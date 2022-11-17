Nhưng anh vẫn kiên quyết ở bên tôi, hứa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng tôi và anh cũng được tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng trên thành phố, cách nhà khoảng 80km để thuận tiện cho công việc. Tháng chúng tôi về quê một lần để thăm bố mẹ chồng.

27 tuổi tôi lấy chồng, cái tuổi không sớm cũng không muộn, nhưng có điều là tôi đèo bòng thêm đứa con gái 2 tuổi. Đúng vậy, tôi là mẹ đơn thân còn anh là trai tân, hơn tôi 6 tuổi. Cho nên khi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh kịch liệt phản đối, thậm chí làm mối cho anh vài cô gái khác. Tôi không trách họ, thậm chí anh có bỏ tôi nghe theo sắp xếp của bố mẹ tôi cũng chẳng oán than.

Những tưởng hai đứa sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng không ngờ cưới xong được 2 tháng anh về báo nợ 700 triệu vì đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, mỗi tháng còn trả thêm 15 triệu tiền lãi. Tôi gục ngã. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ được 30-35 triệu, lại nuôi thêm con nhỏ, tiền thuê nhà, ăn uống,… trừ đi may ra chỉ đủ trả tiền lãi, còn phần gốc biết đến bao giờ mới trả được.

Vì bố mẹ chồng đã không ưa tôi từ lúc trước cưới nên tôi luôn dè dặt, kiệm lời mỗi lần về thăm. Tôi sợ sẽ làm ông bà phật ý, khi đó mâu thuẫn nổ ra thì chồng đứng giữa sẽ bị khó xử, nhưng cũng may bố mẹ chồng chưa bao giờ làm khó tôi bất cứ việc gì cả.

Hai tháng sau đám cưới anh bỗng về báo nợ 700 triệu khiến tôi suy sụp. (Ảnh minh họa)

May thay em gái chồng có một khoản tiết kiệm 200 triệu nên cho chúng tôi mượn tạm để trả, bớt được mấy đồng lãi mỗi tháng. Tôi cũng xin em giữ kín chuyện này vì vợ chồng tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng, cũng sợ chồng bị áp lực, chỉ trích từ người thân.

Gánh trên vai khoản nợ, bao dự định tương lai đành gác lại. Vốn dĩ định cưới xong sẽ “thả” sinh con luôn, phần vì chồng không còn trẻ nữa, phần vì bố mẹ anh cũng có tuổi, ngóng cháu lắm rồi nhưng giờ nợ nần thế này tôi thực sự không dám sinh thêm đứa nữa. Nhưng chồng tôi thì ngược lại, anh liên tục thúc giục tôi sinh con.

Bố mẹ, họ hàng bên nhà chồng cũng thúc giục liên tục khiến tôi rất áp lực, nhưng tôi nào dám nói ra lý do đằng sau chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Cứ thế 4 năm trôi qua, khi số nợ chỉ còn lại 100 triệu, tôi nghĩ có thể bắt đầu “thả” để có bầu được rồi thì một chuyện động trời lại xảy ra.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, cả nhà lên kế hoạch về nhà nội chơi. Vì chồng được nghỉ muộn hơn nên tôi dẫn con gái riêng về nhà bố mẹ chồng trước. Nào ngờ tới ngày hôm sau khi chồng về, anh lại dẫn theo một cô gái lạ mặt giới thiệu là vợ chưa cưới của mình.

Sau đó anh quay sang chìa ra lá đơn xin ly hôn cho tôi. Mọi việc đến quá bất ngờ khiến tôi không thể chấp nhận nổi, đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Tôi òa lên khóc nức nở, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Khi tôi chưa thể bình tĩnh lại thì mẹ chồng đã giáng vào mặt anh một cái tát và không ngừng chửi bới.

Khi thấy anh dẫn cô nhân tình mang thai về nhà, mẹ chồng đã vung tay tát anh. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau cùng chồng tôi vẫn chọn nhân tình và đứa con trong bụng cô ta. Bố mẹ từ mặt anh, còn mẹ chồng an ủi tôi: “Không sao con, còn có mẹ ở đây. Con là con gái của mẹ”.

Những lời nói của mẹ khiến tôi vừa bất ngờ vừa được an ủi phần nào, bởi từ trước tới nay tôi và mẹ chồng không hề thân thiết. Sau đó tôi rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình nhưng lại có thêm một người mẹ thật sự.

Chuyện đã trôi qua gần một năm, tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc ấy. Tuần vừa rồi mẹ chồng đột nhiên gọi tôi đến một nhà hàng có tiếng gặp bà thì bất ngờ chứng kiến vụ ẩu đả trong một đám cưới, tôi nhìn thấy chồng mình bị một người đàn ông cao to khác đánh bầm dập, bên cạnh cô dâu khóc nức nở, còn ba mẹ chồng cũ thì ngồi bình thản mặc cho anh bị đánh.

Khi đó tôi mới biết cô bồ của chồng cũ của mình thật ra đã là vợ người ta, thậm chí là hiện tại hai người đó vẫn còn hôn thú hợp pháp nhưng vẫn lén lút qua lại với chồng cũ của rồi tiến tới hôn nhân. Đến hôm nay mọi chuyện mới vỡ lẽ, tôi nghĩ người sốc không chỉ một mình tôi mà là chính là người đàn ông bội bạc kia.