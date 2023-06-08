Gần đây chồng có biểu hiện kỳ lạ, giữa đêm lại chẳng thấy đâu, tôi lao vội khỏi phòng đi tìm thì choáng váng trước một việc

Mấy ngày trước, chồng tôi bất ngờ mang về một con mèo. Chồng tôi trước giờ không thích nuôi thú cưng, anh cũng không thể hiện là thích chó mèo. Tôi chỉ nghe chồng nói được bạn cho, thấy con mèo đáng yêu quá nên quyết định nuôi luôn.

Tôi và chồng yêu nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Chúng tôi đều đã gần 30, từng yêu đương vài lần. Khi đến với nhau, cả hai không nói về chuyện người yêu cũ. Tôi cũng không muốn hỏi chồng, vì tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, quan trọng là chúng tôi hiện tại đã là vợ chồng của nhau.

Nhưng từ ngày chồng tôi nuôi mèo thì anh dành hết thời gian rảnh cho con mèo. Tôi và chồng đều đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối là thời gian rảnh cho nhau. Nhưng chồng tôi ở lì trong phòng nuôi mèo, còn mua thêm một chiếc giường đặt trong đó.

Chồng tôi để con mèo trong một phòng riêng. Nhiều lần tôi vào xem, muốn thử chạm vào con mèo kia nhưng chồng tôi nhất quyết không cho. Anh nói cẩn thận tôi dị dứng với lông mèo, vì thể trạng tôi dễ bị dị ứng. Nghe thế tôi cũng đành thôi, đi ra ngoài để chồng chơi với mèo.

Đến một hôm, tôi thức giấc giữa đêm khuya thì phát hiện chồng tôi không nằm bên cạnh. Tôi đi ra ngoài, bất ngờ nghe tiếng khóc giữa đêm yên tĩnh. Lần theo tiếng khóc, tôi ngỡ ngàng khi thấy chồng đang trong phòng nuôi mèo. Anh ngồi cạnh con mèo, ôm mặt khóc nức nở.

Thấy tôi lo lắng chạy tới, chồng tôi giật mình bối rối. Dù tôi hỏi han thế nào, anh vẫn không nói lý do. Thấy tôi hỏi mãi, chồng tôi lấy lý do anh vừa xem bộ phim xúc động nên không cầm được nước mắt.

Hôm sau, tôi xin đến công ty trễ. Đợi chồng tôi đi làm, tôi vào phòng nuôi mèo kia. Sau khi tìm kiếm khắp phòng không thấy gì khả nghi, tôi bèn đến nhìn quanh con mèo. Trên cổ con mèo có một vòng đeo, tôi nhìn qua thì thấy có chữ gì đó. Đến khi nhìn rõ thì tôi phát hiện đó là tên một người phụ nữ, cùng số điện thoại liên lạc.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng tôi rối bời gọi vào số điện thoại đó, bất ngờ được biết chủ nhân của số này, cũng là chủ của con mèo chồng tôi mang về nuôi, đã mất từ mấy ngày trước. Sau đó, tôi đến gặp một người bạn thân của chồng, tôi tin chắc rằng anh ấy biết về người phụ nữ kia. Trải qua cả tiếng năn nỉ anh ta, cuối cùng tôi cũng biết sự thật khiến mình rụng rời.

Người phụ nữ đã mất kia là người yêu cũ của chồng tôi. Cả hai từng có khoảng thời gian chung sống, sau đó thì chia tay, cô ấy lấy chồng. Chẳng bao lâu thì cô ấy ly hôn, mắc bệnh nặng. Khi biết tin người cũ bệnh khó qua, chồng tôi giấu vợ đến chăm nom. Khi cô ấy qua đời, chồng tôi đem con mèo kia về nuôi để tưởng nhớ người cũ.