Gái ế U30 mãi mới lấy được chồng, đêm tân hôn quyết ép chồng uống sữa, sáng dậy tá hoả phát hiện 'sự thật động trời' phía sau

Tâm sự 27/06/2023 10:15

Vào đêm tân hôn, Tiểu Dương tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm Mộc từ chối vì anh không thích uống rượu.

Lâm Mộc năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Lâm Mộc gặp Tiểu Dương. Tiểu Dương là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Lâm Mộc. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Lâm Mộc và Tiểu Dương chính thức kết hôn.

Vào đêm tân hôn, Tiểu Dương tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm Mộc từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Tiểu Dương pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Lâm Mộc nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

Lâm Mộc phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Lâm Mộc giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Tiểu Dương lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Lâm Mộc đã ngủ, Tiểu Dương vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Tiểu Dương định đổ ra ga giường thì Lâm Mộc bật đèn lên, Tiểu Dương sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi.

Gái ế U30 mãi mới lấy được chồng, đêm tân hôn quyết ép chồng uống sữa, sáng dậy tá hoả phát hiện 'sự thật động trời' phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lâm Mộc rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Tiểu Dương. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Tiểu Dương chỉ khóc. Hóa ra, Tiểu Dương là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Tiểu Dương lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

 

Mẹ Tiểu Dương nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Tiểu Dương đã dùng cách này để lừa Lâm Mộc.

Nghe đến đây, Lâm Mộc vừa giận vừa thương Tiểu Dương, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Lâm Mộc mong muốn Tiểu Dương thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha  thứ của chồng, Tiểu Dương càng yêu và tôn trọng anh hơn.

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa