Đêm tân hôn một mình vào viện vì bị động thai, tôi bủn rủn chân tay khi tận mắt thấy chồng đứng ngoài khoa sản làm điều này

Chẳng biết chồng tôi đi đâu nhưng 11 giờ đêm vẫn chưa thấy về, gọi điện thì không được vì trước đó anh đã nhắn là điện thoại sắp hết pin.

Tôi và chồng mới kết hôn được vài ngày. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Vậy mà giờ phút này, tôi lại phải đắn đo giữa việc nên tha thứ hay dừng lại. Yêu nhau được 6 tháng thì tôi có thai. Chuyện này bị bố mẹ hai bên phát hiện, thành ra dù chưa sẵn sàng, chúng tôi cũng phải quyết định đi đến hôn nhân. Chỉ mong sau khi kết hôn, chúng tôi có thể sống bên nhau hạnh phúc.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức nhanh chóng gọn nhẹ. Sau khi xong việc, chồng đưa tôi về nhà rồi lại đi tiếp. Anh nói hẹn bạn bè uống rượu. Tôi đang có bầu, không tiện đi cùng. Thấy có lý nên tôi ở nhà, còn dặn chồng nhớ về sớm. Ảnh minh họa: Internet Chẳng biết chồng tôi đi đâu nhưng 11 giờ đêm vẫn chưa thấy về, gọi điện thì không được vì trước đó anh đã nhắn là điện thoại sắp hết pin. Tôi ở nhà một mình, đột nhiên lại thấy đau bụng và ra một chút máu. Sợ thai có vấn đề, tôi vội vàng gọi taxi vào viện gần nhà khám. Lúc ấy tôi chỉ đi một mình vì không muốn làm phiền bố mẹ lúc nửa đêm.

Để rồi vừa đặt chân đến khoa sản, tôi chết đứng khi chạm mặt chồng. Trước đó anh bảo đi uống với bạn, vậy mà chẳng hiểu sao lại uống trong khoa sản bệnh viện thế này? Thấy tôi, chồng vội vàng hỏi tại sao lại phải vào viện. Rồi anh phân trần rằng đang chuẩn bị đi chơi thì cô người yêu cũ nhắn tin. Cô ta nói mình chuẩn bị lâm bồn, chồng đi công tác xa, lại không gia đình bên cạnh. Nghĩ tội nghiệp nên chồng tôi quyết định sẽ đưa cô ta đi sinh con. Trên đời này chắc chỉ có mình tôi là lâm vào cảnh oái oăm như thế. Đêm tân hôn đã phải một mình vào viện, còn chứng kiến chồng đưa người cũ đi sinh con. Với tôi, đó là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Kể cả không có ai bên cạnh, cô ta có thể nhờ bạn bè hoặc ai đó, đâu nhất thiết phải là chồng tôi? Có điều bây giờ bố mẹ hai bên đều khuyên tôi nghĩ đến con mà bỏ qua cho chồng. Xem như anh đang giúp một người qua đường xa lạ. Theo mọi người, tôi có nên coi đây chỉ là một việc nhỏ và bỏ qua cho chồng mình hay không?

Vợ hơn 30 tuổi nhưng nhất quyết không cho chồng 'đụng chạm' vào người, khi mở cánh cửa tủ thì anh ấy 'ngớ người' với bí mật vợ cất giấu lâu nay Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-mot-minh-vao-vien-vi-bi-ong-thai-toi-bun-run-chan-tay-khi-tan-mat-thay-chong-ung-ngoai-khoa-san-lam-ieu-nay-601362.html