Đang ‘hành sự’ 2-3 lần/ngày, chồng đột ngột dừng lại khiến tôi đứng hình, run rẩy trước câu hỏi 'sốc'

Suốt nhiều ngày 'gạ gẫm' nhưng anh vẫn trơ như đá, tôi sợ điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nên vô cùng lo lắng.

Em năm nay 28 tuổi. Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm rồi. Tuy nhiên, năm đầu tiên anh ấy vì đi du học nên hai vợ chồng xa nhau. Từ khi chồng về nước tới giờ, chúng em vô cùng hạnh phúc. Em nghe mọi người nói với đàn ông chuyện tình dục rất quan trọng nên em muốn bù đắp cho anh ấy cho những tháng ngày xa nhau. Em cũng đọc nhiều tài liệu nói rằng nếu phụ nữ quá bị động thì đàn ông sẽ chán ngán, thậm chí cho rằng vợ không yêu mình nên chỉ đáp ứng nhu cầu cho xong nghĩa vụ. Vì thế sau khi chồng về nước, em luôn chú trọng chuyện chăn gối, ăn mặc gợi cảm, là người chủ động mời gọi và đề nghị quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet Khoảng vài tháng nay, em cảm thấy chồng hơi mệt mỏi và có thái độ chán vợ. Trước đây, mỗi ngày 2 vợ chồng đều làm “chuyện ấy” tới 3 lần, mỗi lần đều tương đối lâu. Thế nhưng giờ mỗi khi em gạ gẫm thì anh đều từ chối, hiếm lắm mới có một lần đồng ý. Có phải chồng em đã có bồ hay không? Anh khá cao to, với tần suất “yêu” như vậy có phải là quá sức không? Với đàn ông thì quan hệ bao nhiêu lần/tuần là đủ? Xin tư vấn giúp em!

Trả lời: Chào bạn! Rất khó để đưa ra một con số chính xác cho việc mỗi người cần quan hệ bao nhiêu lần trên 1 tuần là vừa đủ. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sức khỏe, áp lực công việc, tình cảm vợ chồng, tuổi tác… Tuy nhiên, theo những gì em chia sẻ dường như số lần quan hệ của em và chồng trong một thời gian dài duy trì như thế là khá nhiều và khiến anh ấy mệt mỏi là điều đương nhiên. Đúng như em nói, đàn ông khá thích phụ nữ chủ động chuyện chăn gối nhưng điều đó không có nghĩa là “Vắt kiệt sức” của chồng bằng những lời đề nghị “yêu” nhiều hiệp trong một ngày như vậy. Chúng ta đều có công việc, có những áp lực và cần thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày. Dù cho tình cảm vợ chồng có mặn nồng, sâu đậm đến mấy thì cũng nên cân nhắc đến yếu tố sức khỏe. Hơn nữa việc em đề nghị quan hệ “yêu” quá nhiều cũng sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán với chồng. Giờ là lúc em nên điều chỉnh lại tần suất của mình. Em chủ động là tốt nhưng cũng phải biết tự tạo những khao khát của chồng với mình, có như vậy mới giữ được ngọn lửa tình bền lâu. Hi vọng em sớm cải thiện được tình hình để vợ chồng mãi hạnh phúc!

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