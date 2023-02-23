Bạn gái có nhu cầu cao nên liên tục làm chuyện đó, tuần nào cũng 2-3 lần, tôi kinh hãi phát hiện bí mật khủng khiếp

Tâm sự 23/02/2023 23:18

Cứ vài ngày lại thấy em gợi ý, tôi liên tục chiều lòng cho đến một hôm, chứng kiến điều này mà tôi rụng rời.

Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rưỡi. Tôi không biết với người khác, khoảng thời gian đó là dài hay ngắn, nhưng tôi tin rằng, chí tí, chừng đó cũng đủ để hai đứa hiểu về con người nhau. Vậy mà có vẻ như tôi đã lầm… tôi chẳng hiểu gì về cô gái mình đang yêu. Thậm chí đến cả cái âm mưu, thử thách của cô ấy dành cho tôi, tôi cũng ngây ngô không biết.

Nếu có ai đó nghi ngờ bạn gái không chung thủy thì tôi sẽ gạt phắt đi ngay. Bởi người ngoài không biết đã đành, chứ tôi trong cuộc, tôi thừa hiểu… Phải nói thật, chính bản thân tôi đôi khi cũng còn cảm thấy ngán ngẩm, tìm cách thoái thác những lần “đòi hỏi” của cô ấy trong chuyện chăn gối. Vì thế, tôi tin tuyệt đối bạn gái yêu mình. Tôi nghĩ, chỉ khi yêu, đàn bà mới thoải mái bộc lộ ham muốn trong “chuyện đó” nhiều như vậy.

Bạn gái tôi là người có nhu cầu cao trong vấn đề tình dục. Hầu như lần nào chúng tôi gặp nhau, cô ấy cũng đòi hỏi… Thời gian đầu, tôi còn hào hứng, thấy thú vị, dần dần… tôi bắt đầu thấy ngại. Công việc của tôi cũng khá bận rộn, vậy mà cứ ngày nào cô ấy cũng nhắn tin gợi ý bảo tôi đến nhà chơi vì “nhớ” quá.

Bạn gái có nhu cầu cao nên liên tục làm chuyện đó, tuần nào cũng 2-3 lần, tôi kinh hãi phát hiện bí mật khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi là người đàn ông hiện đại, tôi không bao giờ đánh giá phụ nữ qua việc đó. Tôi thấy bạn gái mình là người sống thẳng thắn, thích thì nói thích, không thích thì từ chối. Cô ấy yêu và cảm thấy cần tôi, tin tưởng tôi nên mới thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình như thế.

Chúng tôi ở cách xa nhau dù cùng một thành phố. Thông thường, tôi chỉ ghé qua thăm cô ấy được khoảng 2,3 lần 1 tuần là nhiều, cũng có khi là cả tuần mới qua được 1 lần vì công việc của hai đứa đều bận quá. Đó cũng là lí do cô ấy hay nhắn tin cho tôi nói về “chuyện ấy”, kêu nhớ nhung này nọ. Nhiều hôm tôi đến chơi là cô ấy gạ gẫm “chuyện đó” ngay.

Chính vì thái độ thoải mái bộ lộ nhu cầu của bản thân, đòi hỏi khá nhiều này của bạn gái mà tôi bị dắt mũi. Tôi tuyệt nhiên tin bạn gái mình chung thủy và yêu thương mình hết mực. Tôi có ngờ đâu, đằng sau cái vẻ ngoài “yêu anh chết mất” ấy là cả một sự vụng trộm, cắm sừng lên đầu tôi mà tôi chẳng hay.

Bạn gái có nhu cầu cao nên liên tục làm chuyện đó, tuần nào cũng 2-3 lần, tôi kinh hãi phát hiện bí mật khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những gì cô ấy thể hiện chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Tôi chu cấp tiền cho cô ấy hàng tháng để chi tiêu sinh hoạt vì công việc của bạn gái không mang lại thu nhập cao. Tôi không tiếc gì cả… Thế nhưng sau lưng tôi, cô ấy cặp kè với một tay đồng nghiệp.

Để tránh tôi không nghi ngờ, cô ấy cứ diễn cảnh mình là người đàn bà nhiều ham muốn, lúc nào cũng chỉ khao khát được bên tôi, khiến tôi không thể nào lường được. Để rồi, cô ta thoải mái ở trên thành phố cặp kè, đi lại với gã đàn ông kia trong sự khờ dại tin tưởng và chu cấp tiền không toan tính của tôi.

Tôi đã không phát hiện ra sự vụ này nếu như không có ngày, chính bạn gái gã người tình của cô ấy điện thoại cho tôi tố giác. Cô ấy cũng bị lừa y chang như tôi vậy. Nhưng vì ở gần nên cô gái đó phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của hai người họ. Muốn tôi không phải chịu cảnh bị cắm sừng nên cô gái đó báo cho tôi biết.

Thật sự không có cái nhục nhã nào bằng… Ngay cái tối biết sự việc đó, tôi lặng lẽ bắt xe lên thành phố nơi bạn gái mình ở để bắt quả tang. Và đúng là, ngay giữa căn phòng mà tôi dùng tiền của mình để chi trả cho bạn gái, cô ta đang ôm ấp gã đàn ông kia. Cả hai hoảng hốt và sợ hãi vô cùng…

Tôi chia tay, chấm dứt ngay tắp lự với ả đàn bà nhiều âm mưu, thủ đoạn đó. Nhưng thực sự, đến giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai được con giận và sự cay cú khi bị bạn gái lừa tình này.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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