Ngay sau buổi đầu gặp gỡ do bạn bè mai mối, Thắng đã xin số điện thoại rồi theo đuổi tôi ráo riết. Thấy anh nhiệt tình, chân thành, chiều chuộng mình vô điều kiện, tôi gật đầu làm vợ Thắng chỉ sau 4 tháng yêu nhau. Cũng do bố mẹ hai bên hối thúc quá, năm nay chúng tôi đều đẹp tuổi để tổ chức đám cưới.

Tôi quá sợ hãi, lắp bắp hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Thắng có vẻ điên cuồng như lúc ấy.

Nói ra cũng thật kì lạ, suốt 4 tháng yêu nhau Thắng không hề đòi hỏi chuyện đó dù tôi không cố chấp. Anh bảo yêu thương và trân trọng tôi nên sẽ gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn thiêng liêng. Quả thực chưa có người đàn ông nào yêu tôi sâu sắc và nồng cháy như Thắng cả, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.

Đám cưới được Thắng tổ chức cho vợ rất rình rang, đẹp đẽ. Anh bảo muốn tôi được hãnh diện và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại. Váy cưới tôi không phải đi thuê như những cô dâu khác, Thắng đầu tư gần 20 triệu mua cho tôi một chiếc váy cưới thiết kế đẹp tuyệt.

Ảnh minh họa: Internet

Nói ra cũng thật kì lạ, suốt 4 tháng yêu nhau Thắng không hề đòi hỏi chuyện đó dù tôi không cố chấp. Anh bảo yêu thương và trân trọng tôi nên sẽ gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn thiêng liêng. Quả thực chưa có người đàn ông nào yêu tôi sâu sắc và nồng cháy như Thắng cả, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.

Để có một đêm tân hôn khó quên, tôi chuẩn bị váy ngủ gợi cảm và ánh nến lung linh trong phòng cưới. Tôi lên phòng trước chờ chồng. Tắm xong xuôi quấn khăn từ phòng tắm bước ra, trong đầu tôi mường tượng đến đêm tân hôn mà vừa háo hức lại có phần xấu hổ.

Nhưng khi nhìn cảnh tượng trên giường tân hôn thì tôi phải kinh hãi trợn trừng mắt, bước chân bất giác đi giật lùi lại.

Chồng tôi đang ngồi trên giường, trên tay là chiếc váy cưới anh đã mua cho vợ nhưng lúc này nó đã bị cắt vụn nát. Thắng nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ quạch vì phẫn nộ và căm hận. Tôi quá sợ hãi, lắp bắp hỏi anh có chuyện gì, tại sao lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Thắng có vẻ điên cuồng như lúc ấy.

Thắng lẳng lặng đến gần tôi, đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là tin nhắn tôi nhận được, người gửi tới lại là người yêu cũ của tôi: “Dù nhận ra mình vẫn yêu em nhưng anh lại không dám đến gặp kéo em về phía mình… Anh chỉ biết ôm trong lòng kỷ niệm mặn nồng lúc ta có nhau. Và anh sẽ luôn chờ em”. Tôi chưa đọc, chắc anh ta mới gửi đến và Thắng mở ra xem.

Ảnh minh họa: Internet

“Vẫn còn qua lại với nó phải không? Cô hứa hẹn thề thốt đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, tôi bao dung rộng lượng không để ý đến chuyện trước đây của cô nhưng cô làm gì mà để đến đêm tân hôn nó còn nhắn tin sướt mướt?”, Thắng gằn từng tiếng và mặt tôi.

Tôi run rẩy sợ hãi, cuống quýt giải thích rằng anh ta đột nhiên nhắn tin mà tôi không biết gì cả. Trước đó không hề liên lạc hay gặp gỡ, chắc anh ta nghe tin đám cưới của tôi thì cố tình nhắn tin phá đám.

Vậy nhưng Thắng nhất quyết không nghe, anh ta như phát điên lên vì quen tuông và những ngờ vực vô căn cứ mình tự suy diễn ra. Sau khi cắt nát váy cưới, Thắng bắt đầu đập phá hết đồ đạc trong phòng tân hôn mà chúng tôi đã sắm sửa chọn lựa. Thắng không động tay động chân với tôi nhưng nhìn hành động mất kiểm soát của anh ta cũng khiến tôi sợ tái mặt.

Thắng vừa đập phá vừa gào thét, bị ghen tuông và thù hận che mờ mắt, trong khi đó tôi chẳng hề làm gì sai. Tôi vội khoác chiếc áo dài rồi chạy thục mạng khỏi căn phòng tân hôn mà tôi đã hồi hộp mong chờ ấy, chỉ sợ ở lại chồng không kiềm chế được bản thân sẽ gây thương tích cho tôi.

Chúng tôi ở trên tầng hai, còn bố mẹ chồng ở tầng 1. Tôi chạy xuống dưới nhà, gào to báo cho bố mẹ chồng biết. Ông bà vội vàng chạy lên, nhìn cảnh tượng đó mà cũng sợ hết hồn. Mãi sau bố chồng tôi khuyên bảo Thắng thì anh ta mới bình tĩnh lại.

Mẹ chồng thú nhận Thắng tính tình có phần nóng nảy nhưng thực ra anh là người tốt. Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà sợ xanh mặt, người tốt đến mấy cũng chẳng muốn sống chung đâu.

Tối đó tôi muốn bỏ ngay về nhà mẹ đẻ nhưng bố mẹ chồng cứ khuyên rằng vừa cưới xong đã gây chuyện ầm ĩ cũng ảnh hưởng đến mặt mũi và danh dự gia đình tôi. Tôi ở lại nhưng từ đêm tân hôn đó đến nay đã ngủ riêng phòng, không dám ngủ chung với Thắng.

Anh đã xin lỗi hứa hẹn thay đổi nhưng cảnh tượng đêm tân hôn vẫn còn ám ảnh tôi mãi.

Tôi khó xử quá. Đúng là ngoài chuyện ghen tuông quá đáng thì Thắng rất tốt, có thể nói là yêu thương chiều chuộng tôi không có điểm nào để chê. Tôi có nên cho chồng một cơ hội sửa đổi bản thân hay không?