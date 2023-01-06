Gần đám cưới vẫn lỡ lầm lên giường cùng cô bạn thân, sáng hôm sau tôi trở nên say đắm không dứt ra được nhưng lại nhận về câu trả lời đắng ngắt

Tâm sự 06/01/2023 14:32

Tôi và người yêu chỉ còn ít lâu nữa là kết hôn nên tôi mới đi uống vài ly cùng cô bạn thân lâu năm của mình. Khi say thì chẳng ai làm chủ được mình, chúng tôi trao nhau những gì nồng nàn nhất.

Tôi và Thư yêu nhau 3 năm, chúng tôi đã về ra mắt gia đình và chuẩn bị cưới vào tháng 9 năm nay. Thư là cô gái hiền lành, bố mẹ tôi rất thương Thư bởi cô ấy đúng chuẩn "công - dung - môn - hạnh" đáng để lấy làm vợ. Thế nhưng, nhược điểm của những cô gái như Thư là nhạt nhẽo, không biết cách giữ chân đàn ông.

Chưa kể công việc trong nhà nước khiến Thư bị "đù" đi trông thấy. 3 năm trước khi mới quen Thư, Thư là cô gái trẻ trung, năng động, nhiệt huyết vì vừa mới ra trường. 3 năm sau, Thư đằm thắm, ít nói, ngày ngày lầm lũi đi về, có khi cả ngày Thư chẳng nói với tôi câu nào. 

Chúng tôi dần không tìm thấy tiếng nói chung ở nhau, nhưng vì yêu lâu, lại dã ra mắt 2 bên gia đình nên đành nhắm mắt cưới. Mẹ tôi cũng nói, tôi không thể tìm thấy ở đâu một cô gái ngày nào cũng cười nói vì cô gái nào rồi cũng sẽ trở thành phụ nữ, thành mẹ, thành bà,... đó là 1 quá trình trưởng thành mà đòi hỏi cả tôi và Thư phải chấp nhận. Nếu tôi yêu người khác, cũng không thể hi vọng người mới sẽ "vui vẻ, nhí nhảnh" mãi trong suốt 60 năm sống cùng tôi. 

Gần đám cưới vẫn lỡ lầm lên giường cùng cô bạn thân, sáng hôm sau tôi trở nên say đắm không dứt ra được nhưng lại nhận về câu trả lời đắng ngắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vậy mà khi tôi đã quyết định thì lại sảy ra việc khiến tôi hoang mang, nói đúng hơn tôi phản bội lại Thư nhưng tôi không có cách nào dừng lại việc này. Có những lúc tôi đã nghĩ hay tôi nói với Thư nhưng lại không thể mở miệng. 

Chuyện là, tôi có một hội bạn thân chơi với nhau từ bé, chúng tôi lớp lên cùng con ngõ, ăn ngủ đi học cùng nhau đã hơn 25 năm nay. Sau này mỗi người có cuộc sống riêng nhưng tất cả vẫn giữ liên lạc, mỗi lần về quê lại tụ tập, tới thăm nhau. Vì thân quá lâu nên nam - nữ chúng tôi không quan trọng, đi du lịch có thể ngủ cùng nhau, thậm chí uống say ôm nhau ngủ ngon lành. 

Trong nhóm, tôi và Dung chơi thân với nhau như anh em, chúng tôi lớn lên cạnh nhà lại cùng tuổi, cùng ngày sinh. Từ hồi còn đi học, yêu ai, tán tôi đều hỏi Dung. Tháng trước khi tôi và Thư quyết định kết hôn tôi gọi cho Dung rủ Dung đi nhậu - con bé là con gái nhưng tính cách phóng khoáng như con trai thích ăn nhậu. Dung nghe tôi nói thì gật đầu đi luôn.

Hôm đó chúng tôi say túy lúy, trong cơn say Dung thú nhận Dung thích tôi đã nhiều năm nhưng vì là bạn thân nên Dung không dám tiến tới. Thú thật, tôi cũng từng thích Dung hồi còn học cấp 3, lên đại học vì 2 đứa học xa nhau nên tình cảm nhạt dần. Tôi chưa từng nghĩ Dung cũng có lúc thích tôi vì những năm đó gần như lúc nào Dung cũng có người yêu. 

Uống tới đâu cảm xúc thời trẻ ùa về tới đó, cùng nỗi hoang mang khi sắp phải lấy vợ tôi và Dung đi quá giới hạn với nhau. Tưởng rằng đêm đó chỉ là cảm xúc nhất thời nào ngờ, sau đó chúng tôi quấn quýt nhau không rời, tôi chưa từng thấy cô bạn của mình sexy như thế, cũng không biết Dung lại quyến rũ trên giường như vậy. 

Khác với Thư, Dung từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lớn lên lại học ngành học năng động nên đi làm Dung như biến thành con người khác. Khác xa với chuẩn mực con gái thông thường, Dung có phần ăn chơi hơn, Dung thích lên bar, thích các chuyến du lịch dài ngày, thích cafe gặp gỡ bạn bè. Dĩ nhiên, kĩ năng trên giường của Dung hơn hẳn Thư.

Tôi không phải người đầu tiên của Dung nhưng chỉ 1 lần với Dung cũng khiến tôi nhớ mãi. Còn với Thư tuy tôi là người đầu tiên nhưng trừ những hình ảnh cô đờ đẫn trên giường tôi chẳng còn 1 chút kí ức nào sau mỗi lần vui vẻ. 

Gần đám cưới vẫn lỡ lầm lên giường cùng cô bạn thân, sáng hôm sau tôi trở nên say đắm không dứt ra được nhưng lại nhận về câu trả lời đắng ngắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, Dung thơm tho, sạch sẽ, mọi thứ như "kì quan" bày ra trước mặt tôi. Còn Thư nhiều lúc tôi cảm thấy cô như một người đàn bà 2 lần sinh nở hơn là cô gái đang tuổi đôi mươi. Tôi biết điều này ngay từ đầu đã sai, yêu Thư sai, lên giường với Dung cũng sai nhưng nếu phải đánh đổi tôi thà bỏ Thư để theo Dung chứ không dứt được Dung. 

Ngược lại, Dung giờ không còn yêu tôi, khi tôi hỏi tôi có cơ hội nào với Dung không, cô thẳng thắn từ chối nhưng lại vẫn lên giường với tôi. Tôi không hiểu với Dung tôi là gì, tôi cũng không biết có nên tiếp tục cưới Thư không khi bản thân đã có tư tưởng ngoại tình từ "trứng" như thế này. Tôi hoang mang quá! 

Bạn thân uống say ngủ lại, cả đêm tôi trằn trọc bởi tiếng thở nhẹ và cử chỉ ân ái của bạn trai mình và cô ta

Bạn thân uống say ngủ lại, cả đêm tôi trằn trọc bởi tiếng thở nhẹ và cử chỉ ân ái của bạn trai mình và cô ta

Tôi luôn nghi ngờ bạn thân và bạn trai tôi có gì đó mờ ám với nhau nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Cho đến đêm định mệnh hôm ấy tôi mới biết tất cả sự thật.

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