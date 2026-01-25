Đến nhà sếp chơi, tôi rụng rời tay chân thấy con trai sếp như 'từ một khuôn' với con mình rồi chết lặng khi biết danh tính mẹ đứa bé

Tâm sự 25/01/2026 20:45

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp.

Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Sau khi hai con đã đi học, tôi quyết định ra ngoài đi làm. Tôi không muốn một mình chồng gánh tài chính, sẽ vất vả lắm. Tôi đã ở nhà nhiều năm, không còn nhanh nhạy như trước, kinh nghiệm làm việc ngày trước cũng trở nên mơ hồ. Nhưng sau vài tháng cố gắng, cũng không yêu cầu cao về lương bổng, tôi tìm được một công việc ưng ý.

Trời thương, tôi gặp được một người sếp có tâm, luôn giúp đỡ tôi trong cuộc. Ông ấy luôn động viên tôi, không ngại tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau 5 tháng cố gắng không ngừng, tôi được sếp công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn.

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một lúc, sau đó tôi thấy con trai của sếp đi ra. Khi nhìn mặt của thằng bé, tôi bàng hoàng vô cùng.

Đến nhà sếp chơi, tôi rụng rời tay chân thấy con trai sếp như 'từ một khuôn' với con mình rồi chết lặng khi biết danh tính mẹ đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?

Khi về nhà, tôi thử nói với chồng một câu: “Chẳng hiểu sao em cứ thấy con mình giống con trai của sếp quá!”.

Chồng tôi mặt không biến sắc, còn nói tôi nói năng cẩn thận, không chừng mất việc như chơi. Đến đêm hôm đó, tôi nằm nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh gọi điện cho người nào đó:

“Em hạn chế gặp vợ anh đi. Biết thế anh để vợ ở nhà cho rồi, đi làm chi rồi để lộ chuyện thì toang, con của chúng ta không thể bị lộ được”.

Tôi chết lặng khi nghe những gì chồng nói. Hóa ra chồng có con riêng bên ngoài, tình cờ nhân tình của chồng lại là vợ của sếp tôi. Chồng tôi bao năm không muốn tôi đi làm là để tôi không ra ngoài, không biết chồng ngoại tình.

Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu ly hôn với chồng thì giờ tôi chưa đủ tài chính để nuôi con. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi rất đau khổ.

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Hăng hái cùng con dâu đi bắt gian, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mét, kéo tay con dâu bỏ chạy

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Tâm sự 28 phút trước
Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 29 phút trước
Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự 33 phút trước
2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Tâm sự 41 phút trước
Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Tâm sự 43 phút trước
Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Tâm sự 44 phút trước
Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Tâm sự 47 phút trước
Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Tâm sự gia đình 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn