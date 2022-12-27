Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, tôi hối hận muộn màn khi lừa hôn phu của bạn thân ‘vào tròng’  để rồi vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì    

Tâm sự 27/12/2022 16:47

Tôi đau đớn gục ngã trước sự lạnh lùng của mẹ chồng khi bà kiên quyết tống cổ cả hai vợ chồng ra ngoài tự lập. Giờ chúng tôi đã ra ngoài thuê trọ rồi nhưng ngày nào chồng cũng chì chiết vợ, trách tôi khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này tự kiếm miếng ăn.

 

Tôi vừa làm đám cưới cách đây 2 tuần, chồng là người yêu cũ của cô bạn thân tôi. Tôi cảm thấy ghen tỵ với bạn thân, quyết tâm giành cho bằng được người đàn ông của bạn. Hôm đó tui tìm cớ uống rượu một mình rồi gọi điện cho anh đến, không ngờ là anh ấy đến thật, đêm đó chúng tôi say quá nên đã lên giường với nhau. 

Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. 

Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, tôi hối hận muộn màn khi lừa hôn phu của bạn thân ‘vào tròng’  để rồi vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì     - Ảnh 1
 Chồng tôi là một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ, vừa đẹp trai, gia đình lại giàu có

Chồng tôi là một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ, vừa đẹp trai, gia đình lại giàu có, cô bạn tôi đúng là tốt số nhưng không biết giữ. Yêu nhau hơn một năm rồi vẫn chưa làm đám cưới, còn bảo muốn phấn đấu sự nghiệp thêm nữa. Nếu vớ được của ngon thì phải nắm chặt trong tay mới đúng. Họ sớm cưới nhau thì cũng chẳng có chuyện tôi rủ anh ấy đi uống rượu.

Đám cưới tổ chức rất rình rang, đúng với vị thế của nhà chồng. Ai cũng ghen tị đỏ mắt khi tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc nhưng lại bước chân được về nhà giàu làm dâu, từ đây đổi đời sung sướng. Sau đám cưới, bố mẹ chồng tặng chúng tôi một chuyến trăng mật tại khu resort hạ sang. Cuộc sống sang chảnh này là thứ tôi luôn khao khát và bây giờ đã có được trong tầm tay.

Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, tôi hối hận muộn màn khi lừa hôn phu của bạn thân ‘vào tròng’  để rồi vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì     - Ảnh 2
Sau tuần trăng mật sang chảnh tôi ngất lịm nghe mẹ chồng cười nói

Sau một tuần du lịch trăng mật trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế làm phu nhân nhà giàu. Ai ngờ ngay sáng đầu tiên ở nhà chồng, bố mẹ chồng gọi hai đứa lại rồi cười tuyên bố một câu sét đánh:

- Anh chị thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài sống riêng tự lập đi nhé. Đúng là chúng tôi có của ăn của để thật nhưng cũng là do cả đời lăn lộn vất vả kiếm được. Chúng tôi đề cao sự tự lập, tự mình vươn lên của các con, nuôi lớn, dựng vợ gả chồng xong rồi là hết nghĩa vụ rồi. Anh chị đã trưởng thành, có sức khỏe có trí óc, tự mà lo cho cuộc sống của mình.

Tôi hóa đá còn chồng hét lên với mẹ:

- Mẹ ơi làm sao thế được, con đang nghỉ việc chỗ làm cũ, đã xin được việc mới đâu. Vợ con thì xác định ở nhà dưỡng thai, chẳng mấy chốc mà cháu mẹ chào đời, mẹ bảo chúng con phải làm thế nào?

- Làm thế nào là việc của anh chị. Lẽ nào còn bắt hai ông bà già chúng tôi phải nuôi hai người!

- Mẹ không nghĩ cho chúng con thì phải nghĩ cho cháu mẹ chứ!

- Con ai người đó nuôi, chửa đẻ được thì phải có trách nhiệm. Anh có biết ngày xưa đẻ anh xong, tôi còn phải ăn đói mặc rách không? 

Nghe xong cuộc đối thoại của chồng với mẹ chồng, thấy thái độ kiên quyết không nhân nhượng của bà mà tôi đầu váng mắt hoa ngất xỉu. Tôi đang mang thai nghén ngẩm, cả người không còn sức lực. 

 

Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, tôi hối hận muộn màn khi lừa hôn phu của bạn thân ‘vào tròng’  để rồi vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì     - Ảnh 3
Tôi đau đớn gục ngã trước những lời mạt sát của chồng.

Mẹ chồng thấy vậy nhưng cũng chẳng hỏi han một câu, bà bước thẳng lên lầu chỉ dặn chúng tôi sớm thu dọn đồ đạc. Chồng tôi nhìn vợ đứng không vững nhưng anh ta lại tức tối mắng mỏ:

- Tất cả là tại cô đấy. Lúc trước tôi với Thùy yêu nhau, mẹ còn bảo tôi nghỉ việc bên ngoài về bà cho vốn thành lập xưởng sản xuất, hai vợ chồng cùng quản lý. Ban đầu bà chưa tin tưởng tôi nên ông bà mới bắt tôi đi làm bên ngoài. Từ lúc yêu Thùy bà mới nói như vậy, bây giờ mẹ đổi ý chắc chắn là vì ghét cô! 

Cô đúng là đồ sao chổi, dính vào cô cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Tôi hối hận quá, sao hôm đấy lại mềm lòng dây dưa với cô! Đồ đàn bà mất nết, cướp chồng của bạn thân! 

Tôi đau đớn gục ngã trước những lời mạt sát của chồng. Giờ chúng tôi đã ra ngoài thuê trọ rồi nhưng ngày nào chồng cũng chì chiết vợ, trách tôi khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này. Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, còn nhận ra mình đã vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì. Nhìn xuống bụng bầu, tôi chỉ biết hối hận cho hành động nông nỗi ngày trước.

 Tranh thủ chồng đi công tác tôi hí hửng qua nhà bạn trai, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi té ngã xuống sàn, ê chề đến mức không biết dấu mặt vào đâu

 Tranh thủ chồng đi công tác tôi hí hửng qua nhà bạn trai, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cho tôi sợ hãi té ngã xuống sàn, ê chề đến mức không biết dấu mặt vào đâu

Tôi hận người đàn ông đó. Tôi bất chấp mọi thử để có thể nối lại duyên xưa tình cũ với anh mà không ngờ hắn lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra chỉ có tôi tưởng bở, còn hắn chỉ coi tôi là người qua đường, có mối khác ngon hơn sẽ bỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự vợ chồng tâm sự eva tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 12 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 12 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình