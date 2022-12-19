Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi 'lần đầu' nhưng chiếc áo dây vừa kéo xuống thì chồng thốt lên một câu khiến tôi vô cùng xấu hổ

G và H yêu nhau đến nay đã được 2 năm. Chúng G không còn trẻ trung nữa (G 28 tuổi, còn H hơn 2 tuổi) nên gia đình 2 bên giục giã rất nhiều. Bố mẹ G và cả bố mẹ anh đều mong 2 đứa sớm nên duyên vợ chồng.

Từ giữa năm nay, do bố mẹ H giục giã nhiều quá, nên anh đã cầu hôn và muốn cưới G làm vợ. Thú thực, G chờ đợi ngày này đã lâu. Bởi bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình và con cái đề huề hết rồi. Cuối cùng còn sót lại có mình G thôi.

Chắc hẳn chúng G là cặp đôi hiếm hoi hiện nay bởi quen nhau lâu rồi mà 2 đứa chưa 1 lần quan hệ. H rất cổ hủ, anh nói rằng muốn gìn giữ đến đêm tân hôn. G là con gái nên tất nhiên không tiện đòi hỏi. Thấy H chân thành, nghiêm túc trong mối quan hệ này nên G tin tưởng anh.

Đám cưới của chúng G nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc phúc của người thân và họ hàng 2 bên. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên 2 nhà không mở tiệc to. Nhà G và nhà anh chỉ mời họ hàng và 1 số bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, G vẫn thấy mình hạnh phúc lắm!

Đêm tân hôn là điều khiến G mong chờ và cũng hồi hộp nhất. Bởi H là người đàn ông đầu tiên G quan hệ. G muốn có 1 đêm đáng nhớ với người mình yêu. Và cũng muốn trở thành 1 người vợ hoàn hảo nhất của H.

Nhờ bạn thân mách nước rất nhiều, G mới mạnh dạn mua một chiếc váy ngủ màu đỏ. Phần ngực và chân váy được phối ren đen, trông sexy gợi cảm vô cùng. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, G nhanh chóng trở về phòng của mình, mặc chiếc váy đó và hồi hộp nằm đợi chồng trở về phòng.

10 rưỡi đêm, sau khi tiếp các chú, các bác xong, H bước vào phòng ngủ. Dù có chút hơi men nhưng anh vẫn còn tỉnh táo. H chăm chú nhìn G, trao cho G 1 nụ hôn dài. Đây là lần đầu tiên gần gũi với người mình yêu, cả người G nóng bừng. Mặt cũng đỏ như gấc. Thấy G như vậy, H càng thêm thích thú.

Sau 1 hồi bối rối, cuối cùng G quyết định mình là người chủ động. G tiến lại gần H và ôm lấy anh. Trước sự mời gọi nhiệt tình của G, chồng cũng bắt đầu rạo rực. Hai chúng G lại trao cho nhau 1 nụ hôn dài nữa...

H chậm rãi cởi chiếc dây áo đang thắt nơ trước ngực của vợ. G nhìn được trong mắt anh dục vọng đã trỗi dậy. Nhưng khi chiếc áo trên người G rơi xuống, thì H lập tức thay đổi thái độ. Mặt anh biến sắc, H đùng đùng nổi giận 1 cách vô cớ. Anh đẩy G ngã sõng soài giữa giường!

Chồng chỉ thẳng vào mặt G, lớn tiếng: "Em đã sửa ngực ư? Nói thật đi, tôi nhìn cái biết ngay, đừng có mà giấu giếm".

Trước kia vì từng có vòng 1 khiêm tốn, điều đó khiến G tự ti. Chính vì vậy G quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. G nghĩ chuyện này là bình thường. Chẳng hiểu sao H lại giận giữ như vậy?

H trợn mắt nói tiếp: "Thế là trước G đã có thằng động vào người em rồi ư? Thật không thể tin được! Mình đúng là com cóp cho cọp nó xơi. Em nói mình còn trong trắng. Nhưng giờ tôi chả tin em được! Thời buổi công nghệ hiện đại, cái gì chả làm giả được. Lần đầu mà biết mặc váy ngủ khiêu khích chồng. Mặc quần áo vào, cút ra khỏi phòng này. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa...".

Quá bất ngờ và sốc trước thái độ của chồng, G vội vàng mặc áo vào vì xấu hổ và tủi nhục. Mẹ chồng nghe thấy chúng G lớn tiếng thì chạy vào. Biết được nguyên nhân chồng giận dữ với G thì bà cũng nói đỡ. Mẹ chồng nói, thời buổi hiện đại, mọi người có nhu cầu làm đẹp cũng là điều đương nhiên!

Ảnh minh họa

Bà đã nói thế rồi nhưng chồng vẫn không chịu. Anh sồn sồn đuổi G ra khỏi phòng. Thế là đêm tân hôn, G phải ngủ với mẹ chồng. Cả đêm đó G khóc, không sao ngủ được. Những tưởng sáng hôm sau chồng sẽ nguôi ngoai và chấp nhận việc này. Nhưng không, anh còn đề nghị ly hôn! G sốc thực sự. Biết H là người đàn ông gia trưởng, có phần cổ hủ. Nhưng G chưa bao giờ nghĩ anh lại quá đáng như thế này!