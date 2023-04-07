Đêm tân hôn 'ân ái' nồng nàn của anh trai, bỗng nghe tiếng chị dâu la hét thất thanh, vội vàng xông vào thì chết đứng trước bí mật sốc óc

Tâm sự 07/04/2023 10:30

Đêm tân hôn của anh chị, cả nhà tôi đột ngột nghe được những tiếng la hét, mắng chửi của chị dâu vang lên giữa đêm khuya. Nhận thấy có điều bất thường, chúng tôi lao nhanh đến gõ cửa phòng tân hôn. Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả.

Anh tôi vừa đẹp trai, kiếm ra tiền nhưng lại chọn lấy chị dâu là một người phụ nữ rất bình thường về mọi mặt. Họ quen nhau nửa năm đã đòi kết hôn. Nói không ngoa chứ chị dâu kém anh tôi một trời một vực. Bố mẹ tôi tất nhiên phản đối gay gắt nhưng anh quyết tâm lắm, cuối cùng ông bà đành phải đồng ý.

Đêm tân hôn 'ân ái' nồng nàn của anh trai, bỗng nghe tiếng chị dâu la hét thất thanh, vội vàng xông vào thì chết đứng trước bí mật sốc óc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn của anh chị, cả nhà tôi đột ngột nghe được những tiếng la hét, mắng chửi của chị dâu vang lên giữa đêm khuya. Nhận thấy có điều bất thường, chúng tôi lao nhanh đến gõ cửa phòng tân hôn. Người mở cửa là chị dâu, chị hầm hầm tức giận chỉ vào anh tôi mắng xối xả:

“Mấy người nhìn cho rõ cậu con trai quý hóa, tài giỏi mà mấy người ca tụng hết lời đi. Anh ta là người đồng tính, lừa tôi để kết hôn đấy! Không tân hôn được với vợ thì đành thú nhận sự thật, còn đòi dùng vài đồng bạc để bịt mồm tôi, bắt tôi làm bình phong cho anh ta. Tất nhiên tôi đời nào chịu sống cảnh đó!”.

Bố mẹ tôi loạng choạng đứng không vững trước bí mật sốc óc chị dâu vừa tiết lộ. Anh trai tôi cúi gằm mặt im lặng. Nhìn phản ứng của anh là biết tất cả những điều chị dâu nói đều đúng cả.

Đêm tân hôn 'ân ái' nồng nàn của anh trai, bỗng nghe tiếng chị dâu la hét thất thanh, vội vàng xông vào thì chết đứng trước bí mật sốc óc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu mắng chửi cho hả cơn giận xong thì đùng đùng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi ngay trong đêm. Trước khi đi, chị để lại yêu cầu nhà tôi phải bồi thường 2 tỷ đồng phí thiệt hại tinh thần. Nếu giao đủ số tiền ấy, chị sẽ im lặng ly hôn mà không tiết lộ nửa lời về bí mật của anh tôi. Ngược lại thì nhà tôi cũng hiểu chị sẽ làm ra hành động gì rồi đấy.

Bố mẹ tôi chưa hết sốc về chuyện của con trai thì món tiền 2 tỷ kia cũng khiến chúng tôi phải điêu đứng không kém. Nhà tôi đào đâu ra tiền đưa cho chị? Nhưng để chuyện bung bét ra thì chắc chắn bản thân anh trai và gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Nhà tôi đang rất rối ren và lo lắng. Anh tôi không đúng khi lừa dối chị nhưng đòi 2 tỷ bồi thường có phải quá đáng lắm không? Xin mọi người chỉ cho nhà tôi cách trấn an, xoa dịu chị dâu, khiến chị ấy chấp nhận ly hôn trong êm đẹp!

Lâu ngày dẫn mẹ lên chơi, thấy chồng hớn hở ra đón cả 2, đang vui mừng thì tôi tức điên người khi nhìn mâm cơm anh ta chuẩn bị

Lâu ngày dẫn mẹ lên chơi, thấy chồng hớn hở ra đón cả 2, đang vui mừng thì tôi tức điên người khi nhìn mâm cơm anh ta chuẩn bị

Mới đây, mẹ tôi từ quê lên, đem cho vợ chồng con gái nào gà đã làm sạch sẽ, rau củ sạch tự trồng, trứng gà. Thấy mẹ tay xách nách mang giữa thời tiết lạnh giá mà tôi xót xa. Chồng tôi đon đả ra tiếp rồi chủ động nấu ăn để mẹ con tôi ngồi tâm sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường