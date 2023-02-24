Giữa đêm tăng ca trở về, chồng sốc đứng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng ngủ, kiên quyết ly hôn

Chuyện chẳng có gì lạ khi mà ngoài mấy đứa kỹ sư sàn sàn 27, 28 tuổi như tôi còn có cả những sư phụ đã vượt ngưỡng "băm" vài năm nay mà vẫn phòng không lẻ bóng nên ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Như.

Nhịp sống thường ngày của lũ trai ế trên công trường bỗng nhiên bị đảo lộn khi Như, cô sinh viên năm cuối trường Đại học Xây Dựng đi thực tế lấy số liệu để hoàn chỉnh luận án tốt nghiệp. Chúng tôi dậy sớm hơn, áo quần, đầu tóc tươm tất hơn, nói năng lịch sự ý tứ hơn và đặc biệt chẳng ai tâm sự cùng ai nhưng chúng tôi đều hiểu đêm về tự nhiên ai cũng trằn trọc, khó ngủ hơn những ngày chưa xuất hiện cô sinh viên trẻ trung, dịu dàng đằm thắm đó.

Tình cảm của chúng tôi tiến triển một cách tốt đẹp đến mức sau khi Như có được việc làm cho thu nhập ổn ở công ty xây dựng tư nhân trên phố, tôi và Như đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người cho một đám cưới đầm ấm, vui vẻ khi tôi đón sinh nhật lần thứ 31 và Như sang tuổi 24.

Thật may mắn trời cho duyên ai người nấy hưởng, nên sau 1 tháng nhiệt tình chỉ bảo kèm cặp Như ra hiện trường lấy số liệu rồi về văn phòng cùng nhau tính toán hoàn thiện Như đã cho tôi số điện thoại và lời hẹn gặp mặt khi em trở về trường Đại học của mình.

Tôi thật sự thấy mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc khi vợ chồng tôi có nhà riêng, có phương tiện đi làm đầy đủ và nhất là Như của tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp lại hết lòng yêu thương, chung thủy với chồng. Những ngày không phải rời nhà ra công trình, vợ chồng tôi như đôi sam quấn quýt.

Như khéo tay nội trợ cơm nước theo ý chồng lại có thẩm mỹ trong nghệ thuật sắp xếp trang trí nhà cửa nên mỗi khi bước chân về nhà tôi thực sự hài lòng, thực sự biết ơn và trân trọng tình cảm chân thành nồng ấm em dành cho tôi.

Chỉ duy nhất một điều tôi còn phải năn nỉ, thuyết phục Như là sớm cho bố mẹ tôi, cho tôi lên chức vì tôi là trai một, là đích tôn của dòng họ mà Như chưa đồng thuận với lý do em còn trẻ, em còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn tích lũy kinh tế thêm nữa rồi mới tính đến chuyện sinh con.

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Con cái là lộc trời cho, là sự thăng hoa của tình yêu đôi lứa, vợ chưa chịu tôi cũng đành chiều theo ý em là chờ đợi. Càng về cuối năm công việc của vợ chồng tôi càng bận rộn, Như chủ yếu làm tại văn phòng của công ty em còn tôi chuyện vắng nhà ra trực ở công trường là chuyện cơm bữa.

Nhiều khi sếp yêu cầu làm tăng ca tôi còn phải qua đêm cùng anh em công nhân nên mỗi lần có kế hoạch giám sát công trình tôi đều thông báo cho Như cặn kẽ và dặn dò em đủ thứ khi tôi vắng nhà, khiến Như phải hứa sẽ ngoan, sẽ thường xuyên liên lạc điện thoại để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vậy mà không ngờ chính cô vợ trẻ xinh đẹp tưởng chừng ngoan nết, thủy chung hết mực cùng chồng của tôi lại làm trái tim tôi tan nát khi cách đây một tuần tôi tận mắt chứng kiến cảnh em quấn lấy cậu trai trẻ ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Tôi bắt được tận tay, day được tận trán do trước đó tôi thông báo với Như là tôi ở lại làm đêm trên công trường nhưng vì vật tư chưa về kịp nên sếp cho nghỉ, sáng hôm sau đến sớm để tiếp tục công việc. Muốn dành sự bất ngờ lãng mạn cho vợ nên tôi lặng lẽ trở về nhà và...

Cậu trai trẻ xấu hổ van xin tôi bỏ qua còn Như, em run rẩy nước mắt vòng quanh rằng cũng tại tôi hay vắng nhà để em cô đơn nên khi trai đẹp tấn công em không từ chối được...

Nhìn cái cách Như và cậu trai nồng ấm bên nhau tôi biết không phải đây là lần đầu họ hẹn hò ân ái. Chắc tôi phải để Như trở về nơi cô ấy đã ra đi bởi tôi biết rằng mình có muốn níu giữ thì rồi mai đây trái tim của Như cũng sẽ không thuộc về tôi nữa...