng ngoại tình được phơi bày, trong lòng chị Thủy nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chồng ngoại tình có con riêng. Thậm chí còn để mọi tài sản mình có cho mẹ con người tình. Anh lập di chúc từ rất sớm, hẳn muốn đề phòng bất trắc, sợ mẹ con cô ta mất đi anh thì không nơi nương tựa.

Chị Thủy đau đến tận cùng. Người chồng chị đồng cam cộng khổ từ ngày tay trắng, lại chăm sóc hết lòng hết dạ cho người phụ nữ khác như vậy! Ba mẹ con chị đối với anh thì sao? Là không khí ư?

Gom lại di vật khi chồng qua đời, tôi phát hiện một ngăn khóa kéo bí mật, nhìn thấy thứ được cất giữ cẩn thận trong đó mà đau đớn vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thủy nói, sau đó không lâu, người tình của anh dẫn con trai tới nhận tài sản anh di chúc lại cho họ. Chị không ngăn cản, cũng chẳng tranh chấp. Di chúc rành rành ra đấy, anh nghĩ chu đáo đủ đường cho họ, chị còn có thể làm gì? Hơn nữa, chị quá mệt mỏi, quá nản lòng, đến nỗi vài câu nặng lời với cô ta cũng chẳng còn sức thốt lên.

Chị không tiếc tiền, khả năng của chị đủ sức lo cho hai con. Nhưng cái bí mật kia của anh, lẫn nỗi đau nó gây ra cho chị, sẽ còn dày vò chị khôn nguôi.

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