Vô tình thấy chiếc ‘áo mưa’ rơi ra trong túi chồng, vợ lẳng lặng làm điều này, mượn chút men rượu, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau

Tâm sự 23/02/2023 21:26

Vừa thấy chiếc ấy rơi ra, tôi khựng lại vài giây rồi đặt câu hỏi nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vờ như không thấy và thản nhiên với anh.

Tôi và Hòa yêu đương và tiến tới kết hôn cũng đã hơn 4 năm, có 1 con gái. Kinh tế gia đình cũng đã qua thời lay lắt, lo ăn từng bữa, ngược lại càng ngày càng sung túc. Con gái càng ngày càng lanh lợi, xinh đẹp.

Tuy nhiên, tỉ lệ nghịch với điều đó cũng là tình cảm vợ chồng ngày một lỏng lẻo. Chồng tôi đi công tác triền miên, về nhà hoặc say xỉn hoặc chúi mũi vào điện thoại, máy tính. Khi nghe tôi tâm sự, nhiều cô bạn đã bảo tôi theo dõi xem chồng có bồ không.

Vì chồng tôi bảnh bao, kiếm được tiền, sẽ chẳng thiếu gì cô theo. Tuy nhiên, tôi không chọn cách cài định vị và theo dõi chồng. Việc lấy mật khẩu và sát sao tình hình facebook, zalo của Hòa, tôi cũng không mặn mà.

Bởi vì, tôi cho rằng, khi lòng người đàn ông đã không còn tha thiết với mình, càng phong tỏa, theo dõi, càng khiến anh ta ngột ngạt. Khi đó, tình cảm vợ chồng cũng không vì thế được cải thiên, ngược lại càng xa cách hơn. Tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chồng.

Vô tình thấy chiếc ‘áo mưa’ rơi ra trong túi chồng, vợ lẳng lặng làm điều này, mượn chút men rượu, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, chồng tôi hay có chuyến công tác xa. Tôi thường giúp anh ấy thu xếp quần áo và khi về thì giúp giặt dũ. Sau một chuyến đi xa về, chồng tôi mệt mỏi lăn quay ra ngủ. Tôi đã mở vali thu dọn quần áo của chồng mang đi giặt. Trong lúc lục túi, tôi "nhặt" được một chiếc bao cao su trong túi áo chồng. Lòng tôi nổi sóng, xót xa có, giận dữ có.

Bởi vì sau khi sinh con gái, chúng tôi thống nhất con vào lớp 1 mới sinh tiếp. Tôi đã đi cấy que tránh thai nên khi quan hệ, chồng tôi không cần phải dùng bao cao su. Vậy chồng tôi đặt bao cao su trong túi làm gì? Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết.

Ngồi lặng nửa ngày, tôi chắc chắn rằng mình vẫn yêu chồng, chồng tôi lơi là chuyện tình cảm với vợ nhưng vẫn có trách nhiệm, yêu con. Tôi không sẵn sàng cho ly hôn.

Tôi đã im lặng vứt bao cao su đi, coi như chưa nhìn thấy. Tôi tự nhủ nếu chồng "bóc bánh trả tiền" thì đương nhiên tôi cũng buồn nhưng còn yên tâm là anh ấy biết bảo vệ mình, không rước bệnh vào người, lây họa cho tôi. Còn nếu anh ấy nặng lòng với ai đó thì tôi sẽ tìm cách giải quyết khác.

Tháng trước, Hòa có công chuyện phải đi công tác đột xuất ba tuần. Trước ngày anh đi, tôi vẫn hỗ trợ chồng gói ghém tư trang hành lý. Trước khi tiễn chồng ra cửa, tôi nhón chân hôn nhẹ lên má chồng.

Vô tình thấy chiếc ‘áo mưa’ rơi ra trong túi chồng, vợ lẳng lặng làm điều này, mượn chút men rượu, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chồng ra cửa, tôi dúi vào tay anh hộp bao cao su, ngọt ngào tươi cười bảo: "Anh đi xa nhớ ý thức tự bảo vệ mình, cũng là cách bảo vệ vợ con an toàn. Đừng buông tuồng thái quá, ngoài kia cạm bẫy và bệnh xã hội lây lan nhiều lắm".

Chồng tôi khựng lại, cúi mặt, ậm ừ chào tôi rồi kéo va li ra khỏi cửa. Chuyến công tác ấy, anh năng gọi điện về cho vợ, ân cần hỏi thăm tình hình gia đình cũng như chuyện học hành của các con.

Tôi không chắc rằng chồng mình có thôi việc "bóc bánh trả tiền" bên ngoài không, nhưng thái độ của chồng tôi cũng đã trả lời phần nào. Tối qua tôi nhận được tin nhắn dài từ điện thoại chồng. Anh bộc bạch: "Cảm ơn em đã không làm rùm beng lên. Anh biết điểm dừng rồi. Cho anh xin lỗi vợ con vì tất cả".

Tôi cũng không tra hỏi gì thêm, cũng không bắt chồng thề thốt đao to búa lớn gì. Cũng từ đó, chồng tôi quan tâm, chăm sóc vợ con hơn. Tình cảm vợ chồng tuy bắt đầu lại hơi gượng gạo, nhưng cũng đã dần dần tự nhiên hơn.

Đêm qua, lấy cớ sinh nhật chồng, mượn chút men rượu, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau, như hồi bắt đầu yêu...

 

Quái đản vợ thích ‘điều hành’ cả chuyện chăn gối, sau cuộc gặp với bạn bè, tôi khóc trong, khóc ngoài vì yêu cầu vô lý này

Quái đản vợ thích ‘điều hành’ cả chuyện chăn gối, sau cuộc gặp với bạn bè, tôi khóc trong, khóc ngoài vì yêu cầu vô lý này

Tôi cố 'bù đắp' sau cuộc gặp nhưng phải cay đắng vì câu trả lời nhạt nhẽo mà vợ mình dành cho. Chẳng lẽ những chuỗi ngày kế tiếp của tôi là như thế này?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 15 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường