Đến nhà bạn thân mượn váy, tôi kinh hãi khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' đang ngồi gọn trong tủ quần áo

Tâm sự 26/04/2023 13:09

Chiều hôm qua tôi phải đi dự tiệc nhưng tất bật hoàn thành dự án nên không có thời gian mua váy mới. Thế là tôi gọi điện mượn H, cô ấy nói tôi cứ đến nhà, tự nhiên mà lựa. Vốn có sẵn chìa khóa nhà H nên tôi cũng tự mình đến lúc 4 giờ chiều.

Tôi và H là bạn thân từ bé nên chuyện gì cũng tâm sự tỉ tê với nhau. Việc dùng chung váy áo với chúng tôi mà nói cũng là chuyện bình thường. Bạn thân thiết mà, lại chung cỡ chung size thì chia sẻ đồ đạc là điều dễ hiểu.

Nửa năm nay, H có người yêu và thường xuyên dẫn người yêu về ngủ lại nhà riêng nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Mà nếu có gặp cũng chỉ đi ăn uống, cà phê hay mua sắm rồi nhà ai nấy về. Nói thêm là cả hai chúng tôi dù chưa chồng nhưng đều có công việc tốt và đã tự mua được nhà rồi.

Người yêu của H cũng tốt, vui vẻ, nhiệt tình và ga lăng. Thấy anh ta chiều chuộng H, tôi cũng mừng thầm và luôn mong đợi hai người thành đôi. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện khó đỡ ngày hôm qua, tôi chẳng biết phải nhìn mặt H thế nào nữa?

Đến nhà bạn thân mượn váy, tôi kinh hãi khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' đang ngồi gọn trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm qua tôi phải đi dự tiệc nhưng tất bật hoàn thành dự án nên không có thời gian mua váy mới. Thế là tôi gọi điện mượn H, cô ấy nói tôi cứ đến nhà, tự nhiên mà lựa. Vốn có sẵn chìa khóa nhà H nên tôi cũng tự mình đến lúc 4 giờ chiều. Mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi tôi mở cửa tủ quần áo để lấy váy và chết đứng khi thấy người đàn ông khỏa thân đang ngồi gọn trong tủ.

Sau giây phút ngơ ngẩn, tôi hét toáng lên rồi vụt chạy. Đó chính là người yêu của H, có lẽ anh ta tưởng tôi là H nên chui vào tủ để làm cô ấy ngạc nhiên. Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi giật mình. Mà anh ta cũng hốt hoảng chẳng kém khi vơ vội đồ của bạn gái che người.

Đến tối, H gọi điện giải thích, bảo người yêu cố tình chui vào tủ quần áo định làm H bất ngờ. Nào ngờ người mở tủ lại là tôi. Dù H giải thích rồi nhưng tôi lại xấu hổ, không biết nên đối diện với cô ấy và anh chàng kia như thế nào đây? Ôi, tôi nhục mặt quá đi.

 

Nằng nặc đòi kết hôn với 'phi công trẻ kém 4 tuổi', vừa bước vào cửa nhà thì 'tá hỏa', chân đứng không vững khi thấy cảnh tượng này

Nằng nặc đòi kết hôn với 'phi công trẻ kém 4 tuổi', vừa bước vào cửa nhà thì 'tá hỏa', chân đứng không vững khi thấy cảnh tượng này

Ngày tôi và Tiến công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Tiến thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Cho người ăn xin tiền lẻ, tôi không ngờ khoảnh khắc họ ngẩng đầu lại khiến mình nghẹn lời

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Vợ thấy lông mèo dính trên áo chồng, âm thầm điều tra rồi phát hiện bí mật khó tin

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt

Tôi chế giễu vợ cũ vì chiếc xe cũ nát, nào ngờ cuối cùng lại là người mất mặt

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này