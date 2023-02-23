Bắt quả tang vợ vào khách sạn với giai trẻ, tôi lao vào đánh tới tấp để rồi ‘mềm nhũn’ với lời thừa nhận lí do, kiệt quệ với lời xin lỗi

Tâm sự 23/02/2023 22:57

Khi nghe được lí do, chồng lại thương cảm vì điều ấy lại đúng vì anh. Ngẫm nghĩ chuyện ngoại tình này sẽ đẩy anh đi đến đâu?

Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng nông thôn nên ngay từ nhỏ, tôi đã xác định chỉ có học hành mới có thể thay đổi được cuộc đời mình. Năm 19 tuổi, tôi lên Hà Nội học đại học trong khi bạn bè còn vô tư vui chơi thì tôi đã vừa học vừa cày cuốc kiếm tiền.

Những năm tháng đó, tôi không quan tâm lắm đến cuộc sống xung quanh mình, chỉ đạt mục tiêu phải làm việc thật chăm chỉ. Tôi không dám yêu đương vì sợ mất thời gian và mặc cảm với hoàn cảnh gia đình.

Tôi cũng gặp phải những vấn đề tâm sinh lý của đàn ông như bao đứa bạn cũng tuổi. Bởi thế, tôi đã tìm đến việc thủ dâm để tự giải toả cho mình trong thời gian dài. Đến năm 35 tuổi, tôi đã có sự nghiệp ổn định, có nhà cửa, xe hơi và một vị trí nhất định trong công việc nhưng vẫn độc thân.

Lúc đó, nhìn bạn bè đã có gia đình con cái đuề huề, tôi mới nghĩ đến việc lấy vợ. Ở vị thế của tôi, việc kiếm người yêu không phải là khó. Bởi tôi có ngoại hình khá bảnh bao cộng với điều kiện kinh tế nên có khá nhiều cô gái muốn tiến tới. Trong số đó, tôi đã chọn Hiền – một người kém tôi 10 tuổi, cao ráo, trẻ trung xinh đẹp.

Bắt quả tang vợ vào khách sạn với giai trẻ, tôi lao vào đánh tới tấp để rồi ‘mềm nhũn’ với lời thừa nhận lí do, kiệt quệ với lời xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiền làm nhân viên bán hàng cho một công ty đối tác của tôi. Quen nhau gần 6 tháng, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Nhưng ngay đêm tân hôn, chuyện vợ chồng đã không được như ý.

Tôi không thể nào điều khiển được “cậu nhỏ” theo ý mình và không đáp ứng được vợ. Vợ dù buồn nhưng không trách móc mà vẫn tìm cách động viên tôi. Cô ấy bảo, do lần đầu tiên hồi hộp nên mới thế, những lần sau sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ có thể do mình đã thủ dâm nhiều nên ảnh hưởng đến khả năng đàn ông.

Những lần gần gũi tiếp theo, tôi liên tục rơi vào tình trạng tương tự. Hiền đã mua nhiều thực phẩm tốt cho sinh lý đàn ông, nấu những món ăn bồi bổ cho tôi vẫn không cải thiện được tình hình.

Bắt quả tang vợ vào khách sạn với giai trẻ, tôi lao vào đánh tới tấp để rồi ‘mềm nhũn’ với lời thừa nhận lí do, kiệt quệ với lời xin lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, vợ chồng tôi đành tìm đến bệnh viện để khám. Khi bác sĩ tư vấn riêng, tôi cũng tâm sự thật chuyện của mình và được kết luận, do lạm dụng việc thủ dâm trong thời gian dài nên ảnh hưởng nhiều đến chuyện chăn gối, việc có con cũng khó khăn hơn.

Dù được điều trị cả tâm lý lẫn thuốc thang nhưng tình trạng của tôi vẫn không được cải thiện. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi hết sức tồi tệ, ngày một ít đi. Một tháng tôi mới chiều vợ được một lần nhưng không đâu vào đâu. Tôi không thể làm cho vợ thoả mãn trong khi cô ấy còn trẻ và nhu cầu khá cao.

Vợ từ cảm thông, động viên chuyển sang bực bội, cáu gắt. Tôi phải tìm cách khác để bù đắp như chiều chuộng, mua quà làm việc nhà nhưng vợ cứ u uất im lặng. Một thời gian sau, vợ cũng không còn đòi hỏi tôi nữa nhưng dường như cô ấy vui vẻ hoạt bát hơn.

Tôi nghi ngờ vợ có người khác để giải toả mới như thế. Tôi không quá khó khăn để phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của vợ. Hiền cặp với một cậu nhân viên bán hàng to cao điển trai cùng độ tuổi ở cửa hàng. Tôi chỉ cần hỏi qua quản lý của Hiền là biết cô ấy đi đâu, làm gì khi ở cửa hàng.

Đến khi tôi bắt gặp hai người tay trong tay vào khách sạn vào giờ nghỉ trưa, tôi đã không kiềm chế được nên tát Hiền hai cái. Hiền khóc nức nở và nói trong dòng nước mắt: “Em và anh ta không yêu thương gì nhưng anh ta cho em thứ mà anh không thể cho em”.

Tôi nghe thế thấy bủn rủn chân tay, chuyện ngoại tình của vợ cũng xuất phát từ việc thiếu khả năng đàn ông của tôi. Tôi vừa thương vừa giận vợ vô cùng. Tôi đã tích cực điều trị gần một năm trời mà không có kết quả. Nếu bắt Hiền phải chịu đựng, sống bên cạnh người như tôi có quá ích kỷ?.

Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho vợ để cô ấy đừng phí hoài tuổi xuân cho tôi. Nhưng vì thể diện của hai gia đình, Hiền lại không muốn như thế. Còn tôi chẳng thể chấp nhận được việc vợ tìm đến người đàn ông khác để thoả mãn sinh lý khi đang sống chung với mình.

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Càng 'cẩn thận' bao nhiêu, càng gặp họa bấy nhiêu - chồng nghĩ. Lúc ấy, vợ nói ra nói vào, anh cũng ái ngại cắn răng mà dùng hai cái.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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