Đeo tận hai ‘áo mưa’ để hành sự, vợ chồng không ngờ gặp vấn đề ‘căng đét’ khi nhìn hai vạch trên tay

Tâm sự 23/02/2023 22:42

Càng 'cẩn thận' bao nhiêu, càng gặp họa bấy nhiêu - chồng nghĩ. Lúc ấy, vợ nói ra nói vào, anh cũng ái ngại cắn răng mà dùng hai cái.

“Gậy ông đập lưng ông” vì… quá cẩn thận

Thậm thụt trước cửa phòng khám nam khoa gần một tiếng đồng hồ, Tân mới lấy hết can đảm để vào gặp bác sĩ. Khi ấy, cậu sinh viên năm ba vẫn không hiểu tại sao mình lại ra cơ sự này dù đã cẩn thận… gấp đôi những người bạn khác.

Chẳng là trong buổi sinh nhật cậu bạn thân hồi cuối tuần trước, Tân cùng nhóm bạn có uống rượu rồi đi tăng hai, tăng ba. Đến khuya, sẵn có hơi men trong người, nhóm Tân rủ nhau đi nhà nghỉ và có gọi gái mại dâm.

Dù ngà ngà say nhưng Tân vẫn biết quan hệ với gái mại dâm có nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục. Do đó, Tân đã cẩn thận dùng 2 bao cao su cùng lúc khi hành sự vì nghĩ “nhỡ may có rách cái này thì đã có cái kia”, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đeo tận hai ‘áo mưa’ để hành sự, vợ chồng không ngờ gặp vấn đề ‘căng đét’ khi nhìn hai vạch trên tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng đơn giản như Tân nghĩ. Sau lần ấy, Tân thấy vùng kín bắt đầu xuất hiện những nốt sần đỏ, cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Không thể chịu được, Tân đi khám và tá hỏa khi phát hiện mình bị sùi mào gà.

Thắc mắc với bác sĩ việc đã dùng “đúp” bao cao su, Tân được giải thích chính việc đeo hai bao cao su lại là thủ phạm khiến cậu bị lây bệnh vì khi đeo 2 chiếc cùng một lúc, khả năng cọ xát 2 bao vào nhau cao hơn, bao dễ bị rách và gây mất an toàn hơn. Khi ấy, Tân mới ngã ngửa vì sự thiếu hiểu biết và sự cẩn thận không cần thiết đã khiến mình mắc bệnh.

Thâm hụt “hầu bao” vì dùng đúp… “áo mưa"

Cũng đang gặp vấn đề với 2 chiếc bao cao su nhưng với anh Hải, chiếc bao lại liên quan mật thiết đến “hầu bao” của anh. Trước đây, việc mua bao cao su do vợ anh phụ trách nhưng dù đã đổi nhiều loại nhưng anh vẫn chưa thấy ưng.

Nghe quảng cáo loại bao cao su siêu mỏng “đeo cũng như không”, anh Hải hí hửng tìm đến mua. Dù loại bao này giá khá “chát”, đắt gấp đôi, gấp ba so với loại mà vợ chồng anh hay dùng, nhưng vì sự thăng hoa trong mỗi lần “yêu”, anh Hải cũng nghiến răng mua cả lố về dùng dần.

Tuy nhiên, thay vì hưởng ứng loại bao mới của chồng, chị Tiên, vợ anh lại tỏ ra nghi ngờ về sự an toàn của chúng. “Mỏng dính thế này thì mấy mà rách. Kiểu này chỉ có làm nhẹ nhàng thì may ra…”.

Nghe vợ nói thế, anh Hải hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố thuyết phục vợ: “Nhà sản xuất đã tính hết rồi, rách làm sao được”, chị Tiên vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm.

Thấy chồng mặt ỉu xìu, chị Tiên động viên: “Thôi, anh đã mua cả lố thế này, không dùng cũng phí. Hay là mỗi lần anh dùng 2 cái cho chắc nha. Em chưa muốn có con bây giờ, đợi em bảo vệ luận văn xong đã”.

Thế là chẳng được tận hưởng cảm giác “dùng cũng như không” của loại bao siêu mỏng ấy, thay vào đó, lần nào “hành sự” anh Hải cũng phải đeo đúp bao cao su như lời vợ dặn.

“Vừa vướng víu, không thoải mái lại vừa xót tiền vì đã đắt lại còn dùng 2 cái cùng lúc. Đúng là thiệt đủ đường”. anh Hải bùi ngùi nói.

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Vỡ kế hoạch vì gần hết trận mới... phòng hộ

Khác hẳn với sự cẩn thận của chị Tiên, cả hai vợ chồng Trâm – Quý đều thuộc tuýp thích cảm giác thật nên thường đợi gần hết “trận đấu”, Quý mới lọ mọ đi lấy “áo mưa” để phòng hộ.

Mọi việc suôn sẻ được chừng vài tháng thì Trâm thấy cơ thể khang khác, hay nôn khan vào buổi sáng sớm và không còn cảm giác ăn ngon miệng.

Nghĩ đã có “áo mưa” phòng hộ, không thể có chuyện có thai nên Trâm vẫn ung dung lên kế hoạch đi phượt một vài tỉnh miền núi trong đợt nghỉ lễ vừa qua.

Thế nhưng khi nhìn hai vạch căng đét rồi cầm trên tay kết quả siêu âm đã có thai, Trâm mới mếu máo trách chồng: “Sao dùng bao mà vẫn dính bầu? Thế là thôi khỏi phượt gì nữa, ở nhà ngủ cho lành”.

Sau này được bác sĩ giải thích việc dùng bao cao su “nửa chừng” vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn vì khi quan hệ, trong dịch nhờn của nam giới tiết trước đó cũng chứa tinh trùng. Do đó, việc dùng bao khi gần hết “hiệp” không đảm bảo được việc phòng tránh thai hiệu quả như việc dùng “áo mưa” ngay từ đầu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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