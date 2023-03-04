Em nuôi của chồng diện chiếc áo hai dây mỏng tanh cứ lượn lờ mời gọi, tôi điên tiết nhào tới làm điều khiến ả ta cúi gầm mặt

Nếu Diễm đến nhà với tư cách một người em của Đăng thì Loan đã không khó chịu. Đằng này, cô có cảm giác Diễm luôn xăm soi mọi hành động của cô.

Loan và Đăng kết hôn chưa đầy một năm, cả hai vẫn trong giai đoạn mặn nồng của vợ chồng mới cưới. Đăng rất yêu thương vợ, cũng biết chăm chút cho gia đình, không mấy ham chơi. Tài chính của hai vợ chồng cũng ổn định. Ấy vậy mà mấy ngày nay Loan cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả cũng vì Diễm. Từ lúc gặp Diễm, Loan đã biết có một người còn khó đối phó hơn cả mẹ chồng, đó là “em nuôi” của chồng. Mà cô em nuôi này còn được lòng mẹ chồng của Loan nữa, mọi cớ sự rối ren cũng bắt đầu từ đây. Loan đã biết đến Diễm từ những ngày đầu quen Đăng. Cô nghe Đăng bảo rằng trước khi quen cô thì Diễm là người mẹ Đăng, bà Nga ưng ý lắm. Đến khi Đăng chọn Loan rồi thì mẹ Đăng nhận Diễm làm con nuôi. Thời gian đó Diễm cũng không làm gì quá đáng với cô, vì Đăng cũng tránh để cả hai gặp nhau. Nhưng khi về làm dâu thì mọi chuyện có vẻ không ổn khi Diễm liên tục xuất hiện ở nhà Đăng.

Ảnh minh họa: Internet Nếu Diễm đến nhà với tư cách một người em của Đăng thì Loan đã không khó chịu. Đằng này, cô có cảm giác Diễm luôn xăm soi mọi hành động của cô. Cô nấu ăn sao ả cũng chê cho được. Cô hiểu sai ý Đăng hay gì là ả lại lên tiếng ngay, như rằng cô không hiểu Đăng bằng Diễm. Diễm còn không ngần ngại mặc đồ gợi cảm đến bỏng cả mắt trước mặt Đăng. Tồi tệ hơn nữa khi bà Loan không hề có ý phản đối, nhiều khi còn tỏ ra ủng hộ diễm. Loan thấy mà tức anh ách, nhưng cô không thể hiện gì, vẫn luôn vui cười hiền lành. Đến một ngày cuối tuần, Diễm đến nhà xách theo một ba lô đồ, ả bảo là muốn về đây chơi vài ngày. Ban đầu Đăng nhất quyết không đồng ý, vậy mà bà Nga giận không thèm động đũa cả ngày trời. Thấy thế Loan đành nhẫn nhịn, khuyên chồng đồng ý . Loan chỉ biết thở dài, bắt đầu “căng óc” vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Đúng như Loan lo lắng, ngay ngày hôm sau Diễm đã giở trò. Sáng hôm đó, bà Nga muốn Loan chở bà đi chợ. Trước khi đi thì Đăng vẫn còn ngủ, còn Diễm thì vẫn loay hoay trong phòng tắm. Loan chở mẹ chồng đến chợ mà lòng cứ nóng phừng phừng. Chưa được bao lâu thì Loan giả vờ chóng mặt, khó chịu, phải bắt taxi về nhà liền. Vừa ra trước cửa thì Loan vội vội vàng vàng kêu xe ôm tức tốc chạy về nhà. Ruột gan Loan lúc đó cứ lộn cả lên. Vừa mở cửa ra Loan đã thấy cảnh tượng khiến cô giận run cả người. Diễm mặc mỗi chiếc áo mỏng tăng dài tới ngang đùi. Đăng thì lại bối rối đứng ngây ra chẳng biết làm sao. Thấy Loan về, Đăng lắp bắp lo sợ: - Anh...Em đừng hiểu lầm - Em biết rồi. Anh cứ đứng sang một bên Vừa nói xong thì Loan nhào đến trước mặt Diễm, cô không ngần ngại xé chiếc áo mỏng tăng của Diễm. Diễm thấy vậy mà hoảng sợ lắm, hai tay cứ túm chặt lấy chiếc áo đã không còn nguyên vẹn. - Cô..cô làm cái gì vậy? - Sao? Không phải muốn cho anh Đăng xem à? Vậy tôi xé giúp cô nhé! - Cô...Cô.. - Cô đừng tưởng tôi không biết cô có ý với chồng tôi. Tôi nhượng bộ cô cũng vì mẹ quý cô thôi, chứ chẳng phải tôi sợ gì cô đâu. Cô biết điều thì đóng cho tròn vai con nuôi của mẹ, không thì cút xéo! Nên nhớ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Ảnh minh họa: Internet Diễm sợ xanh mặt, cúi gầm chả dám nói tiếng nào. Cô ta lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi ra về ngay sau đó. Bà Nga đứng ở cửa thấy con dâu vốn hiền lành lại trở nên hung dữ như vậy cũng không dám lên tiếng bênh Diễm nữa. Từ đó về sau, Diễm cũng không dám đến nhà Đăng chơi thêm lần nào nữa. Thật ra, tin chồng là đúng. Nhưng nếu ta cứ yên một chỗ mà nói rằng mình tin chồng mãi thì cũng không phải là cách để giữ chồng. Vì cuộc sống đầy rẫy những người đàn bà muốn quyến rũ chồng của bạn. Bạn phải “cao tay” một chút, hung hăng một tí để bọn họ tránh xa chồng mình trước đã. Có như vậy thì họ mới sợ, chồng mới nể, mới không dám lén phén bên ngoài (nếu có) nữa. Phòng ngừa còn hơn chữa bệnh mà, đâu có sai!

Điếng người khi nhận tin chồng dìu người phụ nữ lạ đi khám thai, hùng hổ đến bắt quả tang thì bàng hoàng với cảnh trước mặt Cô bạn đó liền gửi cho Linh tấm hình của Tuấn - chồng cô đang dắt dìu 1 người phụ nữ lạ vào trong bệnh viện. Linh đoán người phụ nữ này chuẩn bị sinh đến tháng sinh nên bụng mới to uỳnh ra như vậy.

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