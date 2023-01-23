Đêm tân hôn chồng lạnh lùng hỏi một câu rồi nhập cuộc không hề nao núng, nghe anh rỉ tai nói điều ấy, vợ òa khóc bỏ đi ngay trong đêm

Tâm sự 23/01/2023 22:27

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ anh thốt ra câu ấy sau màn thăng hoa, điều tôi mong chờ suốt thời gian dài là sai lầm.

Hào và Vy là mối tình đầu, hai người học chung cấp ba, lên đại học thì có vài lần chia tay vì đủ thứ lý do. Nhưng dù đã thử yêu người khác, dường như không ai có thể đem lại xúc cảm đặc biệt như giữa hai người.

Ra trường, Hào và Vy quay lại bên nhau. Lần này anh ôm cô nói: "Đừng có giận dỗi rồi đòi chia tay nữa nhé. Quá tam ba bận, em mà giận dỗi linh tinh nữa là hết quay lại đấy. Người yêu em cũng nhiều cô hâm mộ chứ không phải tay vừa đâu". Vy bật cười nhưng cũng tự nhủ: "Mình đâu kém gì, anh nào yêu mình cũng chết đi sống lại. Hào chia tay rồi vẫn phải quay lại đấy thôi".

Công việc thuận lợi, gia đình ủng hộ, yêu nhau thêm ba năm, cãi nhau giận hờn thêm chục lần thì đôi trẻ cũng bàn đến đám cưới. Nhưng đến lúc này thì đột nhiên Tuấn - người yêu cũ của Vy từ Pháp quay về và luôn gọi điện, nhắn tin liên lạc lạị. Vy biết Hào hay ghen tuông vô cớ nên giấu không nói gì với anh.

Đêm trước ngày ăn hỏi, Vy hẹn hò với Hào về đến cổng thì thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước ngõ. Cuống cuồng, cô sợ Hào phát hiện ra Tuấn, tạm biệt anh rồi đòi tự đi vào ngõ: "Không cần đưa em vào nhà đâu. Mai ăn hỏi rồi, chẳng còn mấy dịp được thong thả đi trong con ngõ này, anh để em tự đi cũng được", Vy nhỏ nhẹ nói. Hào thấy vậy cũng hơi lạ vì biết Vy tính lười, lúc nào anh cũng phải đưa đón tận cổng.

Đêm tân hôn chồng lạnh lùng hỏi một câu rồi nhập cuộc không hề nao núng, nghe anh rỉ tai nói điều ấy, vợ òa khóc bỏ đi ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quay xe đi được 10 phút Hào nghĩ ngợi rồi quay lại. Anh muốn ôm Vy thêm một lúc để cô bớt bối rối vì ngày quan trọng sắp đến. Trước ngõ, dưới bóng đèn mờ ảo, anh thấy Vy đang giằng co với một người đàn ông, tưởng Vy bị chọc ghẹo anh vội dừng xe, chưa kịp cất lời thì nghe tiếng của người đàn ông: "Anh không quên được em, Vy, sao em lại lấy chồng. Anh thấy ảnh cưới của em anh không chịu nổi. Từ khi anh ở Pháp về nhắn cho em bao nhiêu tin nhắn rồi. Sao em nỡ làm vậy?". Vy đẩy tay ra nhưng anh ta vẫn cố ôm ghi vào lòng. Máu Hào bốc lên, lại có màn anh em tâm sự trước lễ cưới này nữa. Anh bỏ về mà không kịp nhìn, Vy đã tát Tuấn một cái rồi bỏ chạy.

Ngày ăn hỏi thấy Hào mặt không thoải mái, Vy dò hỏi mãi không được. Bực mình, cô cũng mặc anh. Công việc bận rộn như vậy còn dở cái tính trẻ con ra thì cô không chiều được. Sau đấy là ngày cưới, Vy nhắn tin gì Hào cũng ậm ừ cho qua. Cô trêu đùa anh cũng không buồn đáp lại. Cô đâu biết rằng, buổi tối hôm đó Hào đã hiểu lầm cô, chỉ vì đám cưới đã cận kề nên anh không buông bỏ mà chuẩn bị cho một điều khác.

Đêm tân hôn chồng lạnh lùng hỏi một câu rồi nhập cuộc không hề nao núng, nghe anh rỉ tai nói điều ấy, vợ òa khóc bỏ đi ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, Vy chuẩn bị bộ đồ thật khêu gợi theo tư vấn của mấy đứa bạn gái đã lấy chồng. Vì Vy và Hào đã quen nhau quá lâu, nên Vy muốn phải thật khác biệt để anh có kỷ niệm đặc biệt. Thường cô vẫn luôn rụt rè nên yêu nhau đã lâu cô vẫn luôn giữ gìn. Dù Hào giận cô vẫn nhất quyết để dành điều đặc biệt cho đêm tân hôn.

Ánh mắt Hào thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhập cuộc không nao núng. Vy cũng nhiệt tình đáp lại, dù lần đầu đau đớn nhưng Hào thực sự khiến cô thăng hoa. Xong cuộc, Hào cười nhạt bảo: "Thằng người yêu cũ hôm trước nó dạy em đúng không? Em đi sửa lại hết bao nhiêu tiền. Lừa được tôi rồi em có vui không?".

Vy òa khóc, cô tát anh rồi mặc đồ vào và đi ngay trong đêm. Tất cả những gì cô gìn giữ cho tình yêu của cô và anh đã tan thành mây khói. Người đàn ông này đã thấy cô gặp Tuấn nhưng không hề ghen tuông mà để đến lúc này mới làm nhục cô. Giá như cô đủ tự tin chia sẻ với Hào việc Tuấn liên lạc lại và cô đã từ chối như thế nào. Bây giờ thì quá muộn rồi, cô không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với anh ấy nữa.

 

Đêm tân hôn hí hửng cởi váy cưới của vợ, tôi điếng người bỏ chạy khi trông thấy thứ ấy, gương mặt em càng lạnh lùng khôn tả

Đêm tân hôn hí hửng cởi váy cưới của vợ, tôi điếng người bỏ chạy khi trông thấy thứ ấy, gương mặt em càng lạnh lùng khôn tả

Tôi sốc quá, nào có ngờ đâu... dấu vết trên cơ thể ấy tố cáo điều khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi mà bỏ chạy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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