Đê mê trong vòng tay tình cũ, sáng tỉnh dậy, tôi ngã quỵ khi thấy mẩu giấy để lại trên gối cùng lời nhắn nhủ sốc điếng

Trước khi lấy vợ, tôi là một “bad boy” với bản tính khá đào hoa, phóng đãng. Tôi từng hẹn hò với ngót nghét 11-12 cô gái và cũng phụ bạc không ít người. Người ta nói “trai thương tình mới, gái nhớ tình xưa” quả không sai. Tính tôi cả thèm chóng chán, sau khi lên giường với mấy cô người yêu cũ, tôi thường cảm thấy mất hứng thú và trở nên hờ hững với họ.

Tôi tên Hùng, tôi năm nay 32 tuổi, tôi làm việc ở một công ty phát triển phần mềm. Tôi cưới vợ đến nay đã được 3 năm và có 1 cô con gái 2 tuổi. Nhà vợ tôi giàu có, sau khi cưới, bố mẹ vợ giúp đỡ vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư khá rộng.

Sau cưới, tôi vẫn ngựa quen đường cũ, thường xuyên trêu ghẹo, tán tỉnh các cô gái mà tôi tình cờ quen biết. Trong thời gian vợ bầu bí, tôi cũng không ít lần ra ngoài bóc bánh trả tiền. Đến khi vợ tôi bỏ về nhà ngoại, dọa sẽ ly dị, tôi mới tỉnh ngộ và quyết định sẽ “hoàn lương”.

Như là người yêu cuối của tôi. Thấy Như xinh đẹp, con nhà giàu, tôi cũng chỉ định “yêu chơi” nhưng không ngờ trong một lần bất cẩn, tôi lỡ làm cô ấy mang bầu. Bị gia đình nhà gái làm căng, tôi giục bố mẹ mang sính lễ đến hỏi cưới và hôn lễ diễn ra sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ác mộng khi tỉnh lại thấy mình trần trụi nằm cạnh phù dâu tương laiTháng cô hồn, mẹ chồng bắt con trai làm điều oái oăm khiến tôi hiểu nhầm chồng ngoại tình

Sau nhìn thấy con gái tôi chào đời, được làm bố, tôi thay tâm đổi tính, “ngoan” hơn nhiều. Hết giờ làm, tôi vội vã về nhà để được bế ẵm, pha sữa, thay tã cho con gái. Tôi cũng hạn chế nhận công việc đòi hỏi phải đi công tác xa để ở nhà chăm sóc con gái cùng với vợ.

Tháng trước, tôi được bổ nhiệm chức trưởng phòng, lương tăng lên 1,5 lần cùng với đó là sếp yêu cầu tôi phải vào Sài Gòn công tác hơn 1 tháng. Tôi lưu luyến vợ con nhiều lắm nhưng đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp nên tôi chấp nhận thử thách.

Trong lần đi đàm phán với khách hàng, tôi không ngờ lại gặp được Trinh- cô người yêu thứ 9 hay thứ 10 mà tôi từng hẹn hò nhiều năm trước.

Tôi nhớ, nhiều năm về trước, tôi tán tỉnh Trinh theo lời thách đố của cậu bạn thân. Trinh lúc đó ngây thơ, dịu dàng lắm. Tôi phải mất đến vài tháng mới nhận được cái gật đầu của nàng. Tôi nhớ, trong lần đầu lên giường với tôi, nàng vẫn còn trong trắng. Sau đó, tôi mất dần hứng thú, tôi vờ yêu đương tán tỉnh người khác để Trinh bắt được và nói lời chia tay.

Đã lâu không gặp, Trinh giờ xinh đẹp, nóng bỏng hơn trước rất nhiều. Trinh bây giờ đã là một người phụ nữ thành đạt, chuyên nghiệp và bản lĩnh chứ không còn mít ướt, yếu đuối trong vòng tay tôi như ngày nào. Tôi không ngờ sau buổi đàm phán, cô ấy lại mời tôi đi ăn tối.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa tối, chúng tôi trò chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều về cuộc sống. Trinh nói đã lấy chồng được 4 năm nhưng chồng cô ấy không chung thủy, ngang nhiên sống như vợ chồng với người phụ nữ khác. Càng nghe, tôi càng thấy thương Trinh.

Trong men say, tôi quên luôn người vợ bỉm sữa với cô con gái bé bỏng của tôi ở nhà mà lao vào Trinh như con thiêu thân trong khách sạn. Ôm Trinh trong vòng tay, tôi chỉ mong đêm đó kéo dài vô tận. Tôi nhớ trong men say, tôi đã nói lời xin lỗi với Trinh vì khi xưa đã bỡn cợt, trêu đùa và lừa gạt cố ấy.

Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy Trinh đã biến mất. Tôi sốc nặng khi nhận được một mẩu giấy mà Trinh để lại: “Bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn khốn nạn và đểu giả như ngày nào. Chuyển ngay cho tôi 300 triệu hoặc tôi sẽ gửi những hình ảnh đêm hôm qua cho vợ anh ngắm.”

Tôi đứng hình trong mấy giây rồi mới định thần lại được. Giờ tôi phải làm sao? Nếu tôi chuyển 300 triệu cho Trinh thì chắc chắn vợ tôi sẽ biết.

Nhưng nếu để vợ tôi biết về chuyện đêm qua, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi?