Em trai của chồng sắp cưới chê vợ lười muốn bỏ, tôi thẫn thờ nghe anh từ tốn đáp lời

Tâm sự 23/11/2022 14:51

Tôi thẫn thờ rồi quay về không gõ cửa nữa, không muốn khiến em trai Hưng phải lúng túng. Nhưng câu trả lời của Hưng thật sự nằm ngoài suy nghĩ và cả mong đợi của tôi.

Tôi và Hưng đang lên kế hoạch cho đám cưới, bố mẹ anh đã có dự định về nhà tôi bàn chuyện chính thức. Tuy nhiều lúc có phần khô khan nhưng nhìn chung Hưng là người tốt, tôi không có điều gì chê trách ở anh cả. Hai đứa cùng quê, dự định sau đám cưới chúng tôi sẽ tìm một nhà trọ rộng rãi hơn làm tổ ấm mới. 

Hôm nọ tôi sang nhà Hưng chơi không báo trước. Đứng trước cửa phòng trọ của anh, thấy một đôi dép đàn ông lạ, tôi tự hỏi anh có khách nào đến chơi mà lại đóng cửa. Đang do dự thì tôi chợt nghe được giọng nói của em trai Hưng vang lên.

Em trai của chồng sắp cưới chê vợ lười muốn bỏ, tôi thẫn thờ nghe anh từ tốn đáp lời - Ảnh 1
Cậu ta không giải quyết việc nhà mình cho tốt còn xúi dại anh trai - Ảnh minh họa: Internet

Cậu ta to tiếng, phàn nàn về vợ mình với anh trai:

- Em phải ly hôn thôi, chán lắm rồi. Đi làm cả ngày đã mệt, về đến nhà nhìn thấy vợ con mà phát ốm. Lúc yêu nhau, vợ chịu khó đảm đang là thế, tuần nào cũng sang nấu cơm cho em ăn. Về sống chung mới đầu còn tạm được, bây giờ không đi làm có mỗi việc ở nhà trông con thôi mà ngày càng lười biếng.

Trông con cũng không nên hồn, con còi cọc không lớn bằng con người ta. Cả ngày chẳng có việc gì mà để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu. Tối nào về cũng sai em làm nọ làm kia. Em tức lắm, mặc kệ cô ta, tuyên bố thẳng nếu không làm tốt được thì em trả về nơi sản xuất, thay vợ mới ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn. Chắc nghĩ có đứa con rồi em không dám bỏ nên mới được đà lấn tới thế đấy!

Anh cũng cẩn thận nhé, đừng chiều vợ quá, phải nghiêm khắc dạy dỗ ngay từ đầu. Nếu không chị dâu lại được đằng chân lân đằng đầu giống vợ em đấy, bây giờ ngang bướng cứng đầu không dạy nổi nữa!

Tôi nghe mà tức điên người. Hưng chỉ có một người em trai này, hai anh em đều làm việc trên thành phố, vợ chồng cậu ta ở cách chỗ chúng tôi cũng không xa. Cậu ta không giải quyết việc nhà mình cho tốt còn xúi dại anh trai. Lửa giận bốc lên, tôi đang định đẩy cửa vào mắng cho cậu ta một trận rồi muốn ra sao thì ra. Kẻo Hưng lại nghe lời em trai mà đối xử tệ với tôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì giọng nói từ tốn của Hưng vang lên:

- Chuyện của anh, chú không cần lo, giải quyết cho tốt việc nhà mình đi đã. Nhà có thêm đứa con, chú đi làm lo kinh tế, vợ chú trông con là phân công lao động bình đẳng. Chú không muốn đi làm thì thử bàn với vợ đổi vai trò xem sao. Chú ở nhà mà chăm con để cô ấy đi làm. Không có chuyện chú làm ra tiền thì vợ ăn bám chú đâu!

Chăm một đứa trẻ con đâu có dễ, lại còn làm việc nhà, chú đòi mọi thứ chu toàn thì hơi khó đấy. Ngày xưa anh trông chú lúc đó mấy tuổi rồi mà còn mệt hết hơi, huống chi con chú mới mấy tháng vẫn còn bế ngửa trên tay. Tóm lại muốn biết được cảm giác của vợ thì chú thử thay em dâu 1 tuần xem sao. Nhưng anh khuyên chú đừng nông nổi kẻo lại hối hận. 

Em trai của chồng sắp cưới chê vợ lười muốn bỏ, tôi thẫn thờ nghe anh từ tốn đáp lời - Ảnh 2
Càng ngẫm tôi càng cảm thấy quyết định kết hôn với anh là vô cùng đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thẫn thờ rồi quay về không gõ cửa nữa, không muốn khiến em trai Hưng phải lúng túng. Nhưng câu trả lời của Hưng thật sự nằm ngoài suy nghĩ và cả mong đợi của tôi. Chẳng ngờ bình thường Hưng vốn ít nói cũng không hay bộc lộ suy nghĩ, tình cảm mà anh lại là người chín chắn, thấu tình đạt lý và biết cảm thông cho người khác như vậy. 

Càng ngẫm tôi cảm thấy quyết định kết hôn với anh là vô cùng đúng đắn. Có một người chồng giàu trách nhiệm, yêu thương vợ như Hưng, hẳn cuộc hôn nhân của tôi sẽ được êm ấm, hạnh phúc.

Bắt quả tang vợ ngoại tình với anh hàng xóm, tôi lại càng sốc hơn khi phát hiện bí mật khác trong chiếc điện thoại

Bắt quả tang vợ ngoại tình với anh hàng xóm, tôi lại càng sốc hơn khi phát hiện bí mật khác trong chiếc điện thoại

Không ngờ vợ tôi ra mở cửa, cô ấy còn mặc nguyên cái váy ngủ mỏng tang! Ngoại tình cũng chu đáo thật, mang cả đồ ren sexy xuống vứt ở nhà bồ luôn không thèm mang lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 26 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 29 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 43 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau