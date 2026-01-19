Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính 'kẻ thứ ba' tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 19/01/2026 21:49

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên.

Tôi 34 tuổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Tuy chồng tôi từng có một đời vợ nhưng con riêng ở với mẹ nên tôi không phải chịu cảnh làm mẹ kế. Tính chồng tôi lại hiền lành, thật thà, được lòng bố mẹ tôi.

Đến đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong đợi, chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên của vợ chồng tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của chồng tôi reo lên. Sau khi nghe thì anh vội buông tôi ra, vừa mặc quần áo vừa nói với tôi một câu:

 

“Bé Su bị sốt, giờ anh phải qua đó, em đừng đợi anh”.

Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng trẻ con nũng nịu: “Con bệnh rồi, bố qua với con đi, con ôm bố thì mới ngủ được”. Tôi chưa kịp trả lời chồng thì anh đã tông cửa chạy ra ngoài. Anh đi nhanh ra khỏi nhà của chúng tôi, bỏ lại tôi trong đêm tân hôn nhanh như một cơn gió. Tự dưng tôi tủi thân, vậy là khóc nức nở.

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính 'kẻ thứ ba' tôi chỉ biết khóc hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi cũng hiểu cho chồng, không muốn làm anh khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi gọi cho chồng hỏi về tình hình của con anh. Anh nói con bé chỉ bị cảm sốt bình thường, giờ đã chịu ngủ. Nhưng anh sợ khi con tỉnh giấc không thấy anh thì sẽ làm loạn, nên không thể về với tôi. Tôi nghe thế thì đành nuốt nước mắt vào trong, im lặng gác máy.

Tôi không thể nào thốt ra câu muốn anh về ngay với mình. Tôi không muốn mình trở thành người vợ không biết điều, ích kỷ vô tâm với chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đặc biệt thế này, tôi một mình cô đơn quả thật rất đau lòng. Không chỉ vậy, rõ ràng con riêng của chồng chỉ bị cảm thông thường, việc gì chồng tôi phải hấp tấp chạy đi như thế?

Tôi biết chắc chồng và vợ cũ không thể quay lại, nhưng dù sao thì cũng là ở cùng nhau đêm hôm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần này, tôi phải làm sao để không phải nơm nớp lo lắng mất chồng nữa đây?

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Có chồng vô tâm như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhưng vẫn may mắn vì mẹ chồng rất yêu thương tôi. Chỉ cần thấy chồng tôi chơi bời là mẹ chồng sẽ mắng la. Dù chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy nhưng có mẹ chồng luôn đứng về phía tôi thì tôi cũng đỡ tủi thân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tâm sự 34 phút trước
Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Tâm sự 44 phút trước
Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 48 phút trước
Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 56 phút trước
Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Ngày tôi đi bước nữa, chồng cũ lái ô tô đưa cả nhà đến "đại náo", mẹ anh giật mic tuyên bố một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi đi bước nữa, chồng cũ lái ô tô đưa cả nhà đến "đại náo", mẹ anh giật mic tuyên bố một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Bất chấp lấy chồng già vì giàu, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi vừa vò tóc chồng thì một thứ rơi ra

Bất chấp lấy chồng già vì giàu, đêm tân hôn tôi "ngất lịm" khi vừa vò tóc chồng thì một thứ rơi ra

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp